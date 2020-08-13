Пользователи соцсети оспорили данные «Вайнахавиа» о ценах на билеты из Грозного в Москву

13 августа 2020, 22:38

Цены на авиаперевозки в Москву из Чечни снижены до уровня других регионов СКФО, заявил гендиректор «Вайнахавиа». Перелет в Москву из Ингушетии все еще заметно выгоднее, чем из Грозного, возразили пользователи Instagram.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля стало известно об открытии авиакомпанией Red Wings сообщения между Грозным и Москвой. Билеты стоят от 4105 рублей. Добраться в столицу из соседних регионов можно дешевле, указали местные жители.

При вылете в Москву из соседних регионов жителям Чечни придется потратить почти всю разницу в цене билета на дорогу до аэропорта, возразили в "Вайнахавиа". Дорога от аэропорта в Ингушетии до Грозного обходится недешево, но разница в цене билета до Москвы из Назрани и Грозного бывает еще больше, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Пользователи Instagram не ощутили снижения цен на авиабилеты из Чечни

Цены на авиаперевозки в Чечне снижены, теперь стоимость авиабилетов при вылете из Грозного находится на том же уровне, что из других регионов Северного Кавказа, заявил гендиректор оператора аэропорта в Грозном АО «Вайнахавиа» Альви Шахгиреев.

По словам Шахгиреева, аэропорт в Грозном привлекает новые авиакомпании к выполнению рейсов из республики, чтобы конкуренция между перевозчиками способствовала снижению цен на билеты. «Увеличение числа авиакомпаний, которые совершают рейсы по маршруту «Грозный-Москва-Грозный», позволило выровнять цены на уровне с соседними регионами. Цены теперь начинаются от 4 тысяч (рублей) за билет», - процитировало слова Шахгиреева 11 августа информагенство "Чечня сегодня".

Заявление главы «Вайнахавиа» о снижении цен на перевозки в Чечне опубликовано в Instagram-аккаунте информагентства. Этот пост к 22.15 мск сегодня собрал 647 отметок "нравится" и 45 комментариев.

Комментаторы поспорили с Шахгиреевым, заявив, что цена авиабилетов в Москву из Чечни и Ингушетии все еще заметно отличается. "Сегодня покупали, из Ингушетии как обычно дешевле билеты, из Грозного дороже - и близко не 4 т(ысячи)", - написала пользователь fatima4813523. "Всё равно в Ингушетии дешевле", - подтвердил пользователь sigorella."Снизили, что аж через Магас летаем", - написал пользователь california___food.

"Билеты 5-6 (тысяч рублей) и выше на Москву элементарно", - пишет malllii_______. «Я 6 800 (рублей) заплатил за билет 7 числа», - написал gazell_klub_chechnya, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла". "Ничего не снизили, буквально сегодня смотрела цены на сентябрь. До Ингушетии в 2 раза дешевле", - написала arhnoy.

Пользователь sunrise095 привел конкретные расценки. не указав, однако, о какой авиакомпании идет речь. "Билет на 18 августа из Грозного 5173 (рублей), из Назрани - 4690 (рублей)", - написал он. "На такси или же с родственником которому нужно будет заправиться, доехать туда и обратно дороже выйдет, чем из Грозного с разницей 400 р(ублей)", - возразила mina87_95.

Опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни отметили, что разница в цене билета до Москвы из Чечни и из Ингушетии часто составляет тысячу рублей или больше. «Я обычно летаю в Москву из Ингушетии, там билеты как минимум на тысячу рублей дешевле, чем у нас бывают. Но сейчас пришлось брать билет на месте, потому что на границе донимают проверками, справками всякими. Билет на следующую неделю мне обошелся больше чем в 5 100 рублей. В Ингушетии порядка 4 тысяч он стоит» - заявил грозненец Микаил корреспонденту "Кавказского узла".

«Если бы у нас действительно цены свели до уровня соседних регионов, то люди не ехали бы в Ингушетию или Осетию, чтобы улететь в Москву оттуда, а летали бы прямо из Грозного. Кого этими сообщениями пытаются ввести в заблуждение власти? За 4 тысячи рублей билетов я не видел ни прежде, ни в последние дни. Стабильно в диапазоне 5-6 тысяч», - сказал житель республики Апти.

Шахгириев: продавать билеты из Грозного в Москву дешевле 4,5 тысяч нерентабельно

Устанавливать цены на билеты из Грозного в Москву ниже 4 500 рублей нерационально, заявил Альви Шахгириев корреспонденту «Кавказского узла». Он считает вполне разумной и обоснованной цену от 4,5 до 5 тысяч за билет. Такая цена, с его слов, в среднем не отличается от стоимости перелета до Москвы из других северокавказских республик.

«В аэропортах соседних республик не всегда бывают билеты 2600-2800 рублей. Как правило, цены скачут в сторону повышения. Сегодня 2600, завтра в два-три раза дороже. А бывает, что в день вылета авиабилет стоит до 10 тысяч рублей. Нет стабильных цен, как это было в Советском Союзе», - сказал гендиректор «Вайнахавиа».

Альви Шахгириев ожидает, что с вводом дополнительного рейса в Москву стоимость билетов снизится, однако он не уточнил, как изменится цена и когда. «У нас летали самолеты четырех авиакомпаний, со следующей недели дополнительный утренний рейс будет совершать еще одна авиакомпания. В связи с этим стоимость авиабилетов снизится. Мы стараемся в меру своих сил и средств делать все, чтобы уменьшить стоимость авиабилетов», - объяснил представитель «Вайнахавиа».

В цене билета, указал Шахгириев, учтены расходы на авиатопливо, стоимость которого регулирует государство, налоги и сборы, которые должна заплатить авиакомпания, расходы на содержание наземного оборудования, от которого зависит безопасность полета, а также выплаты зарплат сотрудникам авиакомпании.

В Москву из Грозного рейсы сейчас выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Utair, "Руслайн" и Red Wings, из Владикавказа – шесть авиаперевозчиков, из Махачкалы – девять, из Назрани – три, следует из данных на сайте сервиса "Яндекс. Расписания".

Шахгириев добавил, что с мая до середины октября цены на авиаперелеты повышаются в связи с высоким спросом.

«Это тот период, когда пассажиропоток всегда бывает предельно насыщенным. На заработанные в этот период средства авиакомпания существует остальное время года, именно в этот период самые высокие цены на билеты. Зимой билеты стоят гораздо меньше, их стоимость в некоторые периоды снижается до 2 тысяч. Поездки на дальние расстояния обычно планируются в семье заранее, и билеты нужно приобретать загодя - причем не через посреднические фирмы и туристические компании, а непосредственно на сайте авиакомпании», - заключил Альви Шахгириев.