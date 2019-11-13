Чиновники ответили штрафом на просьбы волгоградцев о капремонте

13 ноября 2019, 18:28

Суд в Волгограде удовлетворил иск областных властей и постановил оштрафовать товарищество собственников дома, признанного объектом культурного наследия. Дом разрушается, а чиновники вместо помощи наказали товарищество, которое не должно заниматься капремонтом, заявили жильцы.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 7 января 2017 года двое мужчин получили ушибы в результате обрушения балкона дома №13 по улице Мира в Волгограде. После этого жильцов дома, признанного объектом культурного наследия, предупредили, что пользоваться балконами опасно. Чиновники не уделяют должного внимания состоянию старых домов в Волгограде, констатировал тогда специалист по охране объектов культурного наследия Валерий Котельников.

Суд Центрального района Волгограда оштрафовал 12 ноября товарищество собственников недвижимости (ТСН) "Улица Мира" на 100 тысяч рублей по административной статье "Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия". По словам адвоката жильцов Анны Яковенко, решение суда пока не выдано на руки жильцам, но будет обжаловано.

Жильцы дома №13 обращались к чиновникам, а вместо помощи получили штраф, отметила адвокат. "Жители ранее писали Бочарову, в фонд капремонта, а в феврале члены правления товарищества собственников недвижимости «Улица Мира» обратились в комитет охраны объектов культурного наследия с тем, что дом разрушается. Просили помочь с капремонтом, поскольку дом находится практически в аварийном состоянии. Товарищество существует с января 2018 года, оно приняло дом в разрушенном состоянии. Сразу начали думать, как спасать дом. В ответ на обращение граждан в комитет пришли чиновники, составили некий акт, который нам никто не показал, и оштрафовали товарищество на 100 тысяч за бездействие", - заявила Яковенко.

Она подчеркнула, что капремонт дома не входит в компетенцию товарищества. "Товарищество не является собственником и не обязано что-либо сохранять. Были попытки и со стороны жилинспекции давить товарищество штрафами, много их постановлений отменил арбитраж. Ситуация вокруг дома очень тяжелая. Товарищество в месяц собирает 150 тысяч, на которые должны содержать дворников, слесарей, менять трубы, которые рвутся. Капремонт этого дома стоит не меньше 80 миллионов", - пояснила Анна Яковенко корреспонденту "Кавказского узла".

Капитального ремонта не было ни разу за 70 лет, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель правления ТСН "Улица Мира" Ольга Котенко. "Капитального ремонта нет, за исключением одного подъезда, который сгорел - там было кафе «Белладжио». Дом начал строиться в 1947 году, достроен в 1950", - сказала Котенко.

В результате взрыва и пожара в кафе "Белладжио" в 2012 году пострадали 16 человек. По данным МЧС, в кафе взорвался газовый баллон.

Она выразила возмущение штрафом. "Мы обратились в органы за помощью, чтобы привлечь внимание и финансирование, потому что жители дома не могут отреставрировать дом-памятник за свои средства, а чиновники нас за это наказывают – вчера нас оштрафовали за ненадлежащее содержание дома. Есть определенный порядок проведения работ на фасаде нашего дома. Сначала нужно провести обследование, насколько изношены конструкции, затем сделать проект - все это делают лицензированные организации. Потом проект должен пройти экспертизу в комитете охраны объектов культурного наследия. Лишь после этого приходят строители. Это дорогостоящая процедура", - пояснила председатель ТСН.

Плановый срок не определен, указала Ольга Котенко. "Я узнавала в начале ноября. Мне сказали, что срок не определен. Это очень дорогой в ремонте дом, но жители-то в этом не виноваты. Вместо помощи в решении проблемы чиновники лишают нас денежных средств, которыми мы как-то могли бы помочь своему дому. Там кроме видимых разрушений есть внутренние сети, которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии. Мы уже не один год ходим по чиновникам, но пока ни один орган не отреагировал адекватно", - констатировала Котенко.

5 ноября жильцы дома направили обращение в Генпрокуратуру, пожаловавшись на административное преследование со стороны чиновников. "Так Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области отреагировал на обращение членов ТСН «Улица Мира» с просьбой принять меры для решения вопроса проведения срочного капитального ремонта данного дома. Однако ТСН «Улица Мира» не является собственником данного многоквартирного дома и на него не распространяется требование ст.47.3 ФЗ №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». За какое-либо несоблюдение норм жилищного законодательства по содержанию общего имущества многоквартирного дома ТСН «Улица Мира» вправе привлечь к административной ответственности только Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области, но никак не Комитет государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. Какие-либо специальные взносы на капитальный ремонт и реставрацию дома-памятника с собственников помещений многоквартирного дома №13 по ул. Мира г.Волгограда ТСН «Улица Мира» не собирает", - говорится в обращении.

Волгоградских чиновников раскритиковали в ВООПИК

Подобное отношение чиновников к жильцам объектов культурного наследия - особенность Волгограда, считает председатель регионального отделения "Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры" Валерий Котельников. "В этом доме уже падали люди вместе с балконами. Вместо того, чтобы принять меры к сохранению объектов культурного наследия, находить пути решения по межведомственным связям с тем же фондом капремонта, комитет предпочел закрыть на это глаза. Жильцы, опасаясь за свои жизни, предприняли определенные шаги - их за это наказали. Такое встречается только в Волгограде", - сказал Котельников корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что в других регионах такие проблемы решаются силами властей. "Во всех регионах поступают очень просто – комитет охраны объектов культурного наследия составляет список домов с падающими балконами, он передается в фонд капремонта, который выводит балконы за фасады отдельной строкой, и немедленно в том же году начинается их ремонт. Эти балконы в домах старой постройки падают везде - и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Ростове, и в других городах. И везде это делается под прямым руководством губернатора. Я говорю об этом уже четыре года, но воз и ныне там. Ждут, когда действительно убьет людей?" - возмутился Валерий Котельников.

Дом по улице Мира, 13 - не единственный, где существует проблема с балконами, отметил глава регионального ВООПИК. "Я могу назвать дом по Советской 12 - там валятся балконы, а очереди на капремонт нужно ждать еще несколько лет. Это проблема жилых домов – объектов культурного наследия. В 2018 году жители дома по проспекту Ленина, 103 обратились в комитет госохраны с просьбой помочь – у них падают плиты перекрытия. У них между подвалом и первым этажом рассыпалась плиты. Жителей внимательно выслушали и издали приказ о предмете охраны - там все перечислено, кроме конструктивных элементов", - сказал Котельников.

В областном комитете охраны объектов культурного наследия настаивают, что содержать объекты культурного наследия должны сами собственники, через управляющую компанию. "На основании обращений жителей многоквартирного дома к ответственности была привлечена управляющая компания (в данном случае ТСН), которая несет ответственность за содержание дома, в том числе осуществляет отчисления в фонд капитального ремонта. В доме на Мира, 13 взносы в фонд капремонта до 2018 года не вносились, также управляющая компания не осуществляла действий по ремонту здания", - сказал представитель областного комитета корреспонденту "Кавказского узла".