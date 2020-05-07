Суд оставил Георгия Гуева под арестом

07 мая 2020, 17:53

Срок содержания под стражей обвиненному в финансировании терроризма уроженцу Северной Осетии Георгию Гуеву продлен до 12 июня.

Как сообщал "Кавказский узел", уроженец Северной Осетии Георгий Гуев был задержан в Москве 16 мая 2019 года и заключен под стражу. Следствие заявило, что при обыске в квартире Гуева были найдены экстремистская литература, банковские карты и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". 20 апреля следствие ознакомило сторону защиты с окончательным обвинением.

Московский городской суд постановил продлить арест Гуеву до 12 июня, сообщил член Адвокатского бюро "Мусаев и партнеры" Умалат Сайгитов. Он пояснил, что Гуев находится в СИЗО уже год, и решение о продлении ему ареста должен принимать главный суд соответствующего субъекта РФ, в данном случае Москвы.

Защита настаивала на освобождении Гуева из-под стражи, поскольку предварительное следствие закончено, дело находится у прокурора и уже назначена дата суда. Следствие настаивало на том, что Гуев, оказавшись на свободе, может скрыться от суда, оказать давление на свидетелей, уничтожить улики.

"11 июня Московский окружной военный суд, вероятно, начнет рассмотрение дела по существу", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Сайгитов.

Следствие считает, что Гуев с 2015 по 2019 год собирал на свою банковскую карту деньги для боевиков ИГ*, а также основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского - известного дагестанского проповедника), объявленного в розыск по делу о терроризме. "Исламскому государству"* Гуев перевел не менее 50 миллионов рублей, заявляло первоначально следствие. Однако в обвинительном заключении говорится лишь о 7201 рубле. Сам Гуев вину отрицает, заявив, что сделал лишь несколько переводов в адрес благотворительного фонда "Живое сердце", занимающегося проблемой нехватки питьевой воды в странах Африки.

Материалы о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.