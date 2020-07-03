Продлен арест жаловавшимся на пытки жителям Теберды

03 июля 2020, 20:47

Суд в Черкесске оставил сегодня под стражей трех жителей Теберды, обвиненных в незаконном обороте оружия. Их родственники сообщили, что написали жалобы на силовиков, которые на несколько дней вывозили задержанных в Чечню.

Как писал "Кавказский узел", 14 июня в Черкесске около 20 человек вышли на акцию протеста к дому правительства Карачаево-Черкесии, но представители МВД вынудили их разойтись. Они требовали допустить адвокатов к трем жителям Теберды, задержанным примерно 10 днями ранее. Протестующие заявили, что их близкие подверглись пыткам. Более чем десяти участницам протестной акции были выписаны административные штрафы по пять тысяч рублей, сообщил близкий родственник одной из них. Он заявил, что силовики не только пытали задержанных, но и подбросили им оружие, причем после решения суда об аресте они вывозились в Чечню.

Сегодня Черкесский городской суд еще на месяц продлил арест Адаму Джуккаеву, Мурадину Лайпанову и Таулану Голаеву, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат одного из них, Адей Джуккаев. Он заявил, что это решение будет обжаловано. По словам Джуккаева, все трое обвиняются части 1 статьи 222 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов").

Вскоре после задержания силовики вывозили Лайпанова, Голаева и Джуккаева в Чечню, объяснив это проверкой оперативной информации, однако это объяснение было лишь предлогом, указал Адей Джуккаев. "Я не знаю, по какому документу их отвозили. Но стало известно, что проверяли какую-то информацию. Якобы в Чечне переделывают травматы в огнестрельное оружие, и их возили для проверки", - заявил брат обвиняемого.

Он пояснил, что о вывозе задержанных в Чечню рассказал знакомый из правоохранительных органов. "Мой знакомый сказал - он там у них работает, - что задержанных в Чечню готовятся отправить. Я ему не поверил, сказал адвокату дежурному. Он сказал, что их в Черкесске в ИВС определили. Потом утром адвокат мне звонит, и говорит, что их в Чечню отправили. Они были в Урус-Мартане, как я об этом после узнал. В первый день [после задержания] следователь говорит: сегодня вышли оттуда, завтра утром здесь будут. Я звоню утром, он опять говорит, что завтра будут", - рассказал Адей Джуккаев.

Тебердинец отметил, что писал в прокуратуру заявление о похищении брата. "Без адвоката они не имеют права же отвезти и три-четыре дня там держать. Следователь говорит: "Что я могу сделать, сверху указание пришло". Я сам заявление написал здесь в прокуратуру, что моего брата украли, что его здесь нет нигде. Через некоторое время мне письмо пришло, что мой брат подозревается в ношении оружия - через 10 дней пришло", - отметил Джуккаев.

Он настаивает на том, что его брата и других обвиняемых вынуждают дать показания против других жителей Теберды. Сейчас обвиняемые находятся в изоляторе временного содержания в Учкекене. По словам Адея Джуккаева, их перевели туда после того, как в Черкесском СИЗО выявили зараженных коронавирусом. Жалоб на содержание нет, отметил он.

Карачаево-Черкесия лидирует в СКФО по числу заражений коронавирусом на 100 тысяч человек, а по числу активных больных (2042) уступает только Ставрополью. С начала пандемии в республике заразились коронавирусом 3730 человек, 15 из них скончались, указано в таблице на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф". На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Силовики показывали родным обвиняемых документ о вывозе тех в Чечню после задержания, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" племянница Мурадина Лайпанова, Гезем. "Нам показали официально бумагу, что они были в Чечне. Вывозили, чтобы выяснить, а вдруг они оттуда оружие привезли. Но в Чечне мой дядя точно до этого не был ни разу", - заявила она.

Гезем подтвердила, что ее дядя сейчас находится в изоляторе временного содержания в Учкекене. "Адвокат встречался с ним. Условия содержания, конечно, не курорт, но сносные. Жалобу на то, что вывозили в Чечню, написали. Силовики это сделали ночью, не уведомив адвоката, поэтому написали жалобу. Ответа пока нет", - сообщила сегодня племянница Лайпанова.

Адей Джуккаев пожаловался на давление со стороны силовиков

По словам Адея Джуккаева, после того как он занялся поисками задержанного брата, ему позвонили и вызвали в одну из силовых структур. "Я сказал, что если надо, то пусть сам приезжает, один, тогда поговорим. Мне говорят: "Не бойся, приезжай, не тронем". Я сказал, что подъеду туда, только пусть во дворе перед камерами, за воротами где-нибудь. Потом мне звонит другой их какой-то, и говорит, что брат в Учкекене, что не надо приезжать, и извинился за <младшего сотрудника>", - рассказал Джуккаев.

Он предположил, что силовики отреагировали на его жалобы в разные инстанции. "Я хотел устроить санкционированный митинг. Хотел людей собрать. Много заявлений писали, и Путину писали. Адвокаты говорят, что жаловались, куда только можно. Ответа, реакции не было", - констатировал Адей Джуккаев.

На сайте Черкесского городского суда к 20.30 мск 3 июля не опубликована информация о продлении ареста Адаму Джуккаеву, Мурадину Лайпанову и Таулану Голаеву. Их адвокаты отказались давать комментарии корреспонденту "Кавказского узла", сославшись на то, что не получали соответствующего разрешения от своих подзащитных.