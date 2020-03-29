Тело унесенного в море школьника нашли на пляже в Сочи

29 марта 2020, 20:35

В Лазаревском районе Сочи обнаружено тело одного из двух школьников, которых в конце февраля течением унесло в море.

Как информировал "Кавказский узел", вечером 25 февраля спасателям поступило сообщение, что в районе поселка Лазаревское в открытое море унесло двоих школьников, которые переходили вброд реки Псезуапсе. 26 февраля к поискам пропавших подростков были привлечены около 200 спасателей и полицейских, а также более 90 волонтеров. В связи с ухудшением погоды МЧС остановило поиски в акватории, продолжив работы на берегу.

Об обнаружении тела ребенка сегодня сообщил источник в экстренных службах региона, передает ТАСС. "Обнаружили тело. Предварительно, это один из подростков", - сказал собеседник.

Тело 14-летнего подростка было найдено сегодня днем на пляже в Лазаревском районе Сочи. Опознание уже проведено, сообщил сайт "Кубанские новости".

По состоянию на 20.30 мск на сайтах и страницах в соцсетях МЧС, МВД и Следкома Краснодарского края нет информации об обнаружении в Сочи тела утонувшего ребенка.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в Лазаревском будет облачно, температура воздуха - 13 градусов, скорость ветра составит 4 метра в секунду. 30 марта днем ожидаются небольшой дождь и облачность, температура опустится до 10 градусов, скорость ветра - 4 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.