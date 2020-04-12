Власти пообещали доставку продуктов жителям четырех сел в Аджарии

12 апреля 2020, 19:24

Руководители аграрного рынка в Аджарии выразили готовность обеспечить продуктами жителей четырех сел, где введен строгий карантин из-за коронавируса. В этих селах решено с 13 апреля организовать мобильные рынки, сообщил мэр Кобулети.

Как писал "Кавказский узел", сегодня общее число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 252, при этом выздоровели 63 человека. В четырех селах Кобулетского района объявлен строгий карантин в связи с тем, что новые случаи коронавируса зарегистрированы, в том числе в Аджарии.

На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем шесть раз в сутки обновляется карта с указанием числа зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса и принятых властями мерах можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Из 252 зараженных коронавирусом 20 человек контактировали с заболевшими в Кобулети, сообщил сегодня министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе в эфире "Мтавари архи". Всего, по его словам, в круг общения трех зараженных в Кобулети входили 203 человека, передал корреспондент "Кавказского узла".

Решение ввести карантин в аджарских селах Гвара, Мухаэстате, Легви и Цкаврука было принято на основании заключения эпидемиологов, сообщил в эфире "Рустави 2" председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе. "Ограничения распространяются как на въезд, так и на выезд. Будет осуществляться строгий контроль над поставками продовольствия. Министр сельского хозяйства поручил местному самоуправлению принять все необходимые меры для обеспечения достаточного количества продовольствия в этих селах", - сказал Торнике Рижвадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

В селах, в которых введен строгий карантинный режим, будут работать мобильные рынки, благодаря которым люди смогут покупать необходимые продукты, сказал сегодня в эфире телекомпании "Имеди" мэр Кобулети Мириан Катамадзе.

"До объявления карантина мы раздавали продовольственные корзины социально незащищенным, одиноким и другим людям с особыми потребностями в Кобулети, включая эти деревни. Этот процесс будет продолжаться и в условиях карантина. С завтрашнего дня будут открыты мобильные рынки для населения. Мы сделаем это вместе с администрацией Кобулетского аграрного рынка. Будет выделен транспорт, и особое внимание будет уделено рекомендациям по безопасности", - сказал Мириан Катамадзе, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Советы специалистов о том, как избежать заражения коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?". Номера телефонов для консультаций по коронавирусу перечислены в справочном материале "Кавказского узла" "Коронавирус. Горячие линии", а информация о штрафах за нарушение карантина - в публикации "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".