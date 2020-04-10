Силовики сообщили об обыске в администрации района Махачкалы

10 апреля 2020, 14:00

Обыск в администрации Советского района столицы Дагестана проводится по уголовному делу чиновников, подозреваемых в присвоении имущества, сообщили источники в силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года стало известно, что глава Советского района Пахрутдин Залибеков, его брат и заместитель, а также директор спортшколы опрошены по делу о мошенничестве на 1,3 миллиона рублей. После дачи объяснений они были отпущены.

По словам источника в правоохранительных органах Дагестана, в здании администрации Советского района Махачкалы сегодня начаты оперативные мероприятия, в том числе обыск. "Они идут в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в середине марта [...] по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере")", - сказал источник. По его словам, в деле фигурируют глава района, его заместитель и еще два человека, пишет ТАСС.

Кроме двух чиновников, с делом связаны брат главы района и директор спортивной школы, уточнил другой источник в силовых структурах. Пока задержанных по этому уголовному делу нет, добавил он. "В здании администрации, в кабинетах подозреваемых изымаются необходимые следствию бумаги, а также проверяется информация, содержащаяся на рабочих компьютерах подозреваемых", – процитировала силовика "Молодежь Дагестана".

На сайте администрации района ее руководителем указан Пахрутдин Залибеков. Информацию об обысках районная администрация пока не прокомментировала на своем сайте.