Военнослужащие армянской армии. Фото: пресс-служба МО Армении http://www.mil.am/hy/news/6934

06 апреля 2020, 08:53

Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 5  апреля Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали позиции азербайджанских военных в селе Агбулаг Товузского района, сообщило военное ведомство.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

По состоянию на 08.40 мск сегодня, министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

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