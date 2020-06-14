Плакаты к Дню России в Новочеркасске. Скриншот страницы https://www.facebook.com/yury.lysenko.750/posts/3047267482020605?__cft__[0]=AZXlNGx8jNkJW7O1Xdha0zT2PGB9S91SV7C35O4pzAYYHBHILVEugZJqlMj0rEScpNVtq9kCe9Zx6znPBTDfqIh4zo_OoojH44A9olGu6Vd9yE1Lnh5Ir3zEVZlBv323r5s&__tn__=%2CO%2CP-R

14 июня 2020, 05:56

Оправдания мэра Новочеркасска за ошибку в слове "Россия" не убедили пользователей соцсети

Баннеры ко Дню России в Новочеркасске были напечатаны с ошибкой. Мэр Юрий Лысенко возложил ответственность за то, что слово "Россия" было напечатано с одной "с", на рекламное агентство и пообещал наказать виноватых. Однако доводы мэра убедили не всех пользователей Facebook, которые раскритиковали городские власти за безалаберность.

В Новочеркасске Ростовской области ко Дню России были размещены около пятнадцати баннеров. Все они были напечатаны с ошибкой: оказалось, что слово "Россия" написано лишь с одной буквой "с". На своей странице в соцсети Facebook мэр Новочеркасска Юрий Лысенко 13 июня признал, что ошибка на баннерах действительно была, и возложил ответственность за это на рекламную организацию.

"Материалы из официального брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение любых изменений в готовые макеты в принципе не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера все пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой; выяснилось это уже после того, как поздравления были размещены на остановочных комплексах в центре города", - написал Лысенко.

По его словам, уже спустя пару часов после того, как горожане сообщили об ошибке в администрацию, баннеры были демонтированы, а утром 12 июня "вместо них уже висели исправленные поздравления".

Лысенко принес "новочеркасцам глубочайшие извинения за этот неприятный инцидент". При этом он отметил, что рекламная организация меняла баннеры "на благотворительной основе". Мэр пообещал провести проверку, "по итогам которой все причастные будут строго наказаны".

Публикация Лысенко по данным на 05.56 мск сегодня, 14 июня набрала 74 отметки "Нравится", пять отметок "Ух ты!" и четыре отметки "Супер", а также 42 комментария. Пользователи соцсети раскритиковали работу чиновников и дизайнеров.

Скриншот комментария пользователя Facebook к публикации мэра Новочеркасска об ошибке на баннере. https://www.facebook.com/yury.lysenko.750/posts/3047267482020605?__cft__[0]=AZXlNGx8jNkJW7O1Xdha0zT2PGB9S91SV7C35O4pzAYYHBHILVEugZJqlMj0rEScpNVtq9kCe9Zx6znPBTDfqIh4zo_OoojH44A9olGu6Vd9yE1Lnh5Ir3zEVZlBv323r5s&__tn__=%2CO%2CP-R"Ну кто-то приемку-то делал... Все-таки кровь должна пролиться", - считает Александр Костерин.

"Принимающие и сдающие работу лица должны быть действительно более внимательны, неравнодушны и ответственны", - отметил Сергей Хомяков.

"Вы исправление проступка превозносите как подвиг. Это исправление брака за счет подрядчика. И что, по договору подрядчик мог самостоятельно, без согласования с заказчиком, внести изменения?! Т.о. или договор слабый, или заказчик к подрядчику относится по-доброму", - считает Сергей Коноп.

"Всегда мечтал о подрядчике, который не проверяет работу!" - иронизирует Сергей Товкач.

Примечание:

"Продлен арест сити-менеджеру Новочеркасска", "Полицейский в Ростовской области получил 8,5 года колонии за взятки", "Суд отказался ужесточить наказание ростовским налоговикам".

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