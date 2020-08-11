Элистинский суд согласился с иском Батуриной о компенсации по делу о клевете

11 августа 2020, 17:57

Эренцен Манжеев должен компенсировать вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной 378 тысяч рублей, потраченных на защиту по делу о клевете, постановил суд в Элисте.

Как информировал "Кавказский узел", частный обвинитель Эренцен Манжеев добился возбуждения дела о клевете против президента компании Inteco Management, вдовы Лужкова Елены Батуриной. Суд в Элисте рассматривал это дело с сентября 2019 года и даже объявил Батурину в розыск, но в мае дело было закрыто по просьбе самого истца.

Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора. Адвокат Манжеева пояснял, что поводом для дела о клевете стали заявления Батуриной, сделанные в ходе судебного разбирательства с ее братом в Австрии. Тогда Батурина заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов, что, по словам адвоката, не соответствует действительности. Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков назвал возбуждение дела о клевете "грязной пиар-кампанией".

После прекращение дела о клевете адвокаты Батуриной подали иск о возмещении понесенных ею расходов на командировки адвокатов в Калмыкию. Элистинский городской суд согласился с этими требованиями, и постановил взыскать с Манжеева 378 тысяч рублей в пользу Батуриной.

Суд согласился с утверждением адвокатов, что Манжеев подал иск с целью причинить Батуриной вред. "Его действия, связанные с возбуждением уголовного преследования Батуриной, явились недобросовестными и были обусловлены личной неприязнью к истцу на почве имевшихся между сторонами конфликтов и других судебных разбирательств с участием этих лиц и членов их семей", - говорится в решении суда.

Однако адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин указал, что дело о клевете было прекращено не в связи с невиновностью Батуриной, а лишь потому, что Манжеев сам отозвал иск, уверившись в отсутствии у сестры своего поручителя злого умысла. "Произошел отказ от обвинений. Поэтому говорить, что у Манжеева был умысел причинить ей вред, никак невозможно", - процитировал сегодня Савочкина ТАСС.

Иск Батуриной к Манжееву поступил в Элистинский горсуд 25 июня. Последнее заседание по этому дело состоялось 10 августа, указано в картотеке на сайте суда. Об итоге судебного рассмотрения там, по состоянию на 17.57 мск 11 августа, не говорится.

Напомним, в 1998-1999 годах Виктор Батурин несколько месяцев возглавлял правительство республики, в 1999 году был советником главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. В 2000-х годах имя Батурина в новостях о Калмыкии периодически упоминалось в контексте различных бизнес-проектов. В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество с векселями компании "Интеко" и отправил его отбывать наказание в колонию в Калмыкии по месту прописки. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил Батурина досрочно, заменив неотбытый срок штрафом. В августе того же года Арбитражный суд Калмыкии признал его банкротом.