19 августа 2020, 15:52

Ингушский чиновник арестован за хищения

Бывший глава управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии заподозрен в хищении денег со счетов подразделений управления, сообщили сегодня источники.

Следственные органы ведут расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП по Ингушетии по подозрению в хищении.

Бывший главный судебный пристав Ингушетии заподозрен в хищении. "Следователями ГУ МВД по СКФО совместно с УФСБ по республике арестован бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии", - приводит газета "Ингушетия"  слова информированного источника.

Занимая должность главы службы судебных приставов региона, подозреваемый "реализовывал мошеннические схемы с хищением средств со счетов структурных подразделений республиканского управления ФССП", процитировал слова источника "Интерфакс".

На сайте управления Следственного комитета по Ингушетии и прокуратуры Ингушетии по состоянию на 15:45 мск не появилось информации об аресте подозреваемого.

Примечание:

"Депутат ингушского парламента задержан по делу о крупном хищении", "Суд смягчил меру пресечения главе Минфина Ингушетии Руслану Цечоеву", "Сотрудник Пенсионного фонда в Ингушетии обвинен в хищении 3,5 миллиона".

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