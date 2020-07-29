29 июля 2020, 09:41

Уроженец Аргуна заподозрен в причастности к ИГ* в Сирии

Житель Чечни уехал в Сирию и примкнул там к боевикам террористической организации, предположили следователи.

Следователи в Чечне расследуют уголовное дело против жителя республики, подозреваемого в причастности к деятельности боевиков в Сирии, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Управления СКР по Чечне. "Сотрудниками правоохранительных органов республики установлен факт причастности 36-летнего жителя города Аргун А. Абкарова к деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии", - рассказал он.

По версии следствия, мужчина ранее выехал в Сирию через третьи страны, и в настоящее время состоит в рядах одной из группировок запрещенной в России судом террористическую организацию "Исламское государство". Возбуждено уголовное дело об участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической (ч. 2 статьи 205.5 Уголовного Кодекса РФ), сообщил представитель Следкома.

Часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Комментариями подозреваемого или его представителей относительно версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает.

По данным МВД по Чечне на март текущего года, с начала военных действий в Сирии на Ближний Восток с целью вступления в ряды ИГ* уехало около 800 жителей республики, 724 из которых объявлены в международный розыск. В МВД республики отметили, что подавляющее большинство воевавших в Сирии жителей региона погибли в ходе боев.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.

Примечание:

"Житель Чечни обвинен в попытке примкнуть к боевикам в Сирии", "Уроженец Дагестана осужден на 12 лет за участие в сирийском конфликте", "Жительница Чечни обвинена в причастности к сирийским боевикам".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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