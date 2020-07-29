Пользователи соцсетей раскритиковали высокую стоимость перелета из Грозного в Москву

29 июля 2020, 01:43

Авиакомпания Red Wings открыла сообщение между Грозным и Москвой, билеты стоят от 4105 рублей. Это существенно ниже, чем у конкурентов, но, по словам пользователей соцсетей и местных жителей, добраться в столицу из соседних регионов можно еще дешевле.

Авиакомпания Red Wings открыла сообщение между Грозным и Москвой. Компания стала, таким образом, третьим авиаперевозчиком после "Аэрофлота" и Utair, который осуществляет перевозку пассажиров из столицы России в столицу Чечни и обратно.

Сюжет об открытии нового маршрута показала телекомпания "Грозный ТВ". Авторы ролика при этом утверждают, что это позволило снизить стоимость авиабилетов по направлению. В частности, утверждается, что с появлением на рынке компании Red Wings стоимость билетов из Грозного в Москву снизилась до четырех-пяти тысяч рублей. "В среднем такая же цена на билеты и в других центральных регионах России", - говорится в репортаже.

Стоимость перелета из Грозного в Москву на самолете авиакомпании Utair начинается от 5485 рублей (тариф "Минимум" за перелет дневным рейсом 31 июля) и от 4985 (тариф "Минимум" за перелет ночным рейсом 31 июля). При предварительном заказе билетов на август или сентябрь стоимость перелета составляет не менее 4985 рублей.

Стоимость аналогичного перелета дневным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" начинается от 5837 тысяч рублей. Наконец, перелет авиакомпанией Red Wings обойдется существенно дешевле - от 4105 рублей. Информация о стоимости перелетов указана на сайтах авиакомпаний.

Пользователи соцсетей пожаловались на высокую стоимость авиабилетов

Репортаж об открытии маршрута был опубликован 28 июля в Instagram-аккаунте телекомпании. При этом в описании указано, что "аэропорт Грозного снизил цены на авиабилеты". По данным на 01.42 мск сегодня, 29 июля, публикация набрала 52 728 просмотров и 93 комментария.

"Что за бред? Как в Чечне дорогие билеты, нигде нет. Намного дешевле в Махачкале билет, чем в Грозном", - отметил saitievt.

"Это называется дешевле? Смотря кому дешевле. Если по болезни приходится летать часто, половину пенсии отдаешь за один билет [...] Только у нас все никак не насытятся", - возмутился atabaeva60.

Новость также была опубликована в Instagram-паблике еldit_net. По данным на 01.42 мск сегодня она набрала 16 321 просмотр и 78 комментариев. Многие пользователи также возмутились высокой, по их словам, стоимостью перелета.

"За две недели если покупаешь в Грозном - четыре тысячи, а в Магасе - три тысячи. Как в Магасе сделать, не вариант, случайно?" - интересуется isslam.27.

"У нас есть рядом Магас. Всегда через Ингушетию летаю, и там всегда 90% чеченцы бывают", - отметил djsksks329.

Перелет в Москву из Магаса или Махачкалы стоит от трех тысяч рублей

Стоимость перелета 31 июля авиакомпанией Utair из аэропорта Магаса в Москву стоит от 5385 рублей, однако при предварительном заказе, например, на 7 августа, билет обойдется несколько дешевле - от 3485 рублей, а в некоторые дни сентября можно улететь и того дешевле - от 3185 рублей.

Добраться из Магаса в Москву авиакомпанией "Аэрофлот" стоит от 4690 рублей в июле, однако в августе стоимость перелета составит уже от 5440 рублей. Авиакомпания Red Wings перелеты из Магаса в столицу России не осуществляет.

Однако из аэропорта Магаса в Москву летают и другие авиакомпании. Согласно данным сервиса "Яндекс. Авиабилеты", билет "Победы", к примеру, обойдется при предварительном заказе на 1 сентября в 3214 рублей минимум.

Стоимость билета на 31 июля авиакомпании Utair из Махачкалы в Москву составляет от 4585 рублей на ночные рейсы и от 5285 рублей на дневной рейс. В то же время в некоторые дни августа билет можно купить по цене от 3385 рублей, а в некоторые дни сентября - от 3985 рублей.

Перелет из Дагестана в столицу России авиакомпанией "Аэрофлот" обойдется и того дороже - в августе стоимость билетом составит от 5755 рублей, а в некоторые дни приобрести билет дешевле 8005 рублей не получится.

Red Wings предлагает перелет из Махачкалы в Москву по цене от 5115 рублей (конец июля) и от 3950 рублей (некоторые дни августа). Чаще всего же стоимость перелета выше и переваливает за шесть-семь тысяч. Другие авиакомпании предлагают билеты из столицы Дагестана по цене от 3415 рублей.

Из Минеральных Вод в Москву можно долететь минимум за 3229 - именно во столько обойдется билет авиакомпании "Нордавиа". Стоимость перелета авиакомпанией Red Wings составляет минимум 3375 рублей. Это цены на сентябрь. В августе приобрести билет можно минимум за 3306 рублей.

Жители Чечни признались, что летают в Москву из соседних регионов

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Чечни рассказали, что предпочитают летать в Москву и обратно из соседних регионов, так как там билеты дешевле.

"Цены на билет на Москву у нас действительно снизили, если сравнивать с периодом до карантина. Тогда, если даже билет берешь за неделю-две, приходилось платить от шести тысяч. Сейчас, говорят, четыре-пять тысяч. Но все равно это дороже, чем в Ингушетии или Северной Осетии, тысячи на полторы-две. Я в Москву и обратно обычно летаю через аэропорт в [Сунже]", - рассказал Сайд-Магомед.

"Из аэропорта Махачкалы и Сунжи выгоднее летать, чем из нашего, несмотря на расходы на дорогу туда на такси или маршрутке [...] Разница ощутимая. И такой нервотрепки, как у нас, там нет при вылете и по прилету", – заявил Юсуп.

"Достаточно побывать в аэропорту Магас, чтобы убедиться в том, что жители Чечни предпочитают летать в Москву не из Грозного, а из Ингушетии. Процентов 80-90 пассажиров там из Чечни бывают. Все потому, что билеты там [...] дешевле, чем у нас, даже после объявленного снижения цен. В аэропортах Махачкалы, Владикавказа, Минвод – такая же ситуация. Там билеты дешевле тысячи на полторы", - указала Раиса.

"У нас в Чечне все дороже, чем в других регионах. И авиабилеты, и поездка на такси, и цены на автозаправках. Почему так? Вроде и расстояния между ближайшими республиками небольшие, а разница во всем ощутимая. В первую очередь цены на авиабилеты до Москвы, хотя время в полете везде практически одинаковое", - интересуется Лейла.

Ранее жители Чечни жаловались на рост цен на автомобильных газозаправочных станциях. Первым на это обратил внимание имам селения Аллерой Умар Хехоев, которые призвал бизнесменов снизить цены. "Я все же надеюсь, что совесть у владельцев ГЗС проснется, и они снизят цену за газ", - заявил он.

"Три месяца карантина народ сидел дома, никто не работал. И то, что произошло с ценой на газ, сильно ударило по карману тех, кто использует в своей работе транспорт", – отметил замглавы администрации Ножай-Юртовского района Хусайн Мамадиев.