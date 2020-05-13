Власти Грузии выделили более 93 миллионов долларов на поддержку фермеров

13 мая 2020, 07:08

Программа господдержки фермеров предусматривает выплаты аграриям, чей бизнес пострадал от пандемии коронавируса, субсидии на горючее и освобождение от платы за ирригацию, объявил 12 мая премьер-министр Грузии.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил план экономической помощи бизнесу и населению в период пандемии. Правозащитники раскритиковали антикризисный план и посоветовали правительству максимально упростить способы получения социальных выплат для нуждающихся. Правительство Грузии также разрабатывает план по восстановлению экономики после режима ЧП, сообщила глава Минэкономики Натия Турнава.

С 21 марта в Грузии действует чрезвычайное положение, с 31 марта введен комендантский час, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". 10 мая состоялось анонсированное на конец апреля открытие аграрных рынков, говорится в обновляемой справке "Условия карантина в Грузии". На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе.

В Грузии с 20 мая начнут действовать программы государственной поддержки для сельхозпроизводителей, заявил 12 мая премьер-министр страны Георгий Гахария.

"Аграрный процесс не должен останавливаться ни на один день, в стране не должно остаться необработанной земли", - сказал Георгий Гахария на презентации антикризисного плана сельского хозяйства в эфире телекомпании "Общественный вещатель" (здесь и далее перевод корреспондента "Кавказского узла").

42 тысячи грузинских фермеров полностью в 2020 году будут освобождены от оплаты за ирригацию - на протяжении всего года они будут бесплатно орошать свою землю, сообщил премьер-министр.

Также по решению правительства Грузии 42 тысячам сельхозпроизводителей будет полностью списана задолженность в размере до восьми миллионов лари (около 2,5 миллионов долларов США) перед компанией "Грузинская мелиорация". Эта задолженность образовалась в 2012-2019 годах за обслуживание и мелиорацию земельных участков, и в общей сложности она составляет пять миллионов лари (около 1,56 млн. долларов США).

"Помощь предназначена для всех фермеров, которые используют ирригационные и дренажные услуги на площади до 10 га. В Восточной Грузии стоимость ирригации составляет 75 лари за гектар, в Западной Грузии - 45 лари за гектар, а за дренаж - 40 лари. В случае, если у владельца более 10 гектаров земли, то он будет платить только разницу", - заявил министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили в эфире телекомпании "Общественный вещатель".

Также каждый фермер, которому понадобится купить технику, обустроить тепличное хозяйство или оросительную систему, получит от государства прямую финансовую помощь или 50% оплату стоимости работ, заявил премьер-министр Георгий Гахария.

Меры поддержки коснутся около 200 тысяч фермеров. Общий бюджет помощи сельскохозяйственной отрасли составит 300 миллионов лари (около 93,8 миллионов долларов США), информировал Георгий Гахария.

Владельцы сельскохозяйственных земель будут покупать дизельное топливо по льготной цене. "Все фермеры получат 150 литров дизельного топлива на гектар, которое гарантированно на 1 лари будет дешевле рыночной цены", - заявил на презентации антикризисного плана сельского хозяйства премьер-министр Георгий Гахария.

В Грузии стоимость литра дизельного топлива составляет 2 лари и 9 тетри (0,65 доллара США), рассказал 12 мая корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник автозаправки Gulf.

Для помощи фермерам правительство Грузии разработало конкретный план по уже существующим в министерстве сельского хозяйства программам. Также в стране вводятся специальные дополнительные меры поддержки. "Каждый фермер, имеющий зарегистрированную землю, получит помощь от государства в размере 200 лари на один гектар земли, которым он владеет. Приблизительно это означает, что средние и крупные хозяйства, которые, например, владеют 10 гектарами земли и обрабатывают ее, будут получать помощь от государства в размере 2000 лари (около 670 долларов США. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал Георгий Гахария.

Антикризисный план правительства по сельскому хозяйству включает в себя все требования фермеров, заявила 12 мая в эфире телекомпании "Рустави 2" председатель Ассоциации фермеров Нино Замбахидзе.

Снижение цены на дизельное топливо будет значительным преимуществом, так как это самые большие затраты на обработку земли, считает Нино Замбахидзе.

"Я не привыкла хвалить правительство, но это тот случай, когда все требования, которые предъявляли фермерские хозяйства, выполняются. Ранее мы провели исследование для того, чтобы выяснить, какое влияние COVID-19 оказывает на сельское хозяйство, и что необходимо сделать, чтобы решить эти проблемы в краткосрочном и среднесрочном периоде времени. Этот антикризисный план помогает фермеру развивать свое хозяйство и помогает ему быть очень своевременным с точки зрения продовольственной безопасности. Он позволяет нам постепенно начать импортозамещение в нашей стране", - заявила Нино Замбахидзе в эфире телекомпании "Рустави 2".

Правительство должно было помочь фермерам просто деньгами, считает экономист Ираклий Кипиани. "Сами фермеры лучше знают, куда им потратить средства", - сказал 12 мая Ираклий Кипиани в эфире телекомпании "Мтавари архи".

Голод Грузии не грозит, ситуация в сельском хозяйстве намного лучше, чем её представляют сторонники оппозиции, считает блогер "Кавказского узла" BERG...man Tbilisi.

"Если в Грузии будут, реально, серьезные проблемы с продовольственной безопасностью и катастрофа в сельском хозяйстве, то, поверьте, грузины не будут сидеть по домам, а выйдут на улицу... Есть ли что-то подобное сейчас? Нет!" - написал блогер.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина опубликована в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

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