Приставы не пропустили сторонников Анастасии Шевченко на заседание суда

На заседании суда по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко, обвиняемой в участии в нежелательной организации на территории России, присутствовали ее оппоненты и один свидетель обвинения. Группу поддержки активистки в суд не допустили.

Как сообщал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела по существу и продлил активистке домашний арест до 1 сентября, впервые разрешив ей пользоваться Интернетом, посещать школу, где обучаются ее дети, а также совершать ежедневные прогулки до трех часов. На заседании суда 17 июня Шевченко отказалась признать вину в участии в деятельности иностранной нежелательной организации на территории России.

В Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону 3 июля продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении ростовской активистки Анастасии Шевченко, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как и в прошлый раз приставы пропустили в зал только четырех представителей СМИ, одним из которых оказался колумнист "Федерального агентства новостей" Вадим Манукян, ранее написавший серию публикаций против Шевченко. Ещё как минимум 10 человек, среди которых были матери осужденных активистов Владислава Мордасова и Яна Сидорова, в зал не пустили, сославшись "на необходимость соблюдения социальной дистанции". На входе в суд посетителям измеряли температуру и просили их обработать руки антисептиком.

По данным корреспондента "Кавказского узла", всех пришедших к зданию суда снимал на видеокамеру участник киевского "Антимайдана" и корреспондент издания "Славянские новости" Сергей Рулев, который является свидетелем обвинения в деле Шевченко.

Трое свидетелей со стороны обвинения, допрос которых представители прокуратуры анонсировали в прошлый раз, не пришли, поэтому в ходе заседания были исследованы письменные доказательства.

В начале заседания гособвинитель Кристина Кузьмичева огласила протокол обыска от 21 января 2019 года в съемной квартире в Ростове-на-Дону, где проживала Анастасия Шевченко с матерью и детьми.

В ходе обыска, сообщила Кузьмичева, были обнаружены и изъяты такие вещи и предметы: майка желтого цвета с надписью "Надоел", флаг желтого цвета с надписью "Открытая Россия"*, сумка белого цвета с надписью "Россия вместо Путина", два спиннера с логотипом "Открытой России"*, ID-карта участника "Открытой России"* на имя Анастасии Шевченко с подписью Михаила Ходорковского, брошюра "Американский федерализм и общественная политика в США", брошюра с программой конференции "Открытой России"* в Вильнюсе, шариковая ручка с надписью "Команда "Открытой России"*, два резиновых браслета с логотипом движения, пять наклеек с надписью "Надоел", два заграничных паспорта, настольная книга "Вместо Путина", а также несколько банковских карт, "визитных карточек на иностранном языке", два ноутбука и несколько мобильных телефонов, в том числе без аккумулятора.

Далее прокурор зачитала два протокола осмотра изъятых предметов. Она отметила, что пластиковая карта участника "Открытой России"* №143 выдана на имя Анастасии Шевченко с годом принятия - 2016, а брошюра "Американский федерализм и общественная политика в США" является программой одноименного семинара, который проходил в Сент-Луисе и Вашингтоне с 12 по 22 мая 2018 года. Гособвинитель также выделила изъятый электронный билет на имя подсудимой из Москвы в Ульяновск.

В ноутбуке Анастасии Шевченко, согласно материалам дела, был обнаружен "видеоролик "Эстапо" о деятельности "Открытой России"* по проведению митингов и расклейке листовок, устав "Открытой России"*, а также договоры между Шевченко и "зарегистрированной во Франций компанией по оказанию услуг консультанта для образовательных и правозащитных проектов" и анкета на участие в программе "Открытый мир".

Признанные нежелательными неправительственные организации OR (Otkrytaya Rossia) ("Открытая Россия") (Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc ("Институт современной России") (США), Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение "Открытая Россия") (Великобритания) "осуществляют на территории России специальные программы в целях дискредитации результатов выборов, признания их итогов нелегитимными", и их "деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности государства", отмечается в сообщении от 26 апреля 2017 года на сайте Генеральной прокуратуры России.