31 июля 2020, 20:25

Россия решила открыть границу с Абхазией

Российско-абхазская граница откроется 1 августа, решили российские власти, основываясь на заключениях Роспотребнадзора и Минздрава.

Как сообщал "Кавказский узел", ограничения на въезд в Абхазию через пункты пропуска на российской границе, введенные из-за пандемии COVID-19, были продлены до 4 августа. Чтобы принимать туристов после открытия границы, гостиницы и отели должны выполнять требования Роспотребнадзора, однако в Гильдии отельеров Абхазии сочли эти требования неподъемными. Владельцы гостевых домов отказались соблюдать требования Роспотребнадзора.

25 июля регион посетила делегация Роспотребнадзора, которая занималась мониторингом объектов туристского назначения. Делегация признала эпидемиологическую обстановку в Абхазии стабильной, но выразила претензии к соблюдению санитарных норм некоторыми объектами туриндустрии.

Открыть границу с Абхазией было решено сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19 на территории России. "Решение принято на основании заключений Роспотребнадзора и Минздрава России по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов", - сказано в сообщении на сайте правительства России.

Напомним, 29 июля в Гагре прошел митинг жителей района, потребовавших открыть границу с Россией. Они пожаловались, что не могут выехать из Абхазии, чтобы получить медицинскую помощь в российских больницах, а некоторые лишились доходов и нуждаются в поддержке властей. Представители местной власти пообещали передать требования собравшихся руководству Абхазии.

К 30 июля в Абхазии был подтвержден 71 случай заражения коронавирусной инфекцией, два человека скончались, проинформировал министр туризма Абхазии Теймураз Хишба. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, включая непризнанные республики, а также на юге России. Информация о динамике распространения вируса опубликована "Кавказским узлом" в обновляемой справке "Коронавирус добрался до Кавказа".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Власти Абхазии ввели запрет на получение пенсии в банкоматах", "Армения опередила Азербайджан по приросту смертей от COVID-19", "Два новых случая COVID-19 выявлены в Абхазии".

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