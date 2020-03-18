Следственный комитет. © Фото Елены Синеок, Юга.ру

18 марта 2020, 21:12

Чиновники и директор махачкалинской спортивной школы заподозрены в растрате

Директор спортивной школы выплатил 1 млн 300 тысяч рублей фиктивно трудоустроенным главе района Махачкалы, его заму и родственнику, сообщили следователи.

По версии следствия, директор спортивной школы назначил главу района, его зама и близкого родственника на должности тренеров-преподавателей по вольной борьбе и ежемесячно платил им зарплату.

С января 2017 года по август 2019 года директор спортшколы включал их в расписание занятий и табели учета использования рабочего времени, при этом фактически они не выполняли работу, утверждает следствие. За это время им была выплачена зарплата в сумме более 1 300 000 рублей, они распорядились ею по своему усмотрению, сообщило сегодня Следственное управление Следственного комитета по Дагестана на своем сайте.

Уголовное дело в отношении всех четверых подозреваемых расследуется по статье о присвоении или растрате чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ), сообщили следователи. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Комментариев от подозреваемых относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что глава Кизлярского района Дагестана Александр Погорелов был заподозрен в том, что необоснованно раздал земельные участки, когда возглавлял сельсовет Южный. Сумма ущерба составила 2,2 миллиона рублей, сообщили 13 марта следователи.

Примечание:

"Глава администрации Кизляра попал под амнистию по делу о злоупотреблении полномочиями", "Абдулатипов назвал уголовное преследование чиновников в Дагестане "очищением власти", "Защита Андрея Виноградова обжаловала меру пресечения".

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