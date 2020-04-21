Госпитализация. Фото REUTERS/Tatyana Makeyeva

21 апреля 2020, 13:14

Дагестан сохранил лидерство по числу умерших от COVID-19 на юге России

К утру 21 апреля на юге России насчитывалось 49 умерших пациентов с коронавирусом, из них по меньшей мере семь скончались за последние сутки. Дагестан, где с начала эпидемии умерли 11 человек, по-прежнему лидирует среди регионов юга страны по этому показателю, следует из опубликованной информации властей России.

Как писал "Кавказский узел", 17 апреля Дагестан, где число умерших от коронавируса достигло девяти, уступал по смертности пациентов с COVID-19 лишь двум регионам России - Москве и Московской области. При этом в Москве, где насчитывалось 127 смертей, были заражены 18 105 человек, а в Московской области были зафиксированы 40 смертей и 3526 случаев заражения, тогда как в Дагестане умерли 9 из 213 зараженных.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из 13 регионов ЮФО и СКФО лишь в двух – Ростовской области и Карачаево-Черкесии – не зарегистрировано смертей пациентов, следует из данных на 10.35 мск 21 апреля, опубликованных на правительственном сайте "Стопкоронавирус.рф".

При этом в Ростовской области насчитывается 346 зараженных. По этому показателю Ростовская область уступает лишь трем регионам юга России – Ингушетии (354 случая заражения), Дагестану (371) и Краснодарскому краю (461). В Карачаево-Черкесии, в свою очередь, зарегистрировано 106 зараженных.

Всего к 10.35 мск на юге России насчитывалось 49 умерших от коронавируса. Дагестан по-прежнему возглавляет список регионов юга страны по этому показателю, там зарегистрировано 11 смертей. В Ингушетии насчитывается 9 умерших, в Краснодарском крае – 8, в Чечне – 5, на Ставрополье – 4.

По три смерти пациентов с COVID-19 зафиксированы в Астраханской области и Калмыкии, по две – в Северной Осетии и Адыгее, и по одной – в Кабардино-Балкарии и Волгоградской области.

При этом первая на юге России смерть пациента с коронавирусом была зарегистрирована 1 апреля в Чечне, а вторая – спустя шесть дней на Кубани, где в больнице Лабинска 7 апреля умер 45-летний мужчина.

За минувшие сутки, с 20 по 21 апреля, стало известно о смерти пациентов с коронавирусом в Ставропольском крае, где умер один человек, в Краснодарском крае, где скончались три пациента в возрасте от 41 года до 82 лет, в Кабардино-Балкарии, где врачи констатировали первую смерть зараженного, и в Ингушетии, где к 21 апреля число умерших выросло с семи до девяти.

Советы специалистов о том, как избежать заражения, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Похороны муфтия Ингушетии прошли при усиленных мерах безопасности", "Власти связали с религиозными обрядами заражение умерших от коронавируса в Ингушетии", "Житель Владикавказа заподозрен в дезинформации о коронавирусе".

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