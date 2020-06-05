Сотрудники полиции на улицах Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

05 июня 2020, 14:41

Жилой дом оцеплен после стрельбы в Тбилиси

Житель многоэтажки открыл стрельбу из квартиры, расположенной на первом этаже. Полиция оцепила территорию и ведет переговоры со стрелком, раненых нет.

В одном из спальных районов в Тбилиси сегодня днем житель первого этажа многоэтажного дома открыл стрельбу. На месте мобилизованы полицейские, спецназ и полицейский бронетранспортер. Силовики оцепили территорию, прилегающую к дому, начаты переговоры со стреляющим, сообщил глава полицейского департамента МВД Грузии Важа Сирадзе.

"Человек вооружен, предположительно, он пьян. Он один заперся на первом этаже жилого дома, откуда несколько раз выстрелил безадресно. Раненых нет", - перевел корреспондент "Кавказского узла" слова Сирадзе, озвученные в прямом эфире грузинской телекомпании "Имеди".

По словам Сирадзе, для безопасности населения по периметру мобилизованы сотрудники правоохранительных органов. Полицейские проводят переговоры со стрелявшим как лично, так и посредством телефона. Стреляющий пока не предъявлял никаких требований, отметил Сирадзе.

Он сообщил, что семья стрелявшего находится в безопасности. Личность стрелявшего не разглашается.

Стрелявшему жителю дома №22 на улице Шуамта 45 лет, информирует издание "Новости-Грузия". По предварительной информации издания, стрельбе предшествовал конфликт, произошедший у мужчины с несовершеннолетним ребенком. Мужчина - охотник и у него имеется зарегистрированное оружие, отмечает "Спутник-Грузия".

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 19 апреля сотрудник полиции Сосо Габриадзе в Тбилиси открыл беспорядочную стрельбу с балкона своей квартиры и смертельно ранил жительницу соседнего дома, предположила прокуратура. Мужчине 21 апреля предъявлено обвинение в умышленном убийстве. 

Примечание:

"Задержан подозреваемый в стрельбе у дома первого президента Абхазии", "Пять человек госпитализированы после конфликта со стрельбой в Сурхахи", "Экспертиза подтвердила психические расстройства у стрелка из "Эребуни плаза".

Автор: Инна Кукуджанова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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