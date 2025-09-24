Награда за слова: карьера пропагандиста Ахмадова

В июне 2020 года в пропагандистском блоке чеченского руководства произошли серьезные кадровые изменения. Джамбулат Умаров был переведен в администрацию главы Чечни и перестал курировать вопросы информации и печати. Главой нового ведомства стал бывший директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев. А место Дудаева занял известный борец с зарубежными чеченскими блогерами, в частности с Тумсо Абдурахмановым*, Чингиз Ахмадов. Чем известен Ахмадов, привела ли к его назначению полемика с Тумсо* – в справке «Кавказского узла».

О похищенных силовиками чеченцах

В сентябре 2025 года подкаст "Свобода (не) за горами" обратил внимание на слова Чингиза Ахмадова практике похищений людей о в Чечне Автор подкаста ссылается на аудиосообщение, которое директор ЧГТРК "Грозный" оставил в собственном Telegram-канале во время спора с представителями оппозиционного движения NIYSO. Аудиофайл по ссылке вскоре стал недоступен.

В аудиосообщении Ахмадов обвинял живущих в Европе чеченских оппозиционеров, что те ничего не делают с «атеистами и противниками родины". "Мы [силовики], по крайней мере, ловим их, сажаем в багажник, подвал, под суд потом отправляем", - приводит содержание его сообщения канал подкаста.

Тумсо Абдурахманов* в этой же дискуссии призвал его раскрыть информацию о судьбах людей, которые были похищены в Чечне и безвестно исчезли. В частности, блогер говорит о отце и двух братьев Хасана Халитовых, указав, что Ахмадов лично снимал видео с одним из похищенных братьев, Рамзаном. Блогер также напомнил о пропавшем в мае 2023 года после задержания на границе с Казахстаном чеченском полицейском Ясине Халидове, предложив пропагандистам сообщить что-либо о его судьбе." Видео с обращением лично к Ахмадову блогер опубликовал на своем YouTube-канале .

Квартира за Адама

В ноябре 2023 года Ахмадов прямолинейно оправдывал Адама Кадырова за избиение Никиты Журавеля в СИЗО. По его словам, "Адам Кадыров публично призвал преступника к ответу. Сделал то, что был должен сделать". По мнению Ахмадова, Журавеля никто не заставлял сжигать Коран, это был его выбор. "А выбор Адама Кадырова я, безусловно, считаю геройским", - написал он . Вскоре после этого выступления Ахмадов получил в подарок квартиру за счет средств фонда имени Ахмата Кадырова.

Реакция на сообщение об убийстве Тумсо*

В 2022 году, когда распространилась информация об убийстве Абдурахманова* в Швеции, Ахмадов обвинил в преступлении Ахмеда Закаева. По его словам, Абдурахманов* "на протяжении последних нескольких лет активно критиковал" Закаева, а после создания им политической партии " все критики Закаева были объявлены вне закона", - заявил Ахмадов в своем Telegram-канале, добавив, что ранее Закаев открыто угрожал своим критикам .

Если нужно будет убить...

Руководитель Чеченской государственной телекомпании (ЧГТРК) «Грозный» Чингиз Ахмадов 19 июня 2021 года опубликовал в своем инстаграме** видео под названием «Размышления в горах Нохчийчоь о героях и врагах чеченского народа». В 17-минутном ролике он отметил, что телевидение не справляется с освещением добрых дел главы Чечни, а критику в адрес Кадырова приравнял к оскорблению всего чеченского народа.

«Мы же все это время знали, что должны быть добры к тому президенту, которого выбрали сами. Если, конечно, этот президент не против чеченского народа. <...> Мне не хватит часов, чтобы рассказать, сколько он хороших дел сделал. Каждый день несколько тысяч человек видят это по телевизору. По телевизору мы и десяти процентов не показываем того, что он делает. <...> И поэтому, если кто-то говорит ему что-то плохое, будь этот человек другой национальности или нет, он оскорбляет весь чеченский народ», - говорит Ахмадов (здесь и далее - перевод «Кавказского узла»).

