Выходным объявлен в Ингушетии день празднования Курбан-байрама

29 июля 2020, 05:46

По случаю мусульманского праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха) в Ингушетии постановлением местных властей 31 июля объявлен нерабочим.

Как писал "Кавказский узел", по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам 31 июля объявлен нерабочим днем в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. В Чечне праздничным будет и 30 июля. Муфтият Адыгеи и Краснодарского края отменил проведение коллективных молитв, приуроченных к празднику, в мечетях и на прилегающих к ним территориях в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, призвав верующих провести Курбан-байрам в кругу семьи. Ростовской области коллективные молитвы не запретили, опрошенные "Кавказским узлом" ростовские мусульмане намерены прийти в праздник в мечети и уже заготовили жертвенных баранов.

Курбан-байрам (Ид аль-Адха) - праздник жертвоприношения в память решения пророка Ибрахима принести в жертву своего сына. Это один из двух главных мусульманских праздников, он отмечается через 70 дней после праздника Ураза-байрам (Ид аль-Фитр) и приходится на десятый день месяца Зуль-хидж, который знаменует собой завершение хаджа - паломничества в Мекку, сообщается в справке о Курбан-байраме, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ об объявлении 31 июля нерабочим днем в связи с празднованием Ид аль-Адха (Г1урба), сообщает РИА "Новости".

В дни празднования Курбан-байрама министерству внутренних дел республики рекомендовано принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

Торговля жертвенными животными будет проводиться в республике в специально отведенных местах, которые будут организованы во всех муниципальных образованиях. За каждой такой площадкой будут закреплены ветеринарные врачи, которые будут проверять наличие свидетельство об отсутствии у жертвенных животных заболеваний. Продажа жертвенных животных вне площадок будет запрещена, информирует 28 июля "Ингушетия-ТВ".