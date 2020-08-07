Жители Чечни назвали вылет из Ингушетии способом экономии на билетах в Москву

07 августа 2020, 02:18

Дорога от аэропорта в Ингушетии до Грозного обходится недешево, но разница в цене билета до Москвы из Назрани и Грозного бывает еще больше, заявили опрошенные "Кавказским узлом" жители Чечни.

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля стало известно об открытии авиакомпанией Red Wings сообщения между Грозным и Москвой. Билеты стоят от 4105 рублей. По, по словам пользователей соцсетей и местных жителей, добраться в столицу из соседних регионов можно еще дешевле. При вылете в Москву из соседних регионов жителям Чечни придется потратить почти всю разницу в цене билета на дорогу до аэропорта, возразили в "Вайнахавиа".

Жители Чечни, опрошенные "Кавказским узлом", считают завышенными цены на билеты в Москву и услуги таксистов, которые могут довезти из Ингушетии до Грозного. Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только личные мнения опрошенных.

Уроженка Чечни Зура Акуева, которая с 1990-х годов живет и работает в Москве, регулярно посещает пожилых родственников в Грозном. «На поезде долго, на автобусе ехать здоровье не позволяет. Приходится летать на самолете. Ради экономии времени беру билет на Грозный, потому что от аэропорта до дома моих родителей на маршрутке около 30 минут. Время экономлю, но не деньги. Авиабилеты в Чечню дороже, чем в соседние республики на тысячу, а то и больше рублей. Иной месяц у меня ползарплаты уходит на одни перелеты в Грозный и назад», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Возможность немного сэкономить на авиабилетах появляется в том случае, если приобретать их заранее, однако перелеты бывают и незапланированными - к примеру, если заболел кто-то из близких или умер родственник. «Тогда на цену авиабилета уже не обращаешь внимания, лишь бы улететь», - добавила она.

Племянники Зуры Мансур и Алибек, которые тоже живут в Москве, недавно собирались в Грозный на свадьбу брата.

Мансур по совету однокурсников он решил воспользоваться услугами авиакомпании «Победа». «Мне сказали, что самые дешевые билеты у них. Посмотрел, и правда, если лететь сегодня, то 2608 рублей. Но мне нужно завтра быть в Грозном, а билет уже в два раза дороже - 4649! А через два дня опять снижение - 2249 рублей. Стоимость авиабилетов меняется в течении дня. К тому же, нужно пройти тестирование на COVID, и сделать анализ нужно не позднее, чем за два дня до вылета», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Алибек купил билет авиакомпании «Победа» за 2608 рублей и вылетел в Назрань. Там парень и его попутчик взяли такси. «Водитель спросил, есть ли у нас справки о тестировании и предупредил, что сможет довезти только до приграничного поста ДПС, а с той стороны придется найти таксиста, который довезет до Грозного. С нас он взял по 500 рублей», - рассказал Алибек.

По словам молодого человека, проехать через пост ДПС им удалось достаточно быстро. Полицейским они предъявили паспорта с грозненской пропиской и справку о том, что они не инфицированы коронавирусом. «А там уже стоял микроавтобус и водитель ждал, пока подойдет еще пассажиры до Грозного . Где-то еще полчаса мы ждали попутчиков. Получалось, на то, чтобы добраться от ингушского аэропорта до дома родителей я потратил 1000 рублей. По местным меркам дороговато», - заключил Алибек.

Он отметил, что при отсутствии справки полицейские на посту могут запретить проезд в Чечню. Во время поездки Алибек наблюдал, что пассажирам одной из машин пришлось долго уговаривать полицейских пропустить их, а затем сделать несколько телефонных звонков, чтобы получить разрешение на проезд.

14 июля руководитель республиканского управления ГИБДД сообщил, что въезд в Чечню для жителей других регионов временно запрещен из-за угрозы распространения коронавируса. По данным оперштаба Грозного на 30 июля, приехать в Чечню на личном автомобиле было невозможно, а пассажиров автобусов, поездов и самолетов пропускают при наличии справки о здоровье. При этом жители Чечни рассказали, что пассажиры общественного транспорта въезжают в Чечню из других регионов без проблем, от них требуют лишь справки с отрицательным анализом на коронавирус. Однако дальнобойщики, въезжающие в Чечню из Ставрополья и Дагестана, отметили, что контроль на границе усилен.

Поездка из Грозного в Москву может быть серьезным ударом по семейному бюджету, если доходы невелики, отметил житель Чечни Руслан Исаев. По состоянию здоровья мужчина должен каждый год посещать московского врача, который провел ему сложную операцию несколько лет назад, но в этом году поездку пришлось отменить.

«Всегда в Москву ездил на поезде - дешево, к тому же новые люди, новые знакомые. И в этом году решил сэкономить и поехать на поезде. Раньше билет в плацкартный вагон стоил 1500-1880 рублей. Попросил сноху купить на вокзале билет, дал 2 тысячи. Она звонит и говорит, что билет в плацкартный вагон уже стоит четыре 4 тысячи 166 рублей. «Мне не купейный бери, плацкартный», - говорю ей. А она отвечает, что это и есть стоимость плацкарты. Не мог я потратить почти 10 тысяч рублей на билеты. Для нашего семейного бюджета это слишком большая трата», - рассказал Руслан корреспонденту "Кавказского узла".

Жительница Грозного Фатима каждый год возит свою мать в московский онкоцентр. «Там ее оперировали, там каждый год она получается необходимое лечение, что продлевает ей жизнь. В этом году из-за пандемии я лишилась работы: подрабатываю тем, что пеку кондитерские изделия на свадьбы и различные семейные торжества. Но сейчас таких праздников у людей бывает мало, значит и приходится нам с мамой жить на одну ее пенсию. В этом году нам придется отложить поездку в Москву. Чтобы купить авиабилеты, - а на другом виде транспорта мама просто не выдержит, нужно иметь самое малое 10 тысяч рублей. Таких денег у нас пока что нет», - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Знакомые советовали Фатиме лететь в Москву из Ингушетии, так как при вылете из соседней республики в определенные дни билет может быть значительно дешевле. «Если позволит самочувствие мамы, то придется так и поступить», - заключила Фатима.