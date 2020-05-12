12 мая 2020, 11:51
Президент Армении с оговоркой подписал закон о конфискации имущества
Армен Саргсян подписал закон о конфискации незаконно нажитого имущества у чиновников и предпринимателей, отметив, что злоупотребление этим законом и давление на бизнес ослабят доверие к властям.
Как сообщал "Кавказский узел", парламент Армении 16 апреля одобрил законопроект "О конфискации имущества, имеющего незаконное происхождение". Речь идет о неучтенном имуществе бывших и нынешних чиновников, а также предпринимателей, стоимостью свыше 50 миллионов драмов (более 103 тысяч долларов).
Президент Армении Армен Саргсян 11 мая подписал закон о конфискации незаконно нажитого имущества. В ходе обсуждения и после представления закона на подписание президенту ряд общественных организаций, иностранных инвесторов, а также юристы и бизнесмены выразили беспокойство в связи с его возможным негативным влиянием на бизнес-среду, указали на возможные коррупционные риски и поставили под сомнение соответствие закона Конституции, отмечается в сообщении пресс-службы администрации президента. Там говорится, что администрация получила разъяснения по всем проблемным вопросам от государственно-правовой комиссии парламента и министра юстиции.
"Недобросовестное применение закона ослабит доверие к государству. Нужно учитывать право на неприкосновенность частной и семейной жизни, требования защиты личных данных. При получении доступа к подробной информации не должно быть никаких злоупотреблений, неправомерного использования и препятствования работе бизнеса", - перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение пресс-службы. Необходимо выработать четкие механизмы возвращения незаконно конфискованного имущества и возмещения нанесенного ущерба, подчеркивается в сообщении.
Отметим, что 11 мая премьер-министр Никол Пашинян обсудил с министром юстиции Армении Рустамом Бадасяном регулирование конфискации незаконного имущества. Бадасян отметил, что с человеком, нажившим незаконное имущество, можно заключить соглашение о примирении, согласно которому он обязывается декларировать это имущество, в том числе деньги на банковских счетах за рубежом. При этом минимум 75% от своего имущества он обязан перевести государству.
Заключение этого соглашения не освобождает от уголовной ответственности, подчеркнул глава Минюста. Переговоры по соглашению о примирении будут вестись с Генпрокуратурой. Генпрокуратура после выявления незаконного имущества представляет гражданский иск в суд.
Эксперты указали на возможные негативные последствия закона
Новый закон необходим, поскольку борьба с коррупцией до сих пор ведется неэффективно, указала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель неправительственной организации "Журналисты во имя прав человека", правозащитница Жанна Алексанян. "Этой борьбы не видно, почти все коррупционеры продолжают оставаться на своих местах", - заявила она.
Ранее политолог Грант Микаелян говорил, что в Армении от премьер-министра Никола Пашиняна ожидают усиления борьбы с коррупцией. "Но больших финансовых дивидендов от борьбы с коррупцией не было, а иностранных инвестиций пока что немного. Пашинян еще имеет возможность продемонстрировать успехи борьбы с коррупцией, но на низком уровне, от которой будет не экономический, а социальный эффект", - сказал Микаелян.
Правозащитница выразила обеспокоенность тем, что действующие власти могут использовать этот закон против своих оппонентов. "Будет ли этот закон равен для всех или будет проявлен избирательный подход, не ясно", - отметила Алексанян.
В рамках действующих законов сложно доказать незаконность приобретения имущества, и новый закон восполняет эту лакуну, пояснил руководитель Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы, правозащитник Артур Сакунц. "Этот закон может стать инструментом для честной и прозрачной работы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".
Экономист Атом Маргарян отметил, что существуют лазейки, позволяющие уйти от ответственности и после вступления в силу нового закона. "Определенные поступления от конфискации незаконно нажитого имущества, конечно, будут, как это бывает при выводе экономики из тени, но, с другой стороны, люди могут начать скрывать свое имущество, зарегистрировав его на своих родственников, или отсрочить инвестиционные проекты", - пояснил Маргарян корреспонденту "Кавказского узла".
Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"