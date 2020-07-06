06 июля 2020, 20:57

Суд назначил миллион рублей компенсации матери погибшего на заводе в Волжском

Волжский городской суд взыскал миллион рублей в пользу Татьяны Зверевой, чей сын погиб при взрыве на волжском судоремонтном заводе. Зверева, требовавшая семь миллионов рублей, назвала  назначенную ей компенсацию смешной.

Как сообщал "Кавказский узел", 23 июля 2018 года на Волжском судоремонтном заводе произошел взрыв, в результате которого три человека погибли и пятеро получили травмы. По версии следствия, в день трагедии работники завода и компании "Бриз" проводили ремонтные работы на барже. Из-за несоблюдения правил безопасности произошла утечка пропана, и взорвался балластный отсек баржи. 26 ноября 2019 года суд приговорил к двум годам колонии-поселения Станислава Королева, признавшего вину в нарушении техники безопасности.

Мать одного из погибших обратилась в Волжский городской суд с иском о взыскании с завода компенсации морального вреда в связи с гибелью сына, и суд взыскал с завода в пользу истицы  компенсацию в размере миллиона  рублей, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

Мать погибшего Евгения Зверева сообщила корреспонденту «Кавказского узла», что требовала компенсацию морального вреда в размере семи миллионов рублей. «Мы еще не решили, будем ли обжаловать. Но, конечно, это смешно, - сказала женщина. – Только на памятник, похороны, адвокатов ушло уже полмиллиона. До сих пор у нас идут суды».

Комментариями представителей завода относительно принятого судом решения "Кавказский узел" пока не располагает.

Примечание:

"Семьи погибших при взрыве в Волжском рассказали о мизерной помощи завода", "Директор завода обвинен по делу о гибели людей при взрыве в Волжском", "Трое рабочих попали в больницу после взрыва в Волжском".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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