Дело Малики Джикаевой передано в суд

09 июля 2020, 10:53

Прокуратура в Чечне утвердила обвинительное заключение по делу блогера из Северной Осетии Малики Джикаевой, задержанной по делу о хранении наркотиков, сообщили сегодня в ведомстве.

Как сообщал "Кавказский узел", 9 марта Instagram-блогер из Северной Осетии Малика Джикаева была задержана в Грозном и помещена под стражу по подозрению в хранении наркотиков. Суд продлил арест до середины августа. Родственники девушки уверены, что наркотики были подброшены, чтобы наказать ее за ролики в хиджабе. Джикаева настаивает на своей невиновности, эксперты подтвердили, что блогер не принимала наркотики, а также полностью вменяема, то есть психически здорова, заявил ее адвокат. По его словам, Джикаева один раз причинила себе ранения в СИЗО, ей была оказана медпомощь. 6 июля родственники Джикаевой пожаловались на запрет свиданий в СИЗО.

Малика Джикаева получила известность в соцсетях после публикаций эпатажных видеороликов. В июне 2019 года суд в Чечне назначил Джикаевой штраф в 40 тысяч рублей после публикации видео ее стрельбы из автомата и пистолета в форме полицейского. После этого видео силовики подвергли Джикаеву пыткам, утверждает ее сестра Карина. Многие пользователи соцсетей тогда посчитали наказание недостаточным, но некоторые встали на защиту девушки. Ролики Малики Джикаевой могут болезненно восприниматься мусульманами, но прямого надругательства над исламом не содержат, указали опрошенные "Кавказским узлом" востоковеды.

"Расследование уголовного дело в отношении уроженки Северной Осетии Малики Джикаевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного Кодекса ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере"), завершено. Дело накануне направлено для рассмотрения по существу в Заводской районный суд города Грозного", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни. Свою вину в совершении инкриминируемого ей преступления не признала, добавил он.

Дело Джикаевой поступило в Заводской райсуд Грозного 8 июля, следует из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

Ранее сестры Малики Джикаевой посетовали, что чеченские адвокаты готовы взяться за дело Джикаевой только за огромный гонорар. Чтобы подписать договор с адвокатом, семья Джикаевой выставила квартиру на продажу.

На сайте прокуратуры Чечни сообщение о том, что в Заводской райсуд направлено дело жительницы Северной Осетии, обвиняемой по части 2 статьи 228 УК РФ, размещено 7 июля. Имя обвиняемой в нем не указано.

Часть 2 статьи 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта, совершенные в крупном размере") - предусматривает до десяти лет лишения свободы.