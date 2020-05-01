Пользователи Instagram посетовали на избирательность помощи от властей Чечни

01 мая 2020, 20:14

Власти Чечни регулярно отчитываются о раздаче продуктовых наборов малоимущим, но многие нуждающиеся семьи ни разу не получали помощи. Тем, кто лишился дохода из-за карантина, предлагают оформлять пособия после его окончания.

Как писал "Кавказский узел", пользователи соцсети обратили внимание на антисанитарию при раздаче хлеба на благотворительной акции, организованной фондом Кадырова: волонтеры работали без масок и перчаток. Хлеб, предназначенный для малоимущих, волонтеры сгружали на расстеленную прямо на землю клеенку, а те, кто помогал разгружать и собирать продуктовые наборы, были без элементарных средств защиты. Власти Грозного переложили на волонтеров ответственность за санитарию при раздаче хлеба, заявив, что средствами защиты все они обеспечены.

С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры из-за распространения коронавируса, въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. Правоохранители по ночам патрулируют улицы в Чечне и просят местных жителей вернуться в свои дома. О динамике распространения вируса на юге России и Южном Кавказе можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Репортаж о раздаче продуктовой помощи от Фонда имени Ахмата Кадырова был опубликован сегодня на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram. Авторы сюжета утверждают, что помощь - по три буханки хлеба, три кг картофеля и по одному лотку яиц - получили еще 30 тысяч семей, а всего с начала периода самоизоляции фонд раздал свыше 291 тысячи продуктовых наборов. На кадрах волонтеры, раздающие продукты, в масках и перчатках, но хлеб развозят и выгружают таким же образом, как и раньше - буханки без индивидуальной упаковки лежат грудой в кузове машины и на постеленной рядом с машиной клеенке.

В Грозном 30 апреля прошла очередная акция по бесплатной раздаче хлеба нуждающимся семьям. Грозненцы обратили внимание, что волонтеры были в защитных масках и перчатках, хотя хлеб возят в прежних условиях.

«В этот раз доставщик был в маске на лице и перчатках. Правда, хлеб как обычно, он привез в багажнике машины, куда была постелена клеенка», - рассказала сегодня корреспонденту «Кавказского узла» жительница Грозного Лиза.

Хлеб малоимущим и пенсионерам привозят обычно раз в два дня, отметила местная жительница Залина. "Вчера впервые парень, что привез хлеб, был в маске и перчатках. Прежде он их почему-то не надевал", - сказала она.

Грозненец Усам тоже впервые увидел маску и перчатки на человеке, который принес продуктовую помощь. «Правда не знаю, какой в этом смысл, если хлеб он возит в багажнике своей машины, а не в специальной будке с лотками, как обычно развозят хлеб из пекарен по магазинам. Разве он может остаться чистым в багажнике легковушки или в кузове «Газели»? Этот вопрос тоже надо было бы продумать тем, кто организует раздачу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Продуктовая доходит не до всех нуждающихся

«Я ни разу не получала эту помощь, хотя и малоимущая, сама воспитываю троих детей, живу на съемной квартире. Зарабатываю тем, что делаю людям ремонты в домах и квартирах – штукатурку, обои клею, покраску, побелку. Уже больше месяца никакой работы нет, потому что карантин. Помогают родители и брат, без них не знаю, что бы я делала. Обращалась в нашу местную администрацию, так там мне сказали, что они выдают помощь только тем, кто значится у них в списках, и что мне нужно собрать документы и обратиться в районную администрацию, чтобы поставили на учет. А как я сейчас соберу документы, если никуда нельзя выезжать, да и организации в большинстве своем не работают?» - сказала жительница республики Айшат.

С ней солидарны авторы некоторых комментариев под размешенном в Instagram сюжете ЧГТРК пожаловались, что нуждаются в помощи, однако не получали ее. "Никогда нам не давали помощь, хотя мы и малоимущие и дети полусироты", - написал пользователь otmmri.

"Все показывают, что раздают помощь, но я живу в Грозном воспитываю сама трех детей-подростков. Все хотелось узнать, где же они все это раздают. Мы сидим в изоляции, выбегаем только в магазин и обратно", - написала zariema_gieroie.

"На работу выйти нельзя, дохода нет, на пособие подать нельзя, (...) мне сказали приходить после карантина, а мне нужно обеспечивать ребенка и мать", - пожаловалась zakreeva95.

"Октябрьский район улица Заболотного дома 193, 193А одни переселенцы, инвалиды, многодетные тоже молча слушают рапорта о раздачах. Я инвалид, целый день и ночь дома, [раздач] не видел!", - сообщил aisa2.

"До нас тоже не доходит, п(оселок) ИРС, нас как будто нет", - написал пользователь koku217.

"Тут много семей нуждается помощи, но не звонят потому что стесняются просить, еле-еле обходятся", - утверждает caroeva.asy95.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".