17 марта 2020, 13:23

64 случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Армении

Число инфицированных коронавирусом в Армении сегодня возросло до 64. Из них один пациент уже выписан из больницы.

Как сообщал "Кавказский узел", 16 марта правительство Армении приняло решение о введении чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса, документ был направлен на утверждение в парламент. На вечер 16 марта число инфицированных коронавирусом в стране составило 45 человек, а сегодня - 52.

Минздрав Армении выявил еще 12 случаев заражения коронавирусом, сообщила сегодня пресс-секретарь ведомства Алина Никогосян корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, шесть случаев из новых 12 связаны со случаем в Эчмиадзине. "Другие шесть - со случаем на предприятии в Ереване. Последние были ранее изолированы", - отметила Никогосян.

Зоной особого риска инфицирования власти Армении назвали Эчмиадзин, куда из Италии вернулась заболевшая местная жительница. Она скрыла симптомы заболевания и отправилась на помолвку родственника, а также посетила парикмахера и ювелира, сообщил 13 марта Минздрав. Тесты на коронавирус сдали премьер Армении Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян, результаты оказались отрицательными, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Общее число зараженных коронавирусом достигло 64, из которых один пациент излечился и выписался из больницы, проинформировала Никогосян.

Эпидемия коронавируса началась в Китае в конце декабря 2019 года и распространилась по всему миру. Советы специалистов о том, как избежать заболевания, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в публикации "Коронавирус. Горячие линии".

Новости о распространении коронавируса отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Грузия ввела ограничения на пересечение границы с Турцией", "Грузинские врачи сообщили об осложнениях у заболевших коронавирусом", "Жители Абхазии назвали себя заложниками закрытой границы с Грузией".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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