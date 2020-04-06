06 апреля 2020, 08:53
Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта
Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", утром 5 апреля Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали позиции азербайджанских военных в селе Агбулаг Товузского района, сообщило военное ведомство.
По данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.
По состоянию на 08.40 мск сегодня, министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.
Перемирие, которое стороны карабахского конфликта заключили в апреле 2016 года, не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, которые происходят в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".