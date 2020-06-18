Анастасия Шевченко отказалась признать вину в суде

18 июня 2020, 08:18

Первое заседание по делу ростовской активистки Анастасии Шевченко прошло 17 июня в Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону. Шевченко обвинена в участии в нежелательной организации на территории России, активистка вину не признала.

Как сообщал "Кавказский узел", под домашним арестом член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится с 23 января 2019 года. Октябрьский райсуд Ростова-на-Дону 18 марта начал рассмотрение ее дела по существу и продлил активистке домашний арест до 1 сентября, впервые разрешив ей использовать Интернет, посещать школу, где обучаются ее дети и совершать прогулки ежедневно до трех часов. 1 апреля очередное заседание по делу Шевченко было перенесено из-за коронавируса на неопределенный срок.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по уголовной статье "Осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной". Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. В 2019 году Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. Участники круглого стола "Политические заключенные в России в 2019 году" отметили, что дело Шевченко является одним из наиболее показательных примеров усиления политических репрессий в России.

В Октябрьском райсуде Ростова-на-Дону 17 июня состоялось очередное заседание по делу Анастасии Шевченко. В зал допустили только четырех представителей прессы, сотрудник суда объяснил ограничения профилактикой эпидемии коронавируса. Участники процесса были в медицинских масках, на входе приставы проводили термометрию и напоминали участникам об обработке рук антисептиком, передал корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседании.

Гособвинители Кристина Кузьмичева и Нина Даниелян зачитали обвинительное заключение, по которому Анастасия Шевченко с января 2017 года по февраль 2018 года, являлась региональным координатором общественного сетевого движения "Открытая Россия (Великобритания)"* в Ростовской области, а с марта 2018 года – членом федерального совета иностранной неправительственной организации "Open Russia Civic Movement"*, "реализуя преступный умысел, принимала участие в ее деятельности, о чем ей было достоверно известно".

По материалам дела, Шевченко в январе 2018 года была признана виновной в нарушении статьи 20.33 КоАП РФ (осуществление на территории РФ деятельности нежелательной организации) за участие в дебатах в Таганроге. В июне 2018 года была признана виновной по ней повторно за проведение семинара в Ростове-на-Дону для сторонников "Открытой России"* в преддверии выборов в Законодательное Собрание Ростовской области.

"27 сентября 2018 года в период времени с 16.26 до 17.35 мск, являясь членом федерального совета "Открытой России"* [Анастасия Шевченко] приняла участие в собрании участников "Открытой России"* в гостинице "Аура" на проспекте Нариманова в Ульяновске, на котором озвучила основные направления деятельности организации на 2018 год, а также проинструктировала участников собрания о необходимости внедрения в различные протестные группы под предлогом представления бесплатной юридической помощи, изготовления агитационных плакатов и важности ведения тематических аккаунтов в социальных сетях сети Интернет, участия в выборах различных уровней, что соответствует целям, прописанным в уставе ОСД "Открытая Россия (Великобритания)*", – зачитала прокурор.

Гособвинитель также отметила, что Шевченко 28 октября 2018 года в 11.00 мск приняла участие как член федерального совета "Открытой России"* в митинге в парке Строителей в Ростове-на-Дону, организованном активистами оппозиционных объединений, где демонстрировала символику протестной акции "Надоел", направленной на дискредитацию федеральных органов власти и избирательной системы России.

Анастасия Шевченко вину не признала. "Мне непонятно, в чем состоит преступление, в чем тяжесть этого преступления, каким образом я могла осознавать общественную опасность того, что я стою на согласованном митинге с флагом, на котором написано слово "Надоел"? Общественная опасность, напомню, не наступила ни от семинаров, ни от того, что я стояла с флагом "Надоел". Вообще непонятно, что сейчас со словом "Надоел" – если кто-то выходит на улицу с этим словом на майке или сумке – он автоматически станет членом британской организации? Я никогда не состояла ни в одной иностранной организации. Я являюсь членом российского движения, это совершенно разные юридические понятия и организации. Мне совершенно непонятно, почему я 18 месяцев нахожусь в связи с этим под домашним арестом, почему вообще являюсь фигурантом этого уголовного дела. Я себя виновной не признаю и считаю, что это дело политически мотивировано", – подчеркнула Шевченко.

Адвокат Сергей Ковалевич поддержал позицию подзащитной. "Это позиция с самого начала предварительного расследования и это позиция защиты. В полном объеме мы не признаем вину и нам действительно не понятна существо оглашенного обвинения", – сказал он.

Он сослался на статью 15 УК РФ, в которой дано понятие преступления. "Преступлением признается совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания. Не является преступлением действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности",– процитировал адвокат Уголовный кодекс.

"Мне не понятно, чем конкретно ставилась под угрозу обороноспособность нашей страны, какой вред мог от деятельности Шевченко быть причинен конституционному строю России, безопасности нашей страны, правам и свободам граждан, проживающих в ней. Эти объекты преступления не пострадали и не могли пострадать. От деятельности и жизни Шевченко не могла быть создана угроза и общественная опасность. Непонятно, какое отношение Шевченко имеет к иностранной организации и существовала ли данная организация когда-либо, в деле такой информации не содержится", – добавил адвокат.

После заседания суда, Анастасия Шевченко пожаловалась на малое количество заказов по работе. "Уроки у меня есть, но это капля в море по сравнению с тем, что было. У меня фактически нет новых учеников, все ученики старые", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Жалоба на продление Шевченко домашнего ареста ранее была отклонена Ростовским облсудом, сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Ковалевич.

Рассмотрение дела продолжится 3 июля в 14.00 мск. Ожидается, что будут допрошены трое свидетелей со стороны обвинения.

"Кавказский узел" публикует новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на странице "Преследование активистов".

* Деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.