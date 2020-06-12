Четыре общины изолированы в Нагорном Карабахе из-за коронавируса

12 июня 2020, 04:20

Врачи подтвердили коронавирус у жителя Степанакерта после того, как он посетил похороны в общине Арташен Гадрутского района. После этого власти Нагорного Карабаха приняли решение закрыть на карантин четыре общины района и ввести ограничения при проведении похорон.

Как сообщал "Кавказский узел", власти Нагорного Карабаха продлили режим ЧС до 11 июня из-за текущей ситуации по коронавирусу в регионе.

На 11 июня в Нагорном Карабахе число заражений коронавирусом составило 68, на изоляции находились 79, вылечились 43, в регионе проведено 1224 теста на COVID-19. На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе, в том числе в Нагорном Карабахе и Армении, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В четырех общинах Гадрутского района Нагорного Карабаха – Арташен, Кюратаг, Акнахбюр, Ухтадзор введены ограничения на въезд и выезд, а жителям предписано соблюдать правила самоизоляции, сообщил руководитель информационного штаба при коменданте Нагорного Карабаха Самвел Балаян. "Изучая круг общения четырех граждан, у которых был выявлен коронавирус 11 июня, было зафиксировано, что один из инфицированных побывал на похоронах в одной из этих общин", – сказал Балаян корреспонденту "Кавказского узла".

Врачи проводят анализы среди местных жителей на коронавирус. "Специалисты Гадрутского регионального отделения Центра эпидемиологии и гигиены министерства здравоохранения провели отбор проб для тестирования у ряда жителей этих общин, которые принимали участие в траурной церемонии, где присутствовал инфицированный гражданин из Степанакерта. Все выбранные жители изолированы. Информация о результатах теста будет предоставлена общественности. Специалисты Центра провели дезинфекционные работы на месте, такие работы будут проводиться регулярно", – добавил Балаян.

В общинах Арташен, Кюратаг, Акнахбюр, Ухтадзор проживают чуть более 1000 человек, которые в основном заняты земледелием и скотоводством, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник администрации Гадрутского района.

Похороны, на которые приезжал зараженный коронавирусом житель Степанакерта, проходили в селе Арташен в начале июня. В общине проживает 91 человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Валерий Саргсян. "Все жители соблюдают режим самоизоляции. Село продезинфицировано, средства защиты розданы. Те, кто непосредственно контактировал с зараженным, прошли тестирование. Результаты обещали в течение пару дней", – сказал Саргсян. Жители спокойно восприняли введение ограничений, однако надеются, что они продлятся не очень долго, добавил он.

В общине Акнахбюр проживает 320 человек. Жители общины не присутствовали на похоронах в общине Арташен, однако контактировали с жителями этого села, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава общины Артур Бабаджанян. "В селе проведена дезинфекция. Средства защиты всем семьям розданы. [Предписано] обязательное ношение масок и наличие алкогеля в общественных и административных зданиях. На границах всех общин установлены патрули полиции", – рассказал Бабаджанян. Тестирование жителей в общине Акнахбюр не проводилось, потому что ни у одного из них нет симптомов коронавируса. При срочной необходимости жителям будут выдаваться спецпропуски для въезда и выезда из общины, сейчас период полевых работ, поэтому желательно, чтобы введенный режим ЧС продлился не более нескольких дней, сказал он.

Власти Нагорного Карабаха анонсировали ввод ограничений при проведении похорон

В Нагорном Карабахе продлены ограничения на въезд и выезд в Шаумянском районе – в райцентре Карвачар и селах Нор Браджур, Нор Геташен, Ехегнут, Цар, Нор Верншен, Нор Карачинар, Нор Манашид, Нор Хархапут и Кнараван. "Ситуацию в республике [по коронавирусу] нельзя назвать стабильной, потому президент принял решение продлить ЧС. На днях будет объявлено о ряде других ограничениях с целью предотвращения распространения коронавируса", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь президента Нагорного Карабаха Ваграм Погосян.

Власти рассматривают введение ограничений при проведении похорон, добавил он.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".