Жильцы старинного дома в Волгограде пожаловались на угрозу выселения

10 июня 2020, 04:01

Инспекция госжилнадзора потребовала признать аварийным дом в Волгограде, где три года назад обрушился балкон. Дом, который является объектом культурного наследия, нуждается в капитальном ремонте, заявили жильцы. Они собрали подписи под обращением в прокуратуру, в котором попросили надзорное ведомство защитить их от выселения.

Как писал "Кавказский узел", вечером 7 января 2017 года двое мужчин получили ушибы в результате обрушения балкона дома №13 по улице Мира в Волгограде. После этого жильцов дома, признанного объектом культурного наследия, предупредили, что пользоваться балконами опасно. В ноябре 2019 года суд удовлетворил иск областных властей и постановил оштрафовать товарищество собственников дома, признанного объектом культурного наследия. Дом разрушается, а чиновники вместо помощи наказали товарищество, которое не должно заниматься капремонтом, заявили жильцы.

В Центральном районном суде Волгограда состоялось заседание по иску Инспекции госжилнадзора по Волгоградской области, которая потребовала обязать Межведомственную комиссию признать дом №13 по улице Мира аварийным, передал корреспондент "Кавказского узла".

В суде 8 июня присутствовали представитель истца - сотрудник Инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области и ответчика - член Межведомственной комиссии по оценке состояния жилых помещений жилищного фонда России, председатель товарищества собственников недвижимости и ее адвокат. Судья запретила корреспонденту «Кавказского узла» присутствовать в зале заседаний, сославшись на опасность распространения коронавирусной инфекции. Заседание продлилось около часа.

С 20 мая жителей Волгоградской области обязали носить в общественных местах маски и перчатки из-за эпидемии коронавируса. Дерматологи добились отмены перчаточного режима в регионе с 9 июня. На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сотрудница администрации Центрального района заверила суд, что 10 июня соберется Межведомственная комиссия и «в добровольном порядке рассмотрит вопрос об аварийности дома», рассказала после заседания адвокат Анна Яковенко, которая представляет интересы товарищества собственников недвижимости «Улица Мира».

Комиссия будет рассматривать это вопрос на основании заключения эксперта от Инспекции госжилнадзора и отзывов экспертов, нанятых товариществом собственности недвижимости «Улица Мира», отметила она. Суд назначил следующее заседание на 15 июня. "Завтра (10 июня) мы передадим отзывы экспертов в администрацию района», - сказала Яковенко.

Адвокат рассказала, что в январе 2018 года Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск Инспекции госжилнадзора Волгоградской области, обязав Межведомственной комиссии рассмотреть вопрос об аварийности дома №13. В декабре того же года районная Межведомственная комиссия рассмотрела этот вопрос и дала заключение, что основания для этого отсутствуют. 26 декабря дом №13 был включен в план капремонта на 2020-2022 годы. Но, не смотря на это, региональная инспекция госжилнадзора вновь подала иск в районный суд с требованием к Межведомственной комиссии признать дом аварийным, пояснила она.

Яковенко также отметила, что если дом признают аварийным, то жильцы потеряют свое жилье. «Так как это объект культурного наследия, дом не подлежит сносу. Но его могут поставить на реконструкцию, и людей будут выселять... Будет привлечен инвестор. И, возможно, у дома появится новый собственник», - считает она.

Адвокат полагает, что никаких оснований для признания дома аварийным нет. «Все несущие конструкции дома находятся в работоспособном состоянии. Вся эта возня вокруг дома создана искусственно», - сказала Яковенко.

«Дом №13 на улице Мира в Волгограде был построен в 1947 году. Это был самый первый дом, восстановленный после Сталинградской битвы. Дом включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России (регионального уровня) и подлежит государственной охране. Дом стал символом архитектурного ансамбля - улицы Мира. За время своего существования в доме №13 ни разу не проводился капитальный ремонт, поэтому здесь рушатся балконы», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Валерий Котельников.

Он рассказал, что, согласно постановлению областной администрации от 26 декабря 2019 года, дом №13 был включен в план капитального ремонта на 2020-2022 годы. В марте 2020 года общее собрание собственников помещений дома утвердило пакет документов для проведения этого капремонта, отметил он. Капремонт предполагал в 2021 году ремонт внутридомовых инженерных систем (энергоснабжение, теплоснабжение, водоотведение, холодное водоснабжение), ремонт подвального помещения, фасада и крыши, следует из справки Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Ремонт фундамента и газоснабжения предполагается только «по результатам обследования специализированной организацией», следует из документа. Согласно справке МУП «Бюро технической инвентаризации» от 7 декабря 2018 года, копия которой также имеется в распоряжении "Кавказского узла", общий физический износ дома составлял 62 процента.

