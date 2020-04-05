Азербайджан заявил об обстрелах семи сел со стороны Армении

05 апреля 2020, 11:32

Позиции азербайджанской армии были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе в селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 4 апреля Азербайджан заявил о 23 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 29 марта по 4 апреля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Бала Джафарли в Газахском районе, в селе Мунджуглу в Товузском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

По состоянию на 10.00 мск сегодня, министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.