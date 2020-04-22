Фото пресс-службы МО Армении http://www.mil.am/hy/news/7744

22 апреля 2020, 08:54

Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

Подразделения войск Азербайджана за минувшие сутки подверглись пулеметным и снайперским обстрелам в зоне конфликта, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 апреля Минобороны Азербайджана насчитало 25 случаев нарушения режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, днем ранее заявило о 30 обстрелах позиций своих войск.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", – сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Под обстрелы попали азербайджанские позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе, отметило ведомство. Обстрелы также велись с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными. Согласно данным сервиса "Яндекс. Карты", Гедабекский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Министерства обороны Нагорного Карабаха и Армении на своих сайтах к 08.30 мск 22 апреля не прокомментировали это заявление.

После нескольких дней вооруженного противостояния в апреле 2016 года стороны карабахского конфликта заключили перемирие, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение первых двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" публикует новости о событиях в зоне карабахского конфликта на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта", "Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил об обстрелах двух сел со стороны Армении".

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