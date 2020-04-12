Обещания Кокова улучшить экономическую ситуацию вызвали новую волну критики

12 апреля 2020, 20:16

Жители Кабардино-Балкарии, оставшиеся без заработка из-за карантина, раскритиковали очередное заявление главы республики Казбека Кокова о помощи властей. Наряду с критическими замечаниями часть пользователей Instagram поддержали ограничительные меры.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков анонсировал дополнительные меры по поддержке жителей республики и бизнеса, о которых объявил на совещании с главами регионов президент Владимир Путин. Какой-либо конкретики об этих мерах Коков не сообщил. Пользователи Instagram ежедневно оставляют под постами Кокова комментарии о своем бедственном положении, выражая недовольство процедурами, связанными с господдержкой социально незащищенных семей, а также полным отсутствием поддержки для части малообеспеченных семей.

"Судя по комментариям, оставленным на странице Кокова в Instagram, есть немало людей, для которых невыход на работу даже на одну неделю столь катастрофичен, что они уже просят его о помощи. Пользователи пишут, что за время нахождения людей дома, они остались без средств к существованию", - написала автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле".

Сегодня Казбек Коков в своем посте в Instagram сообщил о пяти новых случаях заражения коронавирусом в республике, отметив при этом, что "в странах, где вирус уносит жизни десятков тысяч людей, и в нашей стране, где уже порядка 16 тысяч зараженных и 130 человек скончались, все начиналось с нескольких случаев".

В связи с этим глава Кабардино-Балкарии подчеркнул, что действующие ограничительные меры "не только не избыточны – они обязательны для сохранения здоровья и жизней и направлены на то, чтобы максимально замедлить рост числа инфицированных".

"Еще раз настоятельно призываю всех вас к ответственному подходу, к соблюдению режима самоизоляции и социального дистанцирования. Благодарен, что большинством жителей республики принятые ограничительные меры воспринимаются с пониманием и всей серьезностью. Каждый должен осознать, что это ответственность не только за себя, но за своих родных и близких", - написал Казбек Коков.

Он также призвал воспринимать разрешение властей работать некоторым организациям как "возможность возобновить работу ряда отраслей, которые помогут сохранить экономическую устойчивость и рабочие места". Речь идет о сельском хозяйстве, промышленности и строительстве.

"В сегодняшней ситуации многие вопросы связаны именно с проблемами занятости и снижением доходов [...] Новый пакет мер будем вводить и на региональном уровне. Сделаем все, чтобы они заработали как можно быстрее. Помощь гражданам сегодня уже оказывается и будет охватывать всё большее количество жителей. Но никакая экономика и доходы не стоят жизни и здоровья людей", - резюмировал Коков.

По состоянию на сегодня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Кабардино-Балкарии выросло до 35. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, сообщили в оперативном штабе. Всего в республике протестированы на вирус 4697 человек.

Пост главы республики, опубликованный сегодня на его официальной странице в Instagram (kokov_kazbek_), вызвал бурную дискуссию. Так, в течение 6 часов он собрал более 3300 лайков и не менее 620 комментариев. Многие пользователи посетовали на отсутствие реальной поддержки со стороны властей, заявив о серьезных экономических последствиях из-за карантина.

"Сидеть дома можно и год... другое дело, что платить кредиты, ипотеку, ЖКХ всё равно заставят", - прокомментировал digorets07.

"Уважаемый президент, где эта помощь? В магазинах и в аптеках всё подорожало. Как быть многодетным, малоимущим и пенсионерам? Какую помощь вы дали? Хотя бы каждой семье дайте деньги в размере 20 тысяч", - написала подписчица под ником abaeva3370.

"Легко говорить, когда у таких людей многомиллионные запасы, и они могут веками дома сидеть. А простым гражданам как быть?" - высказался пользователь muxa0709.

"Сейчас в республике никто не сидит дома. Первые несколько дней людей было мало на улице, а сейчас все начали работать. Я, например, работаю целый день и прихожу домой, в результате чего вполне могу принести инфекцию", - отметил shugushev.murat.

Сегодняшнее заявление Казбека Кокова также опубликовали популярные паблики, посвященные Кабардино-Балкарии. Там тоже пост главы республики вызвал бурное обсуждение. В частности, соответствующая публикация на странице группы patriot_kbr в Instagram, по состоянию на 20.00 мск, собрал более 2700 лайков и как минимум 390 комментариев. Наряду с критикой в адрес властей некоторые из пользователей поддержали введение ограничительных мер в условиях распространения инфекции.

"Надо ввести жёсткие меры, по-другому люди не понимают. А те, которые ноют, будут ныть при любом раскладе", - высказался stanislav_07_64.

"Сегодня вышла за хлебом - народу валом, не протолкнуться. Дорогу не перейти - столько машин. Интересно, где это наше руководство видит, что кто-то самоизолировался. И заметьте - все без масок", - написала aksa2603.

"Когда говорят: "кормить нечем", то мне интересно, неужели все запасы закончились, всякие крупы, гречка и т.д. Надо потерпеть!!! Лучше жить на хлебе и воде, чем лежать под ИВЛ!" - возмутилась zitta_pshibieva.

"Кавказский узел" не может подтвердить информацию, опубликованную пользователями Instagram в комментариях.

"Судя по комментариям, оставленным на странице Кокова в Instagram, есть немало людей, для которых невыход на работу даже на одну неделю столь катастрофичен, что они уже просят его о помощи. Пользователи пишут, что за время нахождения людей дома, они остались без средств к существованию", - написала автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, "Кавказский узел" разместил в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина собрана в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина". Материалы о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".