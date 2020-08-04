Аэропорт Грозного объяснил высокую стоимость перелетов в Москву

04 августа 2020, 07:02

Жителям Чечни, чтобы вылететь в Москву из столиц соседних республик по более дешевым билетам, нужно почти всю разницу с ценой авиабилета из Грозного потратить на проезд до аэропорта. Сэкономить на покупке билетов можно, покупая их непосредственно на сайтах авиакомпаний, пояснили в "Вайнахавиа".

Как информировал "Кавказский узел", 28 июля стало известно об открытии авиакомпанией Red Wings сообщения между Грозным и Москвой, билеты стоят от 4105 рублей. Предложенные цены на билеты авиакомпании, приступающей к полетам между Чечней и Москвой, существенно ниже, чем у конкурентов, но, по словам пользователей соцсетей и местных жителей, добраться в столицу из соседних регионов можно еще дешевле.

"Вайнахавиа" в ответ на заявления некоторых жителей Чечни о том, что цены на авиабилеты в Грозном самые дорогие среди соседних республик, решила поинтересоваться стоимостью авиабилетов у соседей и пришла к выводу, что разница незначительная, заявил 3 августа корреспонденту "Кавказского узла" президент компании Альви Шахгиреев.

"Наши специалисты ознакомились с ценами на билеты тех авиакомпаний, чьи самолеты летают и к нашим соседям. Мы провели мониторинг цен на авиабилеты на Москву из Ингушетии и Северной Осетии тех авиакомпаний, которые летают в три республики", – сказал он.

По данным этого мониторинга, авиакомпания Utair 9 июля предлагала билет в Москву из Грозного за 4185 рублей, из Назрани – за 4485, а из Владикавказа – за 6285. "Аэрофлот" 14 июля предлагал из Грозного вылет за 5837 рублей, из Назрани – за 5740 (на 97 рублей дешевле, чем из Грозного), из столицы Северной Осетии – за 4645 (на 1192 рубля дешевле), рассказал Шахгиреев.

По его словам, вся возможная выгода от вылета из столицы соседней республики может уйти на оплату услуг такси до нужного аэропорта. "Даже если на 500-600 рублей цена билета во Владикавказе ниже, чем в Грозном, но ведь затраты на такси от Грозного до аэропорта в Беслане значительно больше, чем разница в стоимости билета на 500-600 рублей", – пояснил он.

Глава грозненского аэропорта посоветовал жителям покупать билеты непосредственно на сайтах авиакомпаний, чтобы не переплачивать посредникам.

"Когда нам говорят, что приобрели билет в каком-то турагентстве, который на тысячу рублей больше, чем в той же Назрани, то мы всегда советуем приобретать билеты непосредственно на сайте авиакомпании, а не в посреднических фирмах. Я понимаю, что не все взрослые могут находить в Интернете нужный сайт, и не все могут через Интернет купить авиабилет. Но ведь в семье наверняка есть дети, кто гораздо лучше и быстрее может найти необходимый сайт и совершить покупку билета", – сказал президент "Вайнахавиа".

По его словам, с началом полетов из Грозного в Москву еще одной авиакомпании ожидается снижение цен на билеты. "Увеличится количество рейсов, и, как всегда бывает в таких случаях, снизится стоимость авиабилетов. Тогда жители республики сэкономят не только деньги, но и время", – добавил Шахгиреев.

В Москву из Грозного рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот", Utair, "Руслайн" и Red Wings, из Владикавказа – шесть авиаперевозчиков, из Махачкалы – девять, из Назрани – три, следует из данных на сайте сервиса "Яндекс. Расписания".

Эксперты объяснили ценообразование на авиаперелеты

Ценообразование авиабилетов в России, как и во всем мире, строится практически по одним и тем же схемам и складывается из расходов авиакомпаний на перевозку, рассказал "Кавказскому узлу" заслуженный пилот СССР Олег Смирнов, работавший заместителем министра гражданской авиации СССР.

"Тридцать процентов компания тратит на приобретение авиакеросина, треть уходит на поддержание летной годности воздушных судов, тридцать процентов на платежи аэропортам, которым нужны средства на обслуживание каждого пассажира. А оставшиеся десять процентов компании тратят на зарплату сотрудникам и на прочие расходы", – сказал он.

Чтобы авиаперевозчик существовал в жестких рыночных условиях и чтобы не обанкротиться, ему необходимо заработать ту же сумму, что он тратит и даже больше, потому что авиакомпания должна развиваться, а развитие требует дополнительных средств, отметил Смирнов.

По его словам, часовой расход топлива, к примеру, Boeing 737 составляет 2,6 тонны авиакеросина, цену на который устанавливает государство.

Компании также несут затраты на выплату лизинга самолетов, который в случае с зарубежными производителями, как правило, выплачивается в долларах, добавил он. "Билеты продаются за рубли, а рубль все время падает, и авиакомпаниям порой не хватает заработанных рублей, чтобы конвертировать их в доллары для оплаты", – пояснил эксперт.

Пока в стране не будет проводиться работа по уменьшению сегментных расходов авиакомпаний на перевозку, ни о каком существенном понижении цен на авиабилеты не может быть и речи, считает Смирнов.

На фоне развития конкуренции на внутрироссийских маршрутах цены на авиабилеты будут снижаться, полагает генеральный директор холдинга "Випсервис" Дмитрий Горин.

"Сейчас летний сезон, поток пассажиров значительно возрос, активно стали посещать родственников, поехали отдыхать в Анапу и в Сочи, на 20-30 процентов рейсов больше, чем в прошлом году. И такая же ситуация и в Крыму. Компании начинают конкурировать друг с другом: предлагают невозвратные, безбагажные тарифы. И еще такой момент. Раньше все маршруты шли через московские аэропорты, а сейчас авиакомпании развивают межрегиональные перевозки, а это экономит пассажирам время и деньги, и многие перевозчики полетную программу строят, минуя Москву. Идет развитие внутрироссийских маршрутов. Расширяется конкуренция и, естественно, цены на авиабилеты будут снижаться", – сказал он "Кавказскому узлу".

По его словам, ценовая политика у авиакомпаний южного региона России практически одинаковая. "Поскольку мы живем в рыночных условиях, и если возникает какой-то дефицит или недостаток перевозки, возникает повышенный спрос – и цена повышается. Цены билетов напрямую зависят от спроса", – отметил он.

В первые послекарантинные дни цены на авиабилеты были на 20 процентов ниже, чем в этот же период прошлого года, так как пассажиров тогда еще было мало и летали в основном или по службе, или же чтобы срочно навестить родных, пояснил Горин.

Жители Чечни назвали обстоятельства, когда отказ от перелета не принес им выгоды

Местная жительница Малика рассказала, что приехала из Грозного в Москву на автобусе утром 31 июля. "Торопилась, чтобы успеть объехать родных и знакомых, поздравить с Курбан-байрамом. Не получилось. Сидеть в автобусе, даже если это Mercedes, тяжело, да еще с моей больной спиной. Из автобуса, когда приехали, еле вышла. Вот и приходится теперь отлеживаться дома. На автобусе сэкономила 2 тысячи рублей, а на таблетки и уколы уйдет, наверное, гораздо больше денег", – сказала она "Кавказскому узлу".

По словам жителя села Алпатово Наурского района Хамида, еще полгода назад, чтобы сэкономить, некоторые предпочитали путешествовать на поезде. "Я был уверен, что билет в плацкартном вагоне будет стоить не больше двух тысяч, как раньше. Зашел в здание вокзала, спрашиваю билет в плацкартный вагон, нижнее место. "Четыре тысячи шестьсот рублей", – отвечает кассирша. Тут же позвонил дочери, попросил взять билет на самолет. На следующий день после обеда я был уже во Внуково", – рассказал Хамид "Кавказскому узлу".

Ахмед Исаев рассказал, как столкнулся с очередью на границе с Чечней, когда решил на машине с другом приехать из Москвы в Грозный.

"Перед отъездом сделали тестирование, запаслись справками, что у нас со здоровьем все в порядке и вечером выехали из Москвы, на второй день к обеду мы были уже на границе с Ингушетией. Чтобы въехать на территорию Чеченской Республики, мы простояли в очереди более двух часов – ровно столько, сколько длится полет из Внуково до Грозного", – рассказал он "Кавказскому узлу".