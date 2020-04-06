Азербайджан насчитал 24 обстрела в зоне конфликта

06 апреля 2020, 08:53

Позиции азербайджанской армии на границе с Арменией и в зоне карабахского конфликта были обстреляны за сутки 24 раза, в том числе из крупнокалиберных пулеметов, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", утром 5 апреля Азербайджан заявил о 22 обстрелах своих позиций за сутки.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза", - сообщило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте. Под обстрел попали позиции азербайджанских военных в селе Агбулаг Товузского района, сообщило военное ведомство.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", Товузский район Азербайджана граничит с Тавушской областью Армении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения ведомства.

По состоянию на 08.40 мск сегодня, министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.