Пользователи Instagram раскритиковали версию МВД о поджогах в Северной Осетии

11 мая 2020, 16:44

Житель Ирафского района из личной неприязни поджег школу, детский сад и частную постройку, заявило МВД. Версия полиции о хулиганстве неубедительна, заявили пользователи Instagram, предположив, что за поджогами стоят чьи-то экономические интересы.

За несколько дней в селении Сурх-Дигора произошли сразу три поджога. "Сначала сгорела школа, которая успешно функционировала несколько десятков лет, затем нежилое помещение, принадлежащее одному из жителей селения, а также детский сад. Только по счастливой случайности никто не пострадал.

Эти преступления вызвали в республике широкий общественный резонанс", - сообщило МВД Северной Осетии.

Силовики обошли домовладения и опросили жителей Сурх-Дигоры, в итоге был задержан 19-летний сельчанин. "Молодой человек признался в том, что причиной его противоправных действий стала личная неприязнь. В частности, причиной поджога школы, в которой он учился, стала месть за то, что он не смог получить аттестата о полном среднем образовании", - утверждается в сообщении полиции.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога из хулиганских побуждений", ему грозит до пяти лет заключения, указано в публикации от 10 мая на странице МВД Северной Осетии в Instagram.

Объяснения задержанного звучат неубедительно, считает пользователь соцсети lev.pliev. "Ну ладно, этому <человеку> не дали аттестат, и [он поэтому] поджег школу. А садик чего поджигал?" - отметил он.

За поджогами стоят экономические интересы третьих лиц, предположил oleg_5942. "Эти помещения (площади) со временем будут кем-то приватизированы за копейки! Старая схема, но работает до сих пор идеально. А двоечник за деньги <...> сыграл искусно роль стрелочника!" - заявил пользователь соцсети.

Всего к 16.44 мск 11 мая публикация на странице МВД Северной Осетии собрала 6,5 тысячи просмотров и девять комментариев. У паблика 66,8 тысячи подписчиков.

Комментаторы в паблике Ossetia News усомнились в версии МВД. "На него (задержанного. - Прим. "Кавказского узла") можно теперь повесить все поджоги. Не стыкуется - поджигать нежилые помещения. Может, ему хорошо проплатили?" - предположил kambolaturtaev.

"Там совсем другая причина, не верьте тому, что сообщает МВД. Кому-то это было нужно сверху, а кому - не скажут", - написал simonov_________. При этом он не указал, что считает подлинной причиной поджога. "Просто нашли того парня больного, и решили повесить на него все. Он в эту школу даже не ходил, и аттестат этот ему никогда не нужен был - ему до него нет никакого дела", - согласился __rso__rus777.

"Если школа была закрыта уже не один год - почему он ее раньше не поджигал? А садик тогда, наверное, из-за того, что ему когда-то давно компот не дали? Неправдоподобно все это", - прокомментировал hjvfirf1. "В последнее время все неправдоподобно, даже их слушать не хочется", - написала tolasovai. "Вот-вот, кому-то участки нужны, а нашли крайнего", - заявила cleopatra64c.

Всего к 16.44 мск 11 мая эта публикация собрала 299 "лайков" и 48 комментариев. У паблика 193 тысячи подписчиков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 20 апреля в селении Ногир была сожжена GSM-вышка, и населенный пункт остался без связи. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров заявил, что поджог совершили люди, которые не верят в существование коронавируса, боятся ввода сети пятого поколения (5G) и "чипирования". Поджогу GSM-вышки в Ногире предшествовали претензии сельчан к операторам связи.