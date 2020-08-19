19 августа 2020, 15:52
Ингушский чиновник арестован за хищения
Бывший глава управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии заподозрен в хищении денег со счетов подразделений управления, сообщили сегодня источники.
Следственные органы ведут расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя УФССП по Ингушетии по подозрению в хищении.
Бывший главный судебный пристав Ингушетии заподозрен в хищении. "Следователями ГУ МВД по СКФО совместно с УФСБ по республике арестован бывший руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Ингушетии", - приводит газета "Ингушетия" слова информированного источника.
Занимая должность главы службы судебных приставов региона, подозреваемый "реализовывал мошеннические схемы с хищением средств со счетов структурных подразделений республиканского управления ФССП", процитировал слова источника "Интерфакс".
На сайте управления Следственного комитета по Ингушетии и прокуратуры Ингушетии по состоянию на 15:45 мск не появилось информации об аресте подозреваемого.