Действия военных в Чечне обеспокоили местных жителей

21 апреля 2020, 18:15

Военнослужащие федеральных войск вошли в Надтеречный район Чечни, разбили лагеря возле нескольких сел и установили блокпосты, сообщили местные жители. В Южном федеральном округе утверждают, что дополнительные силы в республику не вводились.

Как писал "Кавказский узел", первая на юге России смерть пациента с коронавирусом была зарегистрирована 1 апреля в Чечне. По состоянию на 21 апреля в Чечне подтверждено уже 303 заражения коронавирусом и 5 смертей. С 5 апреля в Чечне введены жесткие карантинные меры, въезд людей в регион ограничен, однако эти меры не привели к снижению темпов распространения коронавируса.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Надтеречный район Чечни днем 20 апреля были введены федеральные войска, сообщили местные жители "Кавказскому узлу". По их информации, колонны федеральных сил вошли в республику со стороны Северной Осетии, после чего военные разбили палаточные лагеря на окраинах нескольких населенных пунктов и начали оборудование позиций.

«Большие колонны военных грузовиков с солдатами заехали со стороны Осетии. Остановились на окраине села, стали ставить палатки, рыть окопы, выставили посты. У нас и без того предостаточно и войск, и Росгвардии и местной полиции, а тут еще новых нагнали. В Знаменском у меня живут родственники, у них то же самое. Прибыла большая колонна военных и поставила лагерь», - рассказал житель населенного пункта Братское (Ломаз-Юрт) Муса корреспонденту "Кавказского узла".

«Большая военная колонна зашла с моздокского направления, поставили палатки, зачем-то окапываются», - подтвердил житель Знаменского Султан.

Жители Чечни засняли на видео скопление военных автомобилей и палаточные городки близ сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское, пишет "Новая газета".

Источники издания в силовых структурах района о причинах ввода военных в Чечню осведомлены не были и лишь высказали предположения, что проходят учения, хотя о дате учений все местные силовики уведомляются заранее. При этом учения проводятся на полигонах вдали от населенных пунктов, а 20 апреля военные разместились вблизи сел и выставили блокпосты, что обеспокоило жителей республики, отмечается в материале.

"Я такое видел разве что перед началом войны и в войну. Целые колонны грузовиков, «Уралы», «КАМАЗы», бронемашины по трассе прошли и стали лагерем на окраине (селения). Палаточный городок поставили, окопы и какие-то укрытия роют", - сказал житель Знаменского Хизир корреспонденту "Кавказского узла".

В администрации района корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили факт ввода военных подразделений. По словам местного чиновника, военные, разместившиеся на окраинах ряда сел, "выполняют свои задачи", в которые сотрудников администрации не посвящали.

Представитель Южного военного округа, в свою очередь, отказался подтвердить факт ввода в Чечню дополнительных сил. По его словам, "дополнительные войска на территорию Чечни не вводились" и "ни к каким мероприятиям не привлекались", однако "дислоцированная в республике 42-я мотострелковая дивизия занимается плановой боевой подготовкой", пишет сегодня РИА "Новости".

Несмотря на это заявление представителя ЮВО, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает появление федеральных войск в Чечне закономерным и ссылается на "напряженную ситуацию" в регионе. "Не удивляюсь, что там федеральные войска. Это Северный Кавказ. Там всегда напряженная ситуация. Если у нас по телевизору не показывают, это не значит, что на Кавказе все спокойно", - цитирует слова депутата НСН.

Советы специалистов, как избежать заражения коронавирусом, "Кавказский узел" опубликовал в материале "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в публикации "Сколько стоит побег из карантина".