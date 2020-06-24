24 июня 2020, 21:23

Власти Ингушетии анонсировали смягчение мер самоизоляции

C 25 июня в Ингушетии откроются крупные непродовольственные магазины, многофункциональные центры и летние террасы кафе. Ношение масок и перчаток в местах скопления людей остается обязательным.

Как писал "Кавказский узел", к 24 июня в Ингушетии зафиксировано 2889 случаев заражения коронавирусом, суточный прирост составил 29 новых случаев. С начала пандемии в республике скончались 67 человек с подтвержденным COVID-19.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Ингушетии, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

C 25 июня в республике начинается второй этап снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса, указ об этом сегодня подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В рамках нового этапа снятия ограничений в Ингушетии разрешатся торговля непродовольственными товарами в магазинах площадью более 400 кв. метров, работа веранд и террас кафе и ресторанов. Возобновляется предоставление услуг в многофункциональных центрах, деятельность спортивных объектов на открытых площадках и индивидуальных аренах,  работа ряда образовательных организаций, отмечается в указе, опубликованном сегодня на официальном сайте Республики Ингушетия.

Режим самоизоляции сохранится для людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Также для всех жителей Ингушетии остается обязательным ношение в местах скопления людей защитных масок и перчаток, говорится в документе.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Новый случай смерти от COVID-19 зарегистрирован в Ингушетии", "Пользователи соцсети усмотрели связь ослабления карантина в Карачаево-Черкесии с голосованием", "Режим самоизоляции смягчен в Кабардино-Балкарии".

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