Посетовав на то, что позитивные новости вызывают противодействие у местных жителей, Ахмадов называет критиков Кадырова и его режима «отбросами общества» и «нелюдями». «Сидят и болтают там. И я вам говорю: давайте остановим этих людей. Все это говорят. Их нужно остановить, заткнуть им рты. Они делают плохое нашей республике и родине», - призывает директор ЧГТРК.

«Их черные языки мы заткнем, и все увидят, кто они есть. Мы никому не позволим шутить в наш адрес. Клянусь, чеченский народ за Кадырова и мы и дальше будем жить свободно, даже если весь мир станет на голову или сгорит синим пламенем. Если нужно будет убить-убьем, если нужно побить-побьем, нужно будет поругать-поругаем. Враг Кадырова Рамзана - враг чеченского народа и мой личный враг!», - заявляет Ахмадов.

Стиль дискуссии с Тумсо*

В борьбе с чеченским блогером Тумсо Абдурахмановым* Чингиз Ахмадов в заголовках своих видео называет его «поляком» и «шведским сказочником», удостоившись, в свою очередь, прозвища Иллюзионист. Это довольно нейтральные определения, по сравнению с теми, которыми Ахмадов осыпает Тумсо* в самих видео и анонсах к ним, постоянно обвиняя своего визави во лжи и заявляя о его глупости или тупости.

«Вы – пустое место», «сволочь», «бешеная собака» — это только часть эпитетов. «Он покупает бумеранг, со всего размаха пускает его в воздух, тот возвращается и бьет его в лоб. Тогда сказочник начинает бежать по граблям. Бежит в одну сторону, потом возвращается обратно. И все равно это его ничему не учит», - одна из самых художественных подводок к видео Ахмадова. «Мне уже не особо интересно раздербанивать его бредни, честно говоря, настолько он большой балабол», - так предваряет Ахмадов другое свое видео.

Абдурахманов* тоже бывает резок и насмешлив, но это не выглядит у него главным месседжем.

А по сути

Абдурахманов* признает свои ошибки. Так было с историей Валида Яхиханова, показанного Ахмадовым живым в одном из видео. Абдурахманов*, ранее утверждавший, что Яхиханов казнен, признал свой промах. «Я не ЧГТРК, и я не Кадыров. Когда я ошибаюсь, мне не стыдно сказать, что я ошибся», - сказал Абдурахманов* в прямом эфире, запись которого размещена на его YouTube-канале.

Несмотря на серию видео как у Абдурахманова, так и у Ахмадова, не обрела смыслового итога дискуссия, связанная с разоблачением Абдурахмановым фиктивной, по его утверждению, благотворительности фонда Ахмада Кадырова .

В ноябре 2019 года Абдурахманов* обвинил руководство Чечни в экономическом «удушении» жителей республики. На слова Абдурахманова* о нехватке пастбищ отреагировал Ахмадов в своем Instagram**. Видео начинается с высмеивания прически Абдурахманова*, и лишь после этого автор постепенно переходит к основной идее ролика. «Скот у нас пасти можно. Кто хочет, тот пасет. Кто хочет, тот находит чем заработать на жизнь. Сотни тысяч работают, зарабатывают благородным трудом, кормят свои семьи. Не надо лезть к нам», - написал Ахмадов в своем посте с видео. За сутки ролик собрал всего 158 комментариев, авторы которых в основном поддержали Ахмадова.

Испытание молотком

Ахмадов с 27 февраля по 4 марта 2020 года разместил у себя в Инстаграм восемь публикаций, половину из них посвятив нападению на Тумсо Абдурахманова*. В них Ахмадов высмеивает версию блогера.

Так в одном из видео снято, как Ахмадов проводит «эксперимент, чтобы показать, что бывает, когда бьешь что-то со всей силы молотком». Пропагандист последовательно разбивает кирпичи, деревянную столешницу, а также оставляет заметные вмятины на металлическом ведре и строительной каске. Это, по мнению Ахмадова, ставит под сомнение версию Абдурахманова о том, что нападавший нанес ему множество ударов таким орудием.

«Кто жаждал получить политическое убежище? Он. Что для этого ему было нужно? Что-то типа этого "нападения" с молотком. [...] Почему после жестокого избиения молотком (Абдурахманов) улыбается на камеру? Почему нет никакой повязки на голове у этого человека? [...] И это только часть вопросов, возникших после начала всей этой шумихи вокруг разборок с молотком», - написал Чингиз Ахмадов в анонсе к видео.

50 квартир

26 мая 2019 года Тумсо Абдурахманов* выпустил видеореакцию на репортаж, показанный ЧГТРК, в котором журналисты расказали о выделении 50 квартир семьям, живущим в бараках Старого поселка под Грозным. В репортаже упоминаются Рамзан Кадыров, его мать Аймани Кадырова и фонд Ахмада Кадырова. Тумсо рассказывает, что это выглядит как подарок Рамзана Кадырова, приводит в пример Германию, где, при выделении квартиры даже беженцу, никто не спешит снимать телерепортаж или упоминать Ангелу Меркель.

Чингиз Ахмадов на следующий день записал видеоответ Тумсо под названием «Польскому блогеру помогут только польские врачи» . В нем он уверяет, что подобный репортаж - это обычная работа журналистов, а фонд Ахмада Кадырова оперирует не пожертвованиями, а прибылью от инвестиций в коммерческие проекты. Как обычно речь Ахмадова наполнена эпитетами о «лжи» Тумсо.

Реорганизация пропаганды

На фоне не самых успешных публичных диспутов, в которые чеченские чиновники вступили с блогером Тумсо Абдурахмановым, в апреле 2019 года глава Чечни начал реорганизацию средств массовой информации в республике, призванную, по его словам, остановить «лжецов, распространяющих сплетни, людей, которые говорят неправду».

Онлайн-спор министра по нацполитике Чечни Джамбулата Умарова и Абдурахманова* о призывах Ахмата Кадырова к джихаду ранее заставил Рамзана Кадырова объясняться и интерпретировать слова отца. Затем Умаров отказался вести дискуссию с Абдурахмановым, и полемику с блогером продолжил спикер парламента Чечни Магомед Даудов. 9 марта после онлайн-дискуссии Даудов объявил блогеру кровную месть из-за слов об Ахмате Кадырове.

Реорганизация была поручена Ахмеду Дудаеву, к тому времени уже два года руководившему ЧГТРК «Грозный», а до этого с 2008 года работавшему в информационно-аналитическом управлении главы и правительства Чечни .

Видимо, деятельность Ахмеда Дудаева была признана успешной, так как в июне 2020 года он получил повышение, возглавив созданное под него министерство информации и печати Чечни. Вместе с Дудаевым «повысился» и Чингиз Ахмадов, ставший новым директором ЧГТРК. Похоже, что и его попытки «остановить лжецов» произвели впечатление на Рамзана Кадырова.

Не первое повышение

Впервые «Кавказский узел» упоминает Чингиза Ахмадова летом 2018 года как автора разоблачительного специального репортажа под названием «Дело Оюба Титиева - как далеко готовы зайти те, кто наживается на этом имени?». Автор сюжета утверждал, что правозащитники «стремятся поднять свой рейтинг» за счет упоминания Чечни.

Однако прославился Ахмадов раньше: его называют автором 20 документальных фильмов из цикла «Иллюзия». Их показывала ЧГТРК с осени 2017 до декабря 2018 года . Цикл построен на критике лидеров самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия .

19 октября 2019 года Ахмадов стал руководителем информационного агентства «Чечня сегодня». Одновременно с этим в состав агентства были включены газеты «Столица плюс», «Молодежная смена», «Ан-Нур» .

А предшествовала этому словесная перестрелка Ахмадова с Тумсо Абдурахмановым*. С 8 августа по 18 октября 2019 года Чингиз Ахмадов опубликовал в своем Instagram 30 постов, из которых лично Тумсо Абдурахманову* были посвящены двенадцать. Самая популярная из этих публикаций появилась 31 августа, она набрала к 19 октября 34 529 просмотров и 145 комментариев .

В этом видео Ахмадов продолжает начатый еще 23 августа заочный спор с Абдурахмановым* по поводу строительства мечетей в Чечне и открытия самой большой в Европе мечети «Гордость мусульман» в Шали. Ахмадов высказывается об Абдурахманове* подчеркнуто пренебрежительно. Для своего видео, опубликованного 16 октября, Ахмадов создал картинку: он сам сидит за столом, а на столе перед ним лежит голова Тумсо* с красными рогами.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

