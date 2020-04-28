Суд Черкесска продлил арест обвиняемой в финансировании терроризма

28 апреля 2020, 21:22

Арест жительницы Карачаевска Фатимы Чотчаевой, обвиняемой в финансировании терроризма, продлен до 8 июня. Прокуратура вернула дело Чотчаевой на доследование.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля 2019 года в отношении Чотчаевой было возбуждено уголовное дело о финансировании террористической деятельности (ч.1.1 ст.205.1 УК РФ), ее поместили под стражу, арест несколько раз продлевался. 25 марта следователь уведомил подсудимую о завершении следствия и передаче дела в прокуратуру. Сама Чотчаева вину не признает, и утверждает, что деньги отправляла своей дочери, которая находится в лагере для беженцев "Аль-Холь" с двумя малолетними детьми.



Судебное заседание по делу Фатимы Чотчаевой состоялось 17 апреля в Черкесском горсуде, срок содержания под стражей продлен до 8 июля, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльвира Айдинова.

"Мы пока не начали знакомиться с материалами дела. Прокуратура Карачаево-Черкесии вернула дело на доследование в Управление ФСБ по республике. Причина – необходимость проведения дополнительных следственных действий", - сказала она.

Родные надеются, что Фатима будет освобождена, сказал корреспонденту "Кавказского узла" ее родной брат Мурат Чотчаев.

"И родственники, и все, кто знает нашу семью, не верят в эти обвинения. Все знают, что она отправляла деньги своей дочери и своим внукам", - заявил мужчина.

До того, как Фатиму задержали, она работала в торговле, добавил он. "Она работала на двух работах – на кассе на автостанции и в магазине продавцом. Она очень трудолюбивая", - сказал брат Фатимы Чотчаевой.

Дети Фатимы несовершеннолетние, учатся в школе, сообщил Мурат Чотчаев. "Они находятся в семье мужа Фатимы. Их сейчас воспитывает папа и тетя по линии папы. Мальчику 10 лет, а девочке – 12. Пока им не сказали, что случилось. Им сказали, что мама болеет, и уехала на лечение. Конечно, они переживают, каждый день спрашивают про маму", - рассказал он.

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