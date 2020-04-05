05 апреля 2020, 11:32

Азербайджан заявил об обстрелах семи сел со стороны Армении

Позиции азербайджанской армии были обстреляны за сутки 22 раза, в том числе в селах на границе с Арменией, сообщило сегодня Минобороны страны.

Как писал "Кавказский узел", утром 4 апреля Азербайджан заявил о 23 обстрелах своих позиций за сутки. Нагорный Карабах, в свою очередь, насчитал 170 обстрелов со стороны Азербайджана за неделю с 29 марта по 4 апреля.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня Минобороны Азербайджана на своем сайте.

Азербайджанские позиции были обстреляны в селах Ферехли, Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Мезем, Бала Джафарли в Газахском районе, в селе Мунджуглу в Товузском районе, в селе Геяли и на безымянных высотах в Гедабекском районе, сообщило военное ведомство.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, подконтрольных властям Нагорного Карабаха, следует из сообщения ведомства.

По состоянию на 10.00 мск сегодня, министерства обороны Армении и Нагорного Карабаха не отреагировали на своих сайтах на данное заявление.

Стороны карабахского конфликта заключили перемирие в апреле 2016 года. Однако оно не остановило вооруженного противостояния, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Обстрелы в зоне конфликта в течение первых двух лет фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны". По подсчетам Минобороны Нагорного Карабаха, в 2019 году число обстрелов было наименьшим за 10 лет.

"Кавказский узел" отслеживает новости о событиях, происходящих в зоне карабахского конфликта, на тематической странице "Карабах: худой мир или война".

Примечание:

"Солдат-срочник погиб в Нагорном Карабахе", "Азербайджан заявил о пулеметных обстрелах в зоне конфликта", "Азербайджан заявил об обстрелах четырех сел в зоне конфликта".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

05 апреля 2020, 14:18

05 апреля 2020, 13:31

05 апреля 2020, 12:43

05 апреля 2020, 12:34

05 апреля 2020, 11:59

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи