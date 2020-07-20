20 июля 2020, 02:36
Зать Маргвелашвили арестован в Грузии
Зять четвертого президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндия Гогочури обвинен в насилии, а также незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Как писал "Кавказский узел", Миндия Гогочури в декабре 2018 года уже задерживался полицией по подозрению в хранении оружия и сокрытии преступления. Ранее он как минимум дважды подвергался нападениям в Тбилиси - 11 января 2018 года его госпитализировали с огнестрельным ранением голени, а в ночь на 6 июля он получил четыре огнестрельные раны и госпитализирован.
Миндия Гогочури был задержан 19 июля. По предварительным данным, задержание связано с произошедшим накануне инцидентом в гостинице "Параграф" в курортном поселке Шекветели на берегу Черного моря. Между Гогочури и постояльцем отеля произошла перепалка, при этом зять Маргвелашвили держал в руках огнестрельное оружие. Однако, по данным полиции, в ходе перепалки один человек пострадал, информирует РИА "Новости".
Гогочури обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса Грузии - насилие и незаконная покупка, хранение и ношение огнестрельного оружия, пишет "Спутник-Грузия".
"Следователь полиции задержана после гибели подростка в Тбилиси", "Тбилисский суд начал рассмотрение дела обвиняемого в убийстве школьника", "Бабушка убитого школьника возглавила акцию протеста в Тбилиси".
20 июля 2020, 01:40
-
"Краснодар" упустил шанс завоевать серебро Российской премьер-лиги
В предпоследнем мачте Российской премьер-лиги "Краснодар" проиграл московскому "Динамо" со счетом 0:2 и потерял шанс догнать "Локомотив", который идет на втором месте.
20 июля 2020, 00:44
-
Празднование Вардавара в Нагорном Карабахе отменено из-за коронавируса
Из-за введенного в Нагорном Карабахе режима чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса массовое празднование Вардавара (Преображения Господня), в историко-культурном заповеднике Тигранакерт отменено. Из-за пандемии COVID-19 сфера туризма несете серьезные убытки, отметили опрошенные "Кавказским узлом" представители отрасли.
19 июля 2020, 23:45
-
При нападении на бывшего гендиректора "Ростсельмаша" убита его сестра
Уголовное дело возбуждено после нападения на дом бывшего гендиректора "Ростсельмаша" Юрия Пескова в Ростовской области, в результате которого убита его сестра. Сам Песков госпитализирован с травмами головы и туловища.
19 июля 2020, 22:44
-
Четверо активистов ПНФА задержаны в Баку после акции в поддержку армии
Задержания активистов Партии народного фронта Азербайджана связаны с массовой акцией в поддержку армии, прошедшей 15 июля перед парламентом, заявили в ПНФА. Общее число задержанных членов партии после акции достигло 12, трое из них были отпущены, двое активистов арестованы, статус остальных не ясен.
19 июля 2020, 21:46
-
Власти Избербаша признали острую нехватку питьевой воды в городе
Проблемы с водоснабжением в Избербаше обусловлены летним периодом и низким уровнем воды в природном водохранилище, заявил председатель местного собрания депутатов Исламали Багомедов. По его словам, город включен в проекты по улучшению систем водоснабжения, работы по которым начнутся в следующем году.
-
19 июля 2020, 21:46
Власти Избербаша признали острую нехватку питьевой воды в городе
-
19 июля 2020, 18:47
Волгоградские пикетчики поддержали акции хабаровчан в защиту Фургала
-
19 июля 2020, 13:45
Дагестан стал лидером в СКФО по числу новых смертей от коронавируса
-
19 июля 2020, 09:37
Медработники в Карачаево-Черкесии сообщили о невыплате надбавок за работу с COVID-19
-
19 июля 2020, 07:20
Минздрав уточнил число пострадавших при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
-
19 июля 2020, 03:25
Имамы Северного Кавказа отреагировали на изменение статуса Айя-Софии
-
20 июля 2020, 01:40
"Краснодар" упустил шанс завоевать серебро Российской премьер-лиги
-
19 июля 2020, 23:45
При нападении на бывшего гендиректора "Ростсельмаша" убита его сестра
-
19 июля 2020, 11:35
Минобороны проверило боеготовность российских танкистов в Абхазии
-
19 июля 2020, 10:40
Азербайджан сообщил о пулеметных и снайперских обстрелах со стороны Армении
-
18 июля 2020, 22:06
Арестованы два члена партии Народного фронта Азербайджана
-
18 июля 2020, 17:16
Нагорный Карабах насчитал 6000 выстрелов с азербайджанской стороны за неделю
-
18 июля 2020, 15:12
Четыре человека пострадали при взрыве газа в Кабардино-Балкарии
-
18 июля 2020, 10:25
Азербайджан сообщил об обстрелах двух сел
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
19 июля 2020, 19:33
Армения вернула лидерство по новым случаям COVID-19 на Южном Кавказе
-
19 июля 2020, 16:40
Участники акции протеста в Тбилиси потребовали сообщить о состоянии Кахеладзе
-
06 июля 2020, 13:471
Умаров Мамихан Мухадиевич (Анзор)
-
19 июля 2020, 13:37
BERG...man TbilisiВновь о сепаратизме, хождении по замкнутому кругу, трансформациях империй и..вечных брутах 83
-
19 июля 2020, 09:03
BERG...man TbilisiОчередные мыльные пузыри от генсека ООН- лицемерие, импотенция, инерция, может- эрекция? 24
-
18 июля 2020, 15:29
BERG...man TbilisiОбвинение в пророссийскости в Грузии- актуально и оппоненты постоянно этим занимаются 37
-
18 июля 2020, 09:23
BERG...man TbilisiПосол США в Грузии: России трудно иметь соседа, история которого успешна 73
-
18 июля 2020, 07:11
BERG...man TbilisiДонбасс и Песков, Баку- Ереван, Фургал и ко, Лугар и летучие мыши, круги по воде и внезапный камень... 43
-
17 июля 2020, 12:442
Коронавирус добрался до Кавказа
-
14 июля 2020, 23:01
Июльское обострение: главное о новых боях между Ереваном и Баку
-
19 июля 2020, 21:26Судья из Новороссийска отказала в проведении лингвистической экспертизы в Адыгее
-
19 июля 2020, 15:40Несанкционированная свалка на землях Национального парка Сочи
-
18 июля 2020, 18:55В городе Избербаш с мая месяца нет воды
-
18 июля 2020, 14:46Жительницу Сочи вынуждают выйти из профсоюза "Альянс врачей"
-
16 июля 2020, 15:50Петиция против строительства Ледового дворца в Дагестане
-
09 июля 2020, 22:05
Инфографика. Статистика жертв на Северном Кавказе в мае 2020 года по данным Кавказского Узла
-
07 июля 2020, 14:39
Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в мае 2020 года стали девять человек