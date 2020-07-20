Зать Маргвелашвили арестован в Грузии

20 июля 2020, 02:36

Зять четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури обвинен в насилии, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как писал "Кавказский узел", Миндия Гогочури в декабре 2018 года уже задерживался полицией по подозрению в хранении оружия и сокрытии преступления. Ранее он как минимум дважды подвергался нападениям в Тбилиси - 11 января 2018 года его госпитализировали с огнестрельным ранением голени, а в ночь на 6 июля он получил четыре огнестрельные раны и госпитализирован.

Миндия Гогочури был задержан 19 июля. По предварительным данным, задержание связано с произошедшим накануне инцидентом в гостинице "Параграф" в курортном поселке Шекветели на берегу Черного моря. Между Гогочури и постояльцем отеля произошла перепалка, при этом зять Маргвелашвили держал в руках огнестрельное оружие. Однако, по данным полиции, в ходе перепалки один человек пострадал, информирует РИА "Новости".

Гогочури обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - насилие и незаконная покупка, хранение и ношение огнестрельного оружия, пишет "Спутник-Грузия".