Экспертиза указала на отсутствие доказательств по делу жительницы Прохладного о растрате

04 июля 2020, 11:13

По делу обвиненной в растрате жительницы Прохладненского района Кабардино-Балкарии Галины Авдошиной нет бухгалтерских документов, подтверждающих факт и сумму растраты, следует из заключения экспертизы. Прокурор попросил суд смягчить наказание подсудимой до года лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", жительница села Прималкинское в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии Галина Авдошина обвиняется в растрате и мошенничестве с пенсионными выплатами. По словам потерпевшего владельца магазина, в котором Авдошина работала главным бухгалтером, она похитила у него около шести миллионов рублей. Подсудимая отказывается признать вину. Адвокат Авдошиной заявила, что результаты судебно-бухгалтерской экспертизы необоснованны и недостоверны. Суд назначил повторное независимое исследование бухгалтерских документов.

Процесс в отношении жительницы Прохладного Галины Авдошиной начался 25 апреля 2017 года. Согласно данным на сайте Прохладненского городского суда, Авдошина обвиняется в растрате (ч.4 ст.160 УК РФ) и мошенничестве при получении выплат (ч.1 ст.159.2 УК РФ). Как следует из обвинительного заключения, недостача была подтверждена актом инвентаризации от 7 февраля 2017 года, а также судебно-бухгалтерской экспертизой, в основу которой лег этот акт. С декабря 2017 года Авдошина в течение двух лет, до декабря 2019 года, находилась под домашним арестом.

Прокурор попросил пять лет лишения свободы для посудимой

В Прохладненском райсуде 3 июля состоялось очередное заседание по делу Авдошиной. Гособвинитель запросил у суда пять лет лишения свободы и штраф в 200 тысяч рублей. А также возмещение ущерба владельцу магазина в 6,9 млн рублей. Он рассказал, что Авдошина с 20 января 2015 года по 6 января 2017 года была главным бухгалтером рыбного отдела магазина "Морозко" и имела доступ к вверенной ей кассе, из которой систематически брала деньги, суммами не менее 20 тысяч рублей. По версии обвинения, подсудимая вносила ложные сведения в кассовую книгу и книгу прихода-расхода. В результате ущерб магазину составил 6,9 млн рублей.

Обвинитель в качестве обоснования своей версии, сослался на показания потерпевшего – хозяина магазина, продавцов, на акт инвентаризации от 7 февраля 2017 года, на заключение первой судебно-бухгалтерской экспертизы и прочее. С учетом того, что Авдошина два года провела под домашним арестом и смягчающих обстоятельств (ухаживает за двумя инвалидами, во время домашнего ареста не нарушала режим), гособвинитель снизил запрашиваемый срок у суда до года. Потерпевший обвинение поддержал.

Защита указала на нарушения в деле

Авдошина вины не признала, а ее адвокат из адвокатской коллегии "Правовая помощь" Анна Ненашева потребовала оправдать подсудимую. Повторная независимая судебно-бухгалтерская экспертиза пришла к выводу, что недостачу в магазине "Морозко" и ее размер установить невозможно из-за того, что нет бухгалтерских документов, рассказала на суде адвокат.

Ненашева в ходе прений заявила, что предварительное следствие было проведено односторонне и неполно, с обвинительным уклоном. С ее подзащитной не заключался договор о материальной ответственности, никакие материальные ценностей под ее ответственность или на хранение ей не передавались. Далее защитник сослалась на показания свидетелей, которые, по ее мнению, опровергают вину Авдошиной, и подтверждают надуманность обвинения. Адвокат также указала, что в отделе "Рыба", где была обнаружена недостача, отсутствовал кассовый аппарат, выручка не инкассировалась, документация оформлялась небрежно и не хранилась положенное время.

Ненашева подвергла сомнению наличие недостачи. На акте инвентаризации указано, что он составлен 7 февраля 2017 года, тогда как в акте говорится, что ревизия проведена 7 января 2017 года. Акт составлен не по установленной форме, к нему не приложены никакие подтверждающие документы. Сама ревизия была проведена без участия бухгалтера Авдошиной и продавца отдела "Рыба" Учаковой. Защита ходатайствовала признать указанный акт недопустимым доказательством. Также адвокат просила признать недопустимым доказательством и судебно-бухгалтерскую экспертизу от 27 сентября 2017 года. Во-первых, из-за того, что ее неправомерно проводил экономист, а не бухгалтер, во-вторых, экспертиза, по ее мнению, была проведена формально.

Что касается незаконного получения Авдошиной пенсии, по словам адвоката, на день обращения в пенсионный фонд, Авдошина уже не работала в магазине и заработную плату не получала. Таким образом в ее действиях нет состава преступления.

Свидетель, продавец Нагайцева, подписавшая акт, в суде заявила, что в инвентаризации не участвовала, подпись под актом ей не принадлежит, а все цифры, которые там отражены, не соответствуют действительности.

Подсудимая отказалась признать свою вину

Галина Авдошина рассказала, что материальные ценности в магазине "Морозко" хранились ненадлежащим образом, выручка лежала в ящике стола, который не запирался, ключ от магазина после его закрытия передавался в отдел "Продукты", который работал дольше, до 22 часов. Ключи от магазина "Рыба" были также в отделе "Заморозка" у товароведа и грузчиков и у самого владельца магазина. У Авдошиной, по ее словам, ключей не было ни от отдела "Рыба", ни от сейфа, где владелец магазина хранил деньги.

Она рассказала, что в отделе "Рыба" не было кассового аппарата. Подсудимая обратила внимание на то, что показания четырех свидетелей словно написаны под копирку. "Как можно было не увидеть нестыковки в датах, не обратить внимание на накладные, которые были без подписей и печатей? На написанные под копирку свидетельские показания? Отсутствие ревизионных (инвентаризационных) и сличительных ведомостей? Как можно было передавать такие липовые документы в суд?", – задалась вопросом подсудимая.

Вынесение решения суда по делу Авдошиной запланировано на 19 июля.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что адвокат Московской коллегии адвокатов Борис Кудаев, который вел дело на стадии следствия, раскритиковал заключение первой экспертизы. "Экспертиза свелась к схеме - энное количество товара пришло, энное количество товара было продано, энное якобы пропало. При этом не учтены налоги, зарплата, транспортные расходы. Экспертизу проводили по копиям документов без печатей, что категорически не допускается. Экспертиза была построена на акте ревизии. Люди, которые подписали этот акт, в суде признались, что не участвовали в ревизии. Их вызвали, они расписывались", - сказал адвокат.