Пользователи соцсетей раскритиковали жителей Гумбетовского района за конфликт

30 июня 2020, 12:00

Жители сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района Дагестана должны прекратить спор о земле, поскольку подобное недопустимо между земляками, отметили пользователи соцсетей. В ссоре может быть замешана третья сторона, предположили комментаторы.

Как сообщал "Кавказский узел", 26 июня между жителями сел Старый Сивух и Цилитль Гумбетовского района произошли столкновения из-за старого конфликта о нерешенных земельных вопросах. После инцидента местные власти пообещали решить вопрос с землей, а правоохранители сообщили о задержании 26 участников беспорядков.

Конфликт между жителям Гумбетовского района возник из-за споров о землях для выгула скота, в столкновениях пострадал один человек. Перед конфликтом было нападение 26 июня на сивухских чабанов, стороны не поделили земельные участки площадью 1 480 и 2 068 га, сообщили пользователи соцсетей. Земельный спор между жителями двух сел длится около двадцати лет, сообщил глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов. Министерство по земельным и имущественным отношениям Дагестана пообещало разрешить ситуацию.

Запись с событиями в Гумбетовском районе была опубликована 28 июня на странице МВД Дагестана в Instagram. Публикация к 11.10 мск 30 июня набрала 98 тысяч 700 просмотров, комментаторы оставили 196 сообщений. Большинство из них возмутились действиями жителей. "Знаете в чем причина всех конфликтов? Это отсутствие ума и знаний. Понимайте как хотите, когда взрослые люди грызут друг друга из-за земель, можно уверенно утверждать, что они не обладают теми качествами которые я озвучил", – написал пользователь arslan____lion.

"Только между собой и могут грызться, одна нация, один край, один народ, одна республика! До чего докатилась", – написал пользователь obyavleniya_dagestana.

"Какой позор, неужели нельзя разобраться мирным путем. Где ваши представители духовного управления", – задалась вопросом elmira500005.

Прочие комментаторы также негативно оценили спор жителей Гумбетовского района. "Всего людям стало мало. Стыдно смотреть, как взрослые люди за кусок земли дерутся. Ничего никто собой не заберет, даже эту землю, из-за которой готовы пролить кровь", – написал пользователь g_gulya__.

"Вот что значит власти отпустили все в свободное плавание. Вот как вы решаете проблему, кто сильнее тот и прав, вас к хорошему не приведет, будьте благоразумнее", – написал пользователь gadjimurad_mebel.

Гумбетовский район расположен в горной части Дагестана и граничит с Чечней. В состав района входят 27 населенных пунктов, объединенных в 15 сельских муниципальных образований, с населением более 24 тыс. человек. Традиционно гумбетовцы занимаются скотоводством и садоводством и успешно развивают эти отрасли, указано на сайте районной администрации.

Запись о конфликте между жителями сел Старый Сивух и Цилитль была также размещена в Instagram-паблике "mkala_". К 11.10 мск эта публикация набрала 53 тысячи 100 просмотров, комментаторы оставили 269 комментариев. "Что вы там делите? Земли… Люди ваша земля вечная это метр на два, под землей, и все! <…> Сами себя позорите, сами против друг друга идете! Всегда можно все решить мирным путем", – написал пользователь sns_naira77.

Прочие комментаторы также поддержали это мнение. "Вот людям делать нечего, такая обстановка сейчас в мире, в республике, а они нашли время и устраивают драку <…> Это не разные республики, это почти родня с соседнего села друг друга убивают", – отметил пользователь 1984_mariyam.

"А кто-то этим пользуется и продвигает свои планы", – предположил strannik_4444_.

В группе "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте" запись о беспорядках в Гумбетовском районе была размещена 26 июня. К 11.10 мск 30 июня она набрала 19 тысяч 425 просмотров, комментаторы оставили 80 сообщений. Большинство из них также подвергли критике жителей сел за нетерпимость друг к другу. "Очень обидно то, что дагестанцы пытаются делит Дагестан", – написал Ахмар Герейханов.

"Тот кто начинает делить земли в 21 веке, глупец настоящий, даже если эта земля в каком-то веке принадлежала им", – отметил Макс Валунин.

"Душа болит, когда смотришь на все на это. Когда мы успели в таких превратиться", – написала Замира Ибрагимова.

"Вроде на одной земле все живут, а такое творят уму, не непостижимо", – отметила Салима Абакарова.