«С таким износом дом не может быть признан аварийным. Если признают дома аварийным, то обязательно выселят жильцов, согласно о требованию ст. 85 Жилищного кодекса России (выселение граждан из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма, - прим. "Кавказского узла")», - заключил Котельников.

Жильцы дома пожаловались в прокуратуру

Вечером 8 июня жильцы дома №13 провели собрание, в нем участвовало 37 человек, передал корреспондент "Кавказского узла". Участники собрания рассказали, что всего в доме 159 квартир, в них живет не менее пятисот человек. Жители дома также рассказали, что обеспокоены слухами о признании их дома аварийным, возможном выселении из квартир с последующим лишением их права собственности на недвижимость.

«Аварийной считается конструкция, которая потеряла свою несущую способность или устойчивость. В этом доме нет таких конструкций, наш дом не аварийный», - сказал собравшимся бывший инженер-строитель, пенсионер Владимир Коробейников, проживший в доме 72 года.

Пенсионерка Елена Пасыпкина показала фотографии 1970-х годов, где была изображена группа подростков, сидящих у фонтана. «Вот это наш фонтан. Мы все ребятами собирались здесь, купались летом. Это наше счастливое детство. Сейчас многие из нас живут в этом доме, и мы уходить никуда не собираемся», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По мнению Пасыпкиной, дом не является аварийным, однако региональная инспекция госжилнадзора «упорно добивается признания дома аварийным». «Мы опасаемся, что под предлогом ремонта нас временно выселят, а потом уже сюда не вернут. У нас хорошие квартиры, нам можно позавидовать», - сказала пенсионерка.

«Я всегда хотел жить именно в этом доме. И я поддерживаю других жильцов», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" собственник квартиры, многодетный отец Андрей Скобельцев.

Бывший инженер, ныне пенсионерка Рима Сысоева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что проживает в этом доме 15 лет. «Все разговоры о плохом фундаменте – наговоры... Ремонт нам нужен капитальный, но реконструкция нашему дому не нужна. Мы будем бороться», - заявила Рима Сысоева.

Педагог Юлия Дрозд рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что снимает квартиру в это доме с 1985 года по договору социального найма. «Слухи о том, что дом пытаются признать аварийным, вводят людей в шок. У меня только эта коммуналка. Больше ничего у меня нет. Мы с сыном всю жизнь живем в этом доме и хотим и дальше жить здесь», - заявила жительница дома.

«Чиновники говорят, что выселять нас не будут, но пусть нам расписку дадут, чтобы люди знали, что смогут сюда вернуться», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" водитель автобуса Константин Амвросов, проживающий в доме с семьей дочери.

На собрании жильцы дома поставили свои подписи под обращением в прокуратуру, в котором они попросили надзорное ведомство защитить их права собственников.

Комментариями от прокуратуры Волгоградской области относительно обращения жильцов дома "Кавказский узел" пока не располагает.

Дом №13 на улице Мира в Центральном районе Волгограда включен в реестр объектов культурного наследия регионального значения, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница пресс-службы аппарата губернатора региона Марина Шевченко.

"После обрушения балконной плиты инспекция совместно с представителями администрации Центрального района Волгограда . 23 июня 2017 года обследовали техническое состояние дома и выявили повреждения конструктивных элементов здания (оголовков дымовентканалов, фасада, в том числе, балконных плит, парапетной части и выступающих архитектурных элементов)", - рассказала она. Это явилось достаточным основанием, чтобы направить в межведомственную комиссию администрации Центрального района Волгограда заключение о техническом состоянии многоквартирного дома», - сказала Шевченко.

Она также рассказала, что Межведомственная комиссия приняла решение об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Но проверка областной Инспекции госжилнадзора выявила, что оценка данного дома на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к жилым помещениям в порядке, предусмотренном постановлением № 47, не проводилась (имеется ввиду постановление Правительства России от 28.01.2006 № 47 об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции), рассказала она. "Именно поэтому инспекция обратилась в Центральный районный суд Волгограда с иском о признании незаконным решения Межведомственной комиссии, а также возложении на нее обязанности провести обследование многоквартирного дома № 13 по ул. Мира и принять по результатам работы решение в соответствии с постановлением", - рассказала Шевченко.

«Инспекция не выдвигает требования о выселении/переселении жильцов из квартир/сносе дома – это не в ее компетенции. Речь идет только о наложении обязанности на межведомственную комиссию провести обследование дома согласно определенной законодательством процедуре. Это позволит принять законное решение в пользу жильцов», - пояснила она.