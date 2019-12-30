Суд отказался слушать дело Батуриной в ее отсутствие

30 декабря 2019, 19:54

Суд в Элисте приостановил рассмотрение дела вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной о клевете. Предпринимательница не являлась в суд и объявлена в розыск.

Как писал "Кавказский узел", 27 декабря суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной уголовное дело о клевете и объявил ее в розыск. При этом, как пояснили в суде, это постановление еще не вступило в законную силу, а пресс-секретарь Батуриной заявил, что постановление о розыске будет обжаловано.

Батурина обвиняется в клевете по заявлению Эренцена Манжеева, финансового управляющего в деле о банкротстве брата Елены Батуриной Виктора. Адвокат Манжеева пояснил, что поводом для дела о клевете стали заявления Батуриной, сделанные в ходе судебного разбирательства с братом в Австрии. Тогда Батурина заявила, что против Манжеева в России возбуждено уголовное дело о получении доступа к ее средствам через подделку документов, что, по словам адвоката, не соответствует действительности. Представитель Елены Батуриной Геннадий Теребков назвал возбуждение дела о клевете "грязной пиар-кампанией".

Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете в отношении Елены Батуриной до установления ее местонахождения, сообщил сегодня РИА "Новости" представитель суда.

Эту же информацию подтвердил адвокат Эренцена Манжеева Дмитрий Савочкин. "Дело приостановлено, пока Батурина находится в розыске", - пояснил Дмитрий Савочкин, слова которого приводит сегодня "Интерфакс".

Руководитель пресс-службы предпринимательницы Геннадий Теребков утверждает, что адвокаты Батуриной ранее неоднократно участвовали в заседаниях по иску представителя ее брата о клевете, а сама Батурина направляла в суд письменные заявления, подтверждающие полномочия ее адвокатов и позволяющие рассмотреть дело в ее отсутствие. Но суд в Элисте вынес постановление об объявлении в розыск предпринимательницы, "ссылаясь на сомнения в полномочиях адвокатов и якобы уклонение Батуриной и ее представителей от участия в процессе", пояснил Теребков агентству ранее, сообщив о подготовке жалобы на решение суд об объявлении Батуриной в розыск.

Геннадий Теребков также осудил инициаторов иска в том, что они активизировали свои действия против Елены Батуриной "в самый трагический для нее момент, сразу после смерти супруга", написало 27 декабря РБК.

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков, возглавлявший столицу с 1992 по 2010 годы, умер на 84-м году жизни 10 декабря. Похороны Юрия Лужкова прошли 12 декабря на Новодевичьем кладбище, передает ТАСС.

Уголовное дело в отношении Елены Батуриной рассматривается в судебном участке №6 Элистинского судебного района Калмыкии с сентября. Елена Батурина несколько раз не являлась в суд, что и стало основанием для принятия процессуального решения об объявлении ее в розыск, подтвердил "Коммерсанту" 27 декабря Дмитрий Савочкин.