Елена Батурина. Фото: REUTERS/Alexander Natruskin

27 мая 2020, 16:49

Суд прекратил дело Елены Батуриной о клевете

Производство по иску к вдове бывшего мэра Москвы Елене Батуриной о клевете прекращено судом по просьбе истца.

Как писал "Кавказский узел", суд в Элисте принял дело президента компании Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о клевете к рассмотрению еще в сентябре 2019 года. 27 декабря 2019 года суд объявил ее в розыск, а 30 декабря приостановил производство по делу предпринимательницы до установления ее местонахождения.

Батурина обвинялась в клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора. Адвокат Манжеева пояснил, что поводом для дела о клевете стали заявления Батуриной, сделанные в ходе судебного разбирательства с братом в Австрии. Тогда Батурина заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов, что, по словам адвоката, не соответствует действительности. Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков назвал возбуждение дела о клевете "грязной пиар-кампанией".

О том, что мировой суд в Элисте прекратил производство по уголовному делу о клевете в отношении Елены Батуриной, сообщил сегодня представитель суда. По его словам, производство прекратили из-за того, что частный обвинитель Эренцен Манжеев отказался от обвинения, передает РИА Новости.

"Дело закрыто по инициативе истца. Мы удовлетворены закрытием данного дела и полным отказом истца от своих требований", - прокомментировал решение суда руководитель пресс-службы Батуриной Геннадий Теребков. Он напомнил, что с самого начала защита считала иск безосновательным и незаконным, передает «Интерфакс».

Адвокат Манжеева Дмитрий Савочкин подтвердил, что финансовый управляющий отказался от обвинения. "Уголовное дело в отношении Елены Батуриной прекращено в связи с отказом Эренцена Манжеева от обвинения, потому что в ходе судебных заседаний и в результате допроса ряда свидетелей было установлено, что у Елены Батуриной не было умысла на сообщение клеветы. В ходе допроса было установлено, что, вероятно, она не так поняла одного из своих юристов", - рассказал адвокат, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в 1998-1999 годах Виктор Батурин несколько месяцев возглавлял правительство республики, в 1999 году был советником главы Калмыкии Кирсана Илюмжинова. В 2000-х годах имя Батурина в новостях о Калмыкии периодически упоминалось в контексте различных бизнес-проектов. В июле 2013 года Гагаринский суд Москвы приговорил Виктора Батурина к семи годам колонии общего режима за мошенничество с векселями компании "Интеко" и отправил его отбывать наказание в колонию в Калмыкии по месту прописки. В январе 2016 года Верховный суд Калмыкии освободил Батурина досрочно, заменив неотбытый срок штрафом. В августе того же года Арбитражный суд Калмыкии признал его банкротом.

Примечание:

"Экс-министр образования Калмыкии подозревается в злоупотреблении полномочиями", "Защита Долженко упрекнула суд в желании получить "второго Магнитского", "В Калмыкии признанные виновными в халатности чиновники освобождены судом от наказания".

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