Чингиз Ахмадов награжден квартирой после оправданий Кадырова-младшего

22 ноября 2023, 04:23

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Рамзан Кадыров по случаю Всемирного дня телевидения подарил квартиру директору ЧГТРК "Грозный" Чингизу Ахмадову, который отличился прямолинейными оправданиями Ахмада Кадырова за избиение Никиты Журавеля в СИЗО. Чеченским журналистам с начала следующего года обещано повышение зарплаты на 50%, сообщил министр финансов республики Султан Тагаев.

Поручение с начала следующего года повысить зарплату журналистам в Чечне в полтора раза дал лично Рамзан Кадыров. Об этом, как пишет 21 ноября "Грозный-Информ", в ходе торжественного празднования Всемирного дня телевидения сообщил министр финансов республики Султан Тагаев.

Кадыров в своем телеграм-канале сообщил о награждении отдельных журналистов. В частности, он вручил орден Кадырова первому заместителю директора ЧГТРК "Грозный" Хайзуран Мадаевой и шеф-редактору редакции художественно-развлекательных программ ЧГТРК "Грозный" Любови Арсалиевой. При этом он отметил, что благодарен им "за проделанную работу над документально-художественным фильмом об Ильясе Беноевском". Вручены и другие награды, а также звания заслуженного журналиста Чеченской республики.

Глава Чечни особо отметил, что директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов получил документы от квартиры за счет средств Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

"Кавказский узел" писал, что Чингиз Ахмадов в конце сентября подключился к оправданию Адама Кадырова за избиение арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля. По его словам, "Адам Кадыров публично призвал преступника к ответу. Сделал то, что был должен сделать". По мнению Ахмадова, Журавеля никто не заставлял сжигать Коран, это был его выбор. "А выбор Адама Кадырова я безусловно считаю геройским", - заявил он.

В своем телеграм-канале Ахмадов, отвечая на вопросы, почему Адаму Кадырову вручили различные награды, заявил, что Кадыров-младший "остановил распространение смуты в нашем государстве". При этом он напрямую связал награждение с избиением, заявив: "[Адам] взял на себя ответственность, наказал этого Журавеля <...> его наказали абсолютно по делу и, конечно же, награды абсолютно по делу, после того, как Адам его избил".

Ахмадов также заявил, что Журавель, который "не был связан", мог бы оказать "какое-то сопротивление, но он показал, что те, кто работает на западные спецслужбы, не имеет духа, чтобы сопротивляться в прямом противостоянии с верующим человеком".

Попытки оправдать избиение Журавеля чеченские пропагандисты предприняли после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видеозапись инцидента. При этом глава Чечни похвалил сына за этот поступок.

По мнению экспертов, публикуя видео об избиении Журавеля, Кадыров попытался перебить слухи о проблемах со своим здоровьем, которые муссировались с весны. В сентябре некоторые анонимные телеграм-каналы даже сообщили о его якобы смерти.

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