Врач назвала критической ситуацию с коронавирусом в Ногайском районе Дагестана

18 августа 2020, 19:36

Восемь из 66 пациентов Ногайской районной больницы заразились коронавирусом, остальные лечатся от вирусной пневмонии. Причиной роста заболеваемости стали массовые торжества, на которых собираются до 500 человек, заявила главврач больницы.

Как писал "Кавказский узел", число пациентов с тяжелыми формами коронавирусной инфекции возросло, заявил 13 августа Минздрав Дагестана. Количество больных с симптомами COVID-19, поступающих в больницу в Махачкале, ежедневно увеличивается, сообщил пресс-секретарь медучреждения. Республика не готова к переходу на третий этап снятия ограничений, констатировал главный санитарный врач.

Ситуацию в Ногайском районе Дагестана с распространением коронавируса можно назвать критической, заявила главный врач Ногайской центральной районной больницы Фаризат Межитова.

За неделю в Ногайском районе выявлен 21 случай заражения COVID-19, с начала пандемии зарегистрировано 550 больных, из них подтвержденных 296, что в три раза превышает среднереспубликанский показатель, сообщила Межитова на заседании районного оперштаба. Госпитализированы 66 человек, у восьми их них подтвержден коронавирус, 58 человек проходят лечение с диагнозом "вирусная пневмония". На амбулаторном лечении находятся 21 человек - 18 больных с COVID-19, и три с пневмонией, сообщила сегодня пресс-служба администрации Ногайского района.

Помимо смертей, вошедших в официальную статистику как летальные исходы от коронавируса, в Дагестане фиксируется всплеск смертей от внебольничной пневмонии. По данным Минздрава региона, в первой половине 2020 года от нее умерли 1194 человека, что более чем в 40 раз превышает показатель первой половины 2019 года (29 умерших). При этом к 30 июня в Дагестане было зафиксировано 374 смерти от коронавируса. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов предположил, что пациенты с пневмонией в действительности умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус".

12 человек с начала пандемии были направлены в другие больницы, из них три человека скончались, отметила главврач. Она подчеркнула, что очень много больных среди медицинского персонала. По ее словам, с 15 августа в Ногайской районной больнице перепрофилировано 60 коек для лечения пациентов с СOVID-19. "С 17 августа приостановлен прием в поликлинике по проведению профилактических осмотров, взрослой диспансеризации", - цитирует слова Межитовой пресс-служба на сайте администрации.

Причиной роста заболеваемости стало несоблюдение правил посещения массовых мероприятий, считает Межитова. Она отметила, что на свадьбах в тесных дворах собираются до 500 человек, также большое скопление людей наблюдается на траурных мероприятиях. "Если сейчас не приостановить свадьбы или же не отрегулировать их посещаемость населением, то в районе не избежать большой беды. Ежедневно поступают больные пневмонией и коронавирусом. Боюсь, что в один момент райбольница исчерпает свои силы", – приводит слова главврача "Голос степи".

18 августа в Дагестане зафиксировано 60 случаев заражения COVID-19, общее число инфицированных достигло 10151, с начала пандемии скончались 470 человек с подтвержденным тестом на коронавирусом. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Информация о динамике распространения коронавируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Районный оперштаб принял решение усилить работу по профилактике коронавируса - дополнительно проверить соблюдение требований Роспотребнадзора в магазинах и активизировать разъяснительную работу с жителями о необходимости соблюдения мер профилактики и недопустимости проведения массовых мероприятий с участием более 100 человек, говорится на сайте администрации Ногайского района.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России, принятых властями мерах и влиянии пандемии на условия жизни людей "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".