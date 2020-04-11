Жалобы жителей Кабардино-Балкарии Кокову остались без ответа

11 апреля 2020, 01:45

Жители Кабардино-Балкарии, оставшиеся без работы в связи с режимом самоизоляции, не получили никакой реакции от республиканских чиновников после своих жалоб главе региона Казбеку Кокову.

"Кавказский узел" писал, что спустя неделю после введения режима самоизоляции жители Кабардино-Балкарии стали жаловаться Казбеку Кокову через соцсети, что остались без средств к существованию. Они, в частности, попросили разрешить торговлю промтоварами на рынках и ярмарках. Карантинные меры привели к тому, что многие торговцы в Нальчике лишились единственного дохода.

С 30 марта в Кабардино-Балкарии закрылись торговые точки, рынки. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Из-за резкого снижения пассажиропотока общественный транспорт Нальчика стал курсировать с увеличенными интервалами, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 8 апреля анонсировал дополнительные меры по поддержке жителей республики и бизнеса, о которых объявил на совещании с главами регионов Владимир Путин. При этом никакой конкретики об этих мерах Коков не сообщил.

«Я ежедневно читаю ваши обращения, комментарии в социальных сетях. Переживания людей понятны. В основном они связаны с экономическими сложностями, с которыми столкнулись многие. [...] Сегодня на совещании с главами регионов РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса Президент России Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки жителей страны и бизнеса. Безусловно, дополнительные меры будут реализованы и в нашей республике», - написал Коков на своей странице в Instagram.

8 апреля президент России Владимир Путин провел видеосовещание с главами регионов, на котором заявил о новых мерах поддержки в связи с ограничениями из-за коронавируса. «Для тех, кто временно признан безработным, предлагаю при начислении выплаты на детей от трех до семи лет, а также других пособий не учитывать доход, полученный ранее по месту работы. […] Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта текущего года, предлагаю в апреле, мае и июне выплачивать пособие по безработице <…> в размере МРОТ», - заявил он. Российский президент также предложил ввести особые меры поддержки семьям с детьми, где родители временно безработные.

Пользователи соцсети ежедневно оставляют под постами Кокова комментарии о своем бедственном положении. Комментаторы выражают недовольство процедурами, связанными с господдержкой социально незащищенных семей, а также полным отсутствием какой-либо поддержки для части малообеспеченных семей.

Жительница Кабардино-Балкарии с ником aminoska_07 задала главе региона вопрос, как при отсутствии дохода оплачивать коммунальные услуги и кормить семью. «Как жить этот месяц без денег тем, кто у частников работает или неофициально работает. Вот это объясните, пожалуйста. Детей кормить и самим кушать надо и коммунальные платить. Что нам делать, Казбек Валерьевич?», - написала она.

Девушка рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что ее супруг лишился дохода в связи с роспуском всех сотрудников его организации без содержания, а сама она ухаживает за двумя детьми, один из которых инвалид.

«Я ухаживаю за одним малолетним ребенком и ребенком-инвалидом. Муж работал официально на частника, но распустили их без оплаты. Хорошо, что пособия получаем хоть, с голоду не умрем. Думаю для всех сейчас тяжелые времена. Три месяца получать должны по 5 тысяч рублей и по уходу (за ребенком) с 3 до 7 лет тоже должны, по крайней мере надеемся. Пособие платят тем, кто потерял работу, но мы не в их числе, потому что мужа не уволили, а временно дали выходные, как Путин говорит», - рассказала Амина.

«Судя по комментариям, оставленным на странице Кокова в Instagram, есть немало людей, для которых невыход на работу даже на одну неделю столь катастрофичен, что они уже просят его о помощи. Пользователи пишут, что за время нахождения людей дома, они остались без средств к существованию», - написала автор блога «Женский взгляд из Нальчика» на «Кавказском узле».

С иными проблемами из-за режима самоизоляции семья пока не столкнулась. «Мы с врачами связь поддерживаем [по вопросам здоровья ребенка-инвалида], пока все хорошо», - заключила она.

Другая местная жительница в комментарии под постом Кокова указала на правовой аспект проблемы: по ее мнению, государство ограждает себя от дополнительных обязательств, вводя режим самоизоляции вместо карантина, который бы предусматривал большие социальные гарантии для жителей страны.

"В ближайшее время наших детей надо чем то кормить! Это не карантин, это самоизоляция, т.е. наше государство не берет на себя ответственность за нас, за наши кредиты, за наши коммунальные платежи!» - написала zarema_khapaeva8584.

Комментариев Кокова или его пресс-службы нет ни под одним из вопросов, адресованных главе региона. На некоторые из обращений реагируют представители Министерства труда КБР.

