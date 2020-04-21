Правозащитники обжаловали в суде прекращение дела о пытках Кучменова

21 апреля 2020, 02:54

В деле о пытках жителя Кабардино-Балкарии Рустама Кучменова много противоречий, отметили юристы "Комитета против пыток", которые направили жалобу на решение о прекращении дела в суд. Отец Кучменова рассказал о следах избиения на теле сына и отметил, что это не первый инцидент с участием правоохранителей.

Как писал "Кавказский узел", Рустам Кучменов в декабре 2017 года обратился к правозащитникам с жалобой на пытки после задержания. Он опознал пятерых силовиков, но ни один из них не был отстранен от должности. 21 августа "Комитет против пыток" сообщил, что дело о пытках Кучменова возобновлено и передано сотрудникам управления СКР по Кабардино-Балкарии. Расследование дела о пытках Кучменова удалось возобновить после жалоб в главное следственное управление по СКФО. При этом Чегемский суд в ноябре 2019 года осудил Кучменова на шесть лет лишения свободы по обвинению в кражах.

По версии следствия, Рустам Кучменов вместе с сообщниками совершал бытовые кражи. Своей вины мужчина не признал. Он рассказал, что силовики выбивали у него признание в краже, пытая током. Здоровье мужчины существенно ухудшилось после избиения, сообщил адвокат. По его словам, у Кучменова была повреждена металлическая конструкция, которой были зафиксированы его шейные позвонки после аварии.

Юристы "Комитета против пыток" 20 апреля подали жалобу в Нальчикский городской суд на решение следствия прекратить уголовное дело о пытках жителя Кабардино-Балкарии Рустама Кучменова. Уголовное дело было прекращено в четвертый раз 25 февраля 2020 года.

Нальчикский следователь, который вынес очередное постановление о прекращении уголовного дела по факту пыток Кучменова, не выполнил многочисленных следственных действий, предписанных прокуратурой, говорится в пресс-релизе "Комитета против пыток", опубликованном 20 апреля.

По данным организации, не была проведена очная ставка между потерпевшим и адвокатом, который, со слов Кучменова, присутствовал при его избиении; не были проведены очные ставки между свидетелями, в показаниях которых есть противоречия; не были запрошены сведения о телефонных соединениях сотрудников правоохранительных органов, которые, по словам Кучменова, задерживали его и затем пытали.

В пресс-релизе пересказывается история Кучменова с его слов. По словам мужчины, в июне 2017 года к нему в квартиру ворвались вооруженные сотрудники правоохранительных органов. Они без объяснения причин сковали ему руки наручниками, надели на голову черный полиэтиленовый пакет и увезли его в здание одного из силовых ведомств Кабардино-Балкарии, где у него потребовали написать "явку с повинной" в совершении кражи.

По словам Кучменова, после того как он отказался себя оговорить, правоохранители связали ему руки и ноги скотчем, а к телу прикрепили проволоку на металлических прищепках. При этом один из силовиков прижимал его голову ногой к полу, а другой удерживал за ноги.

"Я начал им говорить, что после того как я попал в аварию, у меня установлена металлоконструкция, фиксирующая шейные позвонки. В ответ один из [правоохранителей] лишь сильнее навалился всей массой тела на мою шею и сказал, что сейчас отдавит мне голову и сыграет ей в футбол", - цитируются слова Кучменова в пресс-релизе.

По словам мужчины, его пытали током, заставляя признаться в совершении кражи, от чего он несколько раз терял сознание. Кроме того, по его словам, ему дважды втыкали в бедро шило.



Кроме того, Кучменова, по его словам, пытали током, заставляя оговорить себя и признаться в краже. От этого он несколько раз терял сознание. Дважды ему втыкали в бедро шило. "Позднее, уже в ходе допроса, сотрудник [правоохранительных органов]... ударил меня по лицу", - отмечал Кучменов.

Юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов считает, что решение прекратить уголовное дело по факту пыток необоснованно. "Мы надеемся, что суд удовлетворит нашу жалобу, так как иное решение будет противоречить здравому смыслу и логике, поскольку следователь не провел очевидных следственных действий", - цитируют его слова в пресс-релизе.

Юрист отметил несоответствия в показаниях свидетелей по делу Кучменова

По словам Магомеда Аламова, существенный разрыв между датой прекращения дела, то есть 25 января, и датой подачи жалобы в суд 20 апреля связан с тем, что его "долго гоняли" по кабинетам и не давали ознакомиться с материалами дела.

"Следователи говорили, что у них дела нет, оно в процессуальном контроле, а в процессуальном контроле говорили, что они вернули дело. Потом (иду) обратно к следователю, а там говорят: "Нет у нас этого дела, мы его опять в процессуальный контроль отдали". В итоге вот только сейчас, после ознакомления, мы смогли обжаловать", - рассказал юрист 20 апреля корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, следователь должен ознакомить и потерпевшего, и юриста с результатами медицинской экспертизы. "Он без меня пошел к потерпевшему, тот отказался от подписи в ознакомлении. Мне следователь не представил на ознакомление заключение судебно-медицинской экспертизы, я с этой экспертизой ознакомился в результате ознакомления с полными материалами уголовного дела", - отметил Аламов.

По словам правозащитника, в экспертизе говорится, что все телесные повреждения, которые были у Кучменова, он мог получить в ходе задержания сотрудниками правоохранительных органов 2 июня 2017 года, так как оказывал сопротивление.

"Экспертиза говорит, что в результате того, что сотрудники применили к нему боевой прием самбо, он упал с высоты собственного роста на пол. И потом еще, когда его выводили, его прижимали к машине. Потому что он якобы сопротивлялся. И, мол, в результате всего этого могли возникнуть указанные повреждения", - рассказал Аламов.

Он также указал на несоответствия в показаниях, которые следствие оставило без внимания.

"Во-первых, был допрос адвоката по назначению, который присутствовал в ту ночь в здании [ведомства]. В своих первых показаниях адвокат говорил, что он видел, как сотрудник [правоохранительных органов] бросил в Кучменова рулон скотча, а потом ударил его по лицу. Но после этого он от этих показаний отказался, заявил: "Я не видел, чтобы его ударили, а скотч брошен был, но в него не попал, он полетел просто в его сторону. Следователь меня ввел в заблуждение и не дал прочитать протокол допроса, говорил, что он спешит, и мне пришлось подписать протокол допроса, не читая его". Мы полагаем, что правдивы именно первые показания адвоката. А потом он начал от них отказываться. И следователь не устранил это противоречие. При этом следователь, который допрашивал адвоката в первый раз, заявил, что как ему адвокат давал показания - так он их и записывал. Никакой спешки не было, и опрашиваемый с протоколом перед подписью ознакомился", - сказал Аламов.

Он также рассказал, что один из сотрудников правоохранительных органов, который принимал участие в задержании Кучменова, утверждал, что "его положили на пол" в прихожей, тогда как остальные говорили, что это произошло в спальне. "Эти противоречия должны были быть устранены следователем, но этого сделано не было", - отметил Аламов.

Отец Кучменова рассказал о состоянии здоровья сына после избиения

Отец арестованного Альберт Кучменов уверен, что адвокат по назначению изменил свои показания под давлением - к такому выводу он пришел после беседы с защитником. Он также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в пользу версии об избиении силовиками говорит и внешний вид сына в ближайшие дни после задержания.

"Мы видели Рустама вскоре после задержания на суде (по избранию меры пресечения). Он на суде сказал: "Посмотрите, что со мной сделали", и поднял футболку. А там всё было багрово-черного цвета, весь пояс - полностью, вкруговую. Он говорил еще, что его подключали к какому-то прибору и пытали током, и он несколько раз терял сознание. А на экспертизу он попал только через несколько дней - дней десять уже прошло. Там же уже, по большей части, всё сошло, цвет совсем другой стал. И экспертиза ведь зафиксировала, что ему бедро протыкали шилом, там всё видно. Размеры дали - такого-то размера прокол. А голову ему кто разбил, что до сих пор шрам на голове остался? Если бы его "уронили", таких повреждений не могло бы быть", - считает Альберт Кучменов.

По его мнению, сына таким образом заставляли признаться в том, чего он не совершал. "Но у них это так и не вышло, вину он не признал", - сказал Кучменов.

По его словам, за некоторое время до задержания на сына уже пытались "повесить" другое правонарушение по той же схеме.

"В 2015 или 2016 году он ехал из Баксана на "Газели". И где-то другие ребята тоже на "Газели" с постовыми поссорились. Его задержали [...], один [правоохранитель] избивал ножкой стула до такой степени, что он сознание потерял. Мы знаем фамилию этого [силовика]. Потом, во время допроса, выяснилось, что по этой дороге они не ехали, а ехали вроде совсем в другую сторону. И тех, которые с полицией повздорили, вскоре задержали. Когда их задержали, Рустама отпустили. Но с тех пор у них с этим [силовиком] конфликт. Он, кстати, присутствовал в день его [сына] задержания 2 июня 2017 года", - рассказал Альберт Кучменов.

Какими-либо комментариями от представителей силовых структур Кабардино-Балкарии относительно сведений, изложенных в пресс-релизе "Комитета против пыток" и озвученных Магомедом Аламовым и Альбертом Кучменовым, "Кавказский узел" пока не располагает.