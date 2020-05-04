Власти Армении снимают некоторые ограничения в связи с коронавирусом

04 мая 2020, 03:26

С сегодняшнего дня власти Армении разрешили почти все виды экономической деятельности, однако для того, чтобы избежать распространения коронавируса работодатели должны обеспечивать соответствующие условия труда. По словам премьер-министра Никола Пашиняна, общество должно адаптироваться к жизни в условиях коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", по данным на 3 мая в Армении общее число умерших от коронавируса достигло 35. Общее число инфицированных COVID-19 в стране составляет 2 386 человек.

На главной странице "Кавказского узла" в течение суток обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа, а также на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Комендатура Армении подписала 3 мая решение о снятии с сегодняшнего дня, 4 мая ограничений на передвижение и запрета на экономическую деятельность. Согласно решению, опубликованному на сайте правительства, гражданам не придется заполнять бланк для перемещения и иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Перестанет также действовать запрет на поездки между областями, однако при необходимости комендатура сможет перекрыть въезд или выезд в отдельных общинах.

Разрешается деятельность всех открытых ресторанов и кафе, за исключением кальянных, производственных цехов, в частности, текстильных фабрик, мебельных и обувных цехов. Разрешаются также заключительные этапы строительства, розничная и оптовая торговля. Свои двери откроют ботанические сады, зоопарки и заповедники. С 4 мая клиентов станут принимать парикмахерские и салоны красоты, химчистки и мойки. В спортивных клубах и объектах разрешаются спортивные мероприятия и тренировки только профессиональных спортсменов.

Из-за высокого риска распространения заражения останутся закрыты торговые комплексы и крупные рынки. Запрещена также работ общественного транспорта, передвигаться можно будет только на личном автомобиле или на такси, в том числе между областями. Также останутся закрытыми школы, училища и вузы, образовательный процесс будет протекать дистанционно.

При этом отмечается, что экономические субъекты обязаны следовать нормам эпидемиологической безопасности. Так, к примеру, производственные цеха должны избегать скоплений сотрудников, а при необходимости проводить собрания и совещания с участием не более десяти сотрудников и с соблюдением социальной дистанции в 1,5 метра.

Работодатель также должен обеспечить безопасное передвижение своих сотрудников от дома до работы и обратно, ежедневно дезинфицируя транспортного средства. При этом работодателю рекомендовано не привлекать к работам сотрудников из группы риска, то есть людей в возрасте старше 65 лет; с ослабленной иммунной системой, в том числе онкологических больных, с сердечно-сосудистыми заболеваниями и болезнями дыхательных путей, а также перенесших инсульт и диабетиков. Работодатель обязан сохранить им зарплату за вынужденный простой в соответствии с Трудовым кодексом.

Согласно статье 186 Трудового кодекса Армении, во время простоя не по вине работника каждый час простоя ему оплачивается в размере двух третей среднего заработной платы.

Работодатель должен назначить ответственного за соблюдением норм безопасности, который будет, в частности, обеспечивать наличие средств гигиены, определять состояние здоровья работников, проводить дезинфекцию, проветривать помещения. Работники не имеют права покидать рабочую территорию во время перерыва. Сотрудники закрытых помещений и офисов, по решению коменданта, обязаны носить медицинские маски, которые должны менять раз в три-четыре часа. При общении с клиентами необходимо соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Работники ресторанов и кафе обязаны, помимо масок, носить антисептические перчатки, которые также должны менять раз в три-четыре часа. В магазинах и супермаркетах с 10.00 до 12.00 обслуживаются исключительно пожилые посетители. В торговых точках с площадью до 20 квадратных метров одновременно не могут находиться более двух посетителей, в магазинах и супермаркетах число посетителей рассчитывается из нормы в восемь квадратных метров на каждого посетителя.

Клиенты парикмахерских и салонов красоты должны записываться на прием онлайн или по телефону, притом между обслуживанием клиентов установлен временной интервал в 20 минут.

Пашинян заявил о невозможности преодолеть эпидемию коронавируса в ближайшее время

"С 4 мая переходим на новый децентрализованный этап борьбы с эпидемией коронавируса", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с министром здравоохранения Арсеном Торосяном и вице-премьером, комендантом Тиграном Авиняном.

Он отметил, что до тех пор, пока не будет разработана вакцина против COVID-19, новых случаев заражения не избежать, по меньшей мере, до марта-апреля следующего года. Следовательно, отметил Пашинян, общество должно адаптироваться к жизни в условиях коронавирусной инфекции.

«Если была бы надежда, что эпидемию коронавируса можно преодолеть в краткосрочной или хотя бы в обозримой перспективе, карантинные меры продолжились бы. Но это нереально, и статистика роста заражений свидетельствует об этом», - подчеркнул Пашинян.

В новых условиях необходимо проявить высокий уровень самосознания и гражданской ответственности, иначе вспышки эпидемии не избежать, подчеркнул премьер. «Для предотвращения роста заражения нужно соблюдать меры безопасности и нормы гигиены. И надо адаптироваться к такому образу жизни», - пояснил он.

Из-за высокого риска заражения коронавирусом общественный транспорт, в том числе междугороднее сообщение, не будут работать, заявил вице-премьер, комендант Тигран Авинян. При этом он не исключил, что со временем транспортная система заработает.

«Разработаны протоколы норм безопасности, и в случае их нарушения экономические субъекты будут оштрафованы. Соблюдение норм безопасности исходит из интересов самих компаний и экономических субъектов», - заявил Авинян на встрече с премьером.

Он считает, что карантинные меры позволили избежать коллапса здравоохранительной системы. «За это время мы увеличили ресурсы здравоохранительной системы, закупили тесты на COVID-19, аппараты ИВЛ, а также провели переподготовка новых специалистов. Решена также проблема медицинских масок, которых импортировано в достаточном количестве. Кроме того налажено их местное производство, способное обеспечить до 200 тысяч масок ежедневно», - отметил комендант.

Авинян добавил, что совместно с Минздравом, МЧС, полицией и поликлиниками разработан механизм, который позволит следить за соблюдением режима самоизоляции на дому без помещения людей на обсервацию.

Динамика роста заражения коронавирусом связана с активным передвижением граждан, отметил глава Минздрава Арсен Торосян, который считает, что новые очаги заражения связаны именно с поездками людей.

«За последние дни увеличилось число тяжелых случаев. На данный момент в больницах находятся 65 пациентов в тяжелом состоянии, состояние еще 35 оценивается как крайне тяжелое, из них девять пациентов подключены к аппарату ИВЛ», - заявил он на встрече с премьером.

По его словам, система здравоохранения способна обслуживать одновременно до четырех тысяч активных больных. «Сейчас у нас в больницах около 850 пациентов с COVID-19, еще около 350 пациентом без симптомов размещено в гостиницах. Больницы смогут принято около 1500 больных. Но нужно сделать все, чтобы не перейти этот максимальный порог. Иначе это приведет к тому, что в больницах будут лечить только пациентов с пневмонией, а больные без симптомов будут лечить на дому», - пояснил министр.

Торосян считает, что соблюдение норм безопасности, таких как ношение медицинских масок и антисептических перчаток и избегание прикосновений к поверхностям, позволит минимизировать риски заражения коронавирусом. «Мытье рук и соблюдение социальной дистанции являются ключевыми инструментами предотвращения распространения вируса», - подчеркнул глава Минздрава.

Министр напомнил, что коронавирус представляет опасность для определенной группы населения, у которых есть хронические болезни. «Молодежь легче переносит болезнь, однако есть случай 32-летнего молодого человека, который был на грани смерти, но вылечился и на днях выписался из больницы. Также был случай 69-летнего мужчины, у которого не было хронических болезней, но он умер от COVID-19», - заключил Торосян.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".