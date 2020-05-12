Защита назвала сфальсифицированным дело о продаже ребенка в Кабардино-Балкарии

12 мая 2020, 19:00

Жительница Тюмени Варвара Лехнова после рождения ребенка в Кабардино-Балкарии была заподозрена в попытке продать его и арестована. Силовики вынудили роженицу написать письмо, которое стали использовать как доказательство ее вины, заявил адвокат Лехновой.

14 мая пройдет заседание суда, на котором будет рассматриваться вопрос о мере пресечения Варваре Лехновой, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" ее адвокат Башир Даурбеков. По статье о торговле людьми ей грозит до 10 лет заключения.

Ранее, летом 2019 года, Варвара Лехнова познакомилась в Тюмени с уроженцем Ингушетии Курейшем Кориевым, который приехал туда сдавать сессию в одном из вузов. Когда он уехал на лесозаготовки в область, девушка узнала, что беременна. "Ситуация осложнилась тем, что при знакомстве Курейш представился иным именем. Кроме того, он соврал Варваре, что уезжает домой - в Кабардино-Балкарию, в Прохладный, - а не на работу. Уже прибыв на лесозаготовки, Курейш потерял телефон. Таким образом, связь между молодыми была потеряна", - рассказал адвокат.

По его словам, Лехнова искала Кориева через соцсети. Ей предложили помочь две жительницы Кабардино-Балкарии. Лехнова приехала в Прохладный, сняла квартиру. По словам Башира Даурбекова, перед тем, как пришло время родов, девушка потеряла паспорт. Она испугалась, что без документа ее не примут в роддоме, и попросила паспорт у одной из новых знакомых, чтобы рожать под ее именем. "Конечно, это нарушение закона. Девушка просто юридически неграмотная. Но Лехнову можно понять – она находилась в подавленном состоянии и очень хотела найти своего мужчину", - пояснил Даурбеков.

Лехновой удалось родить ребенка под чужим именем, но о нарушении узнали в роддоме и вызвали силовиков. Адвокат утверждает, что Лехнову угрозами отнять ребенка заставили написать письмо о готовности продать его за 50 тысяч рублей. "Текст писался под диктовку. Когда началось следствие, Лехнова отказалась от письма. Впоследствии силовики пытались убедить Лехнову признаться в намерении продать ребенка. Взамен правоохранители обещали не разлучать мать с чадом", - рассказал Даурбеков.

Дело Лехновой ведется следователем Кировского межрайонного следственного отдела города Новопавловск в Ставропольском крае. Следствие в суде настаивало на аресте Лехновой, и она была отправлена в СИЗО Ставрополя на два месяца. В камере девушка содержится «с асоциальными элементами» - сокамерницы курят, среди них есть наркоманки, указал адвокат.

"Защита считает, что дело сфабриковано. На это указывает целый ряд факторов. Непонятна сумма, которую якобы Лехнова хотела получить за ребенка – 50 тысяч. Это крайне мало, учитывая, что девушка проделала огромный путь от Тюмени до Кабардино-Балкарии и сколько же потратила на поиск отца ребенка. Также Лехнова – специалист по работе с молодежью, она психолог, у нее есть грамота за организацию молодежного лагеря. Это самодостаточный, умный человек, закончивший бакалавриат и магистратуру. У нее не могло быть мотива для продажи ребенка", - заявил адвокат.

Он отметил, что Лехнова – сирота, из живых родственников у девушки есть только тетка, которую органы опеки определили в качестве опекуна новорожденного. Однако чиновники заявили, что если та не успеет собрать необходимые документы, ребенка отдадут в детдом, сообщил Башир Даурбеков. По его мнению, в связи с режимом самоизоляции по коронавирусу собрать документы крайне проблематично.

Курейш Кориев добивается признания отцовства

Курейш Кориев узнал о рождении ребенка уже после того, как девушку отправили в СИЗО, сообщил Даурбеков, отметив, что мужчина сам вышел на него. Кориев приехал на Ставрополье, чтобы забрать ребенка, но органы опеки потребовали доказательств его отцовства. Он подал иск в Кировский районный суд Ставропольского края о признании себя отцом ребенка и назначении ДНК-экспертизы, однако суд отказался рассматривать иск, сославшись на то, что Кориев приехал из Тюменской области.

Кроме того, Кориев подал заявление уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае, указав, что дело Лехновой сфабриковано, но "пришел лишь шаблонный ответ", отметил адвокат. Следствие на жалобу Кориева не отреагировало.

Сам Курейш Кориев назвал дело в отношении Лехновой "произволом". "Следствие ставит палки в колеса, не дает мне воссоединиться ни с моим ребенкомČ, - говорится в обращении Кориева, предоставленном "Кавказскому узлу" Даурбековым.

Кориев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что намерен добиваться признания отцовства через тюменские суды. "Уже три месяца с момента рождения ребенка решается вопрос с экспертизой. После подачи иска и отказа его удовлетворить органы опеки заявили, что не дадут сделать независимую экспертизу – только по решению суда, но по месту проживания, в Тюмени. Пока иск не подан, но это будет сделано в ближайшее время", - заявил Кориев. Он подчеркнул, что уверен в отцовстве и намерен жениться на Лехновой.

Независимый адвокат счел версию следствия сомнительной

Уголовно-процессуальный кодекс прямо не оговаривает, как долго ребенка могут держать в роддоме, если мать под следствием, а право отца на ребенка под сомнением, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" московский адвокат Евгений Черноусов. Согласно пункту 1 статьи 160 УПК РФ, если у подозреваемого остались без присмотра и помощи несовершеннолетние дети, то следователь принимает меры по их передаче на попечение родственников или других лиц, либо в соответствующие детские или социальные учреждения, указал адвокат. Чтобы ребенок не был переведен в детдом, родственникам, желающим взять в свою семью ребенка, необходимо уведомить о своих намерениях отдел опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего. Для этого пишется соответствующее заявление.

"На практике одиноких матерей грудничков берут под стражу крайне редко – только в случае, если совершено особо тяжкое преступление", - отметил Черноусов.

Кориеву следует как можно скорее подать в тюменские суды иск с требованием о проведении экспертизы на отцовство, а назначенной опекуном родственнице Лехновой - быстрее собирать документы для опеки, считает юрист.

Версию следствия Черноусов счел сомнительной. "Судя по тому, что мне удалось выяснить, в деле нет данных, каким образом искался покупатель, кто был посредником. Девушка давала объявление о продаже ребенка? Вряд ли. История сомнительная. Ее описание в СМИ должно стать поводом для прокурорской проверки, по итогу которой, не исключаю, дело должно быть изъято из ведущего его СК и передано вышестоящему руководству", - заключил Евгений Черноусов.

На сайте Следственного управления по Ставропольскому краю к 19.00 мск 12 мая не появилось информации о деле Лехновой. Комментариями следствия относительно позиции защиты "Кавказский узел" не располагает.