05 апреля 2020, 11:32
Азербайджан заявил об обстрелах семи сел со стороны Армении
Позиции азербайджанской армии были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе в селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.
Как писал "Кавказский узел", утром 4 апреля Азербайджан заявил о 23 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 29 марта по 4 апреля.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.
Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Бала Джафарли в Газахском районе, в селе Мунджуглу в Товузском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.
По состоянию на 10.00 мск сегодня, министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.
Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.
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