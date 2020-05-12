Президент Армении с оговоркой подписал закон о конфискации имущества

12 мая 2020, 11:51

Армен Саргсян подписал закон о конфискации незаконно нажитого имущества у чиновников и предпринимателей, отметив, что злоупотребление этим законом и давление на бизнес ослабят доверие к властям.

Как сообщал "Кавказский узел", парламент Армении 16 апреля одобрил законопроект "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение". Речь идет о неучтенном имуществе бывших и нынешних чиновников, а также предпринимателей, стоимостью свыше 50 миллионов драмов (более 103 тысяч долларов).

Президент Армении Армен Саргсян 11 мая подписал закон о конфискации незаконно нажитого имущества. В ходе обсуждения и после представления закона на подписание президенту ряд общественных организаций, иностранных инвесторов, а также юристы и бизнесмены выразили беспокойство в связи с его возможным негативным влиянием на бизнес-среду, указали на возможные коррупционные риски и поставили под сомнение соответствие закона Конституции, отмечается в сообщении пресс-службы администрации президента. Там говорится, что администрация получила разъяснения по всем проблемным вопросам от государственно-правовой комиссии парламента и министра юстиции.

"Недобросовестное применение закона ослабит доверие к государству. Нужно учитывать право на неприкосновенность частной и семейной жизни, требования защиты личных данных. При получении доступа к подробной информации не должно быть никаких злоупотреблений, неправомерного использования и препятствования работе бизнеса", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы. Необходимо выработать четкие механизмы возвращения незаконно конфискованного имущества и возмещения нанесенного ущерба, подчеркивается в сообщении.

Отметим, что 11 мая премьер-министр Никол Пашинян обсудил с министром юстиции Армении Рустамом Бадасяном регулирование конфискации незаконного имущества. Бадасян отметил, что с человеком, нажившим незаконное имущество, можно заключить соглашение о примирении, согласно которому он обязывается декларировать это имущество, в том числе деньги на банковских счетах за рубежом. При этом минимум 75% от своего имущества он обязан перевести государству.

Заключение этого соглашения не освобождает от уголовной ответственности, подчеркнул глава Минюста. Переговоры по соглашению о примирении будут вестись с Генпрокуратурой. Генпрокуратура после выявления незаконного имущества представляет гражданский иск в суд.

Эксперты указали на возможные негативные последствия закона