"Центры труда, занятости и социальной защиты (собесы) работают в обычном режиме. Телефоны центров опубликованы у нас на сайте. Наш единый социальный телефон - ‪88002006607‬. Вас комплексно проконсультирует по трудоустройству, если подходящей работы не окажется, признают безработным с правом получения пособия. Подробнее расскажут о мерах социальной поддержки семей с детьми и других льготах и выплатах. Некоторые банки для клиентов, испытывающих временные трудности с погашением платежей из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса, готовы в индивидуальном порядке предоставить кредитные каникулы», - написали под комментарием Заремы Хапаевой с аккаунта Минтруда Кабардино-Балкарии.

На странице Минтруда Кабардино-Балкарии люди задают аналогичные вопросы и высказывают возмущение, что телефоны горячих линий не отвечают. На собственной странице сотрудники Минтруда проявляют меньшую активность, ответы на обращения единичны.

"Центр занятости отфутболил меня дважды, и по телефону отвечают: «Позвоните в понедельник, мы вам точно скажем работаем или нет!». Такая же картина с пенсионным фондом! Здесь пишется одно, а по факту - все иначе!», - написала _tsopanova_kushkhova_.

Уроженка Кабардино-Балкарии Лера Готыжева обращалась на горячую линию правительства России и в органы соцзащиты республики с вопросом, что делать тем, кто остался без средств к существованию из-за карантинных мер. "Именно с таким же вопросом позвонила в правительство, на что мне ответили: "самостоятельно решите". Это просто гениально», - написала Готыжева (lera_gotyzheva) под постом на странице Казбека Кокова.

Готыжева рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что работала управляющей салона красоты и с 28 марта находится дома без оплаты простоя. «Я обратилась в правительство Москвы и звонила на горячую линию социальной поддержки по Кабардино-Балкарии. В правительстве Москвы мне отказали во всем, так как у меня постоянная регистрация в Нальчике, но в данный момент и последние 12 лет я проживаю в Москве. В соцзащите по Кабардино-Балкарии сказали, что можно зарегистрировать себя безработным. "Путин красиво говорит про выплаты региональные, а по факту до нас еще ничего не дошло", - это слова сотрудника горячей линии соцзащиты КБР. Я звонила по номеру 88002006607. Получается, за пределами нашей республики мы просто россияне с паспортом, но с отдельными правами как будто, а в республике мы тоже никто, нас не поддерживают ни в чем», - возмутилась Лера Готыжева.

Она выразила недоумение, что меры поддержки обещаны семьям с детьми в возрасте до 3 лет, но семьи с детьми постарше игнорируются. «Я осталась без работы и у меня двое маленьких детей, 4 года и 6 лет. Не понимаю, почему [из маткапитала] поддерживают семьи лишь с детьми до 3 лет», - добавила женщина.

По словам Леры, представители властей на ее комментарии в Instagram Казбека Кокова никак не отреагировали. «Мне пришло ответное письмо от министерства труда, где были указаны номера горячей линии: соцподдержки, прокуратуры, Роструда и трудовой инспекции, все номера этих ведомств», - заключила она.

Юрист: отпуск без содержания нарушает права работника

Правительство России принимает лишь рамочные положения, но их реализация возложена на глав регионов, указала адвокат бюро «Мусаев и партнеры» Надежда Ермолаева. Забюрократизированность и сложность процедур не позволит многим гражданам ожидать быстрого решения своих проблем или восстановления нарушенных прав, согласилась она.

По словам Ермолаевой, меры поддержки начали реализовываться в Москве и Московской области. «Люди начали получать пособие по безработице в соответствии с минимумом и региональными надбавками. Пенсионеры, лица старше 65 лет, подлежащие строгой изоляции, получили надбавки к пенсиям порядка 4 тысяч за апрель и далее. С 1 июня будут выплаты семьям от 3 до 7 лет, 4,5 тысяч рублей, это федеральные выплаты на каждого ребенка. На опыте Москвы могу сказать, что люди дистанционно обращаются, присылают документы по электронной почте, указанной на сайте соцстраха. Также семьи, претендующие на получение маткапитала на ребенка до трех лет, будут получать еще по 5 тысяч рублей ежемесячно - те, у кого есть право на получение маткапитала», - рассказала Ермолаева корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист называет более честной позицию тех работодателей, которые из-за проблем, вызванных приостановкой деятельности, пошли на увольнение людей.

«Если человек был сокращен, то, как минимум, сможет получать через службу занятости 12 тысяч рублей федеральных выплат. Если человека отправили в отпуск без содержания, то работодатель нарушил права сотрудника, в этом случае жалобы на действия работодателя рассматривают трудовые инспекции. Ровно как будет нарушением права, если его заставляют выйти на работу при том, что региональными властями в связи с введенными мерами приостановлена деятельность этих учреждений», - сообщила Ермолаева.

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