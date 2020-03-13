Источники сообщили об обысках по делу о применении насилия на митинге в Ингушетии

13 марта 2020, 11:48

Силовики проводят обыски в двух домах жителей Сунжи, сообщили источники. По их словам, оперативные мероприятия связаны с протестами в Магасе в марте 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Ингушетии, в рамках расследования дела о прошлогодних столкновениях в Магасе, провели 5 марта обыски в трех населенных пунктах. Были задержаны не менее шести жителей республики, среди которых – Ахмед Чахкиев и Ахмед Дугиев. Еще один местный житель Магомед Аушев был объявлен в розыск. Четверых позже отпустили, Чахкиева поместили под стражу.

Участники санкционированного митинга в Магасе, выступившие против соглашения о границе с Чечней, не разошлись после его завершения. На следующий день, 27 марта 2019 года, при разгоне активистов произошли стычки с силовиками. В апреле 2019 года в республике начались массовые аресты активистов. По подсчетам "Кавказского узла", минимум 29 из них стали фигурантами уголовных дел. Рядовые участники митинга обвиняются в нападениях на силовиков, а организаторы – в создании экстремистского сообщества. Рассматриваются эти дела на Ставрополье, Железноводский горсуд выносит приговоры с декабря 2019 года.

С раннего утра сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в двух частных домовладениях, расположенных на двух улицах в Сунже, сообщает "Интерфакс» со ссылкой на свой источник.

"Обыски проводятся … рядом с пятой школой и районной налоговой службой. В связи проведением мероприятий на участках улиц частично ограничено движение", - сообщил источник.

Оперативные действия силовиков могут быть связаны с делом о применении насилия к полицейским во время мартовских протестов в Магасе в 2019 году, информирует источник газеты «Ингушетия». По данным издания, информации о задержанных нет.

На сайтах ингушских управлений СКР и МВД на 11.25 мск сегодня информации об обысках и задержаниях жителей Сунжи нет